Tras el fallecimiento Ace Frehley, fans de KISS lanzan campaña para que la NASA lo reconozca como astronauta honorario

La campaña internacional en Change.org busca que la NASA nombre astronauta honorario a Ace Frehley, guitarrista de KISS y creador del personaje 'Spaceman' (People)

Un grupo de seguidores de KISS ha lanzado una campaña para que la NASA nombre astronauta honorario a Ace Frehley, legendario guitarrista y creador del personaje “Spaceman”, como tributo póstumo a su vínculo con el espacio y su papel en la cultura popular.

La iniciativa surgió poco después del fallecimiento de Frehley, ocurrido el 16 de octubre de 2025 en Morristown, Nueva Jersey, y busca perpetuar su legado tanto en la música como en la imaginación colectiva de generaciones.

Una petición con resonancia internacional

La campaña fue lanzada por una admiradora identificada como Kathryn y, en pocos días, ha conseguido reunir más de 600 firmas, logrando impacto tanto en fanáticos como en medios internacionales.

El fallecimiento de Ace Frehley el 16 de octubre de 2025 en Nueva Jersey impulsó una ola de homenajes y peticiones globales (Credit: A&E Television Networks / Album)

El texto de la petición remarca que Frehley llevó su fascinación por el espacio a la cultura de masas a través de KISS, construyendo un personaje icónico cuyo sueño de ser parte de la exploración espacial quedó sin cumplir. “El 16 de octubre de 2025, el mundo perdió no solo a una leyenda, sino también a un buen hombre”, se lee en la petición.

El documento publicado en línea describe cómo Frehley, a los veintiún años, decidió tomar riesgos y ofrecer una imagen inédita para el mundo del rock. “Fue lo suficientemente valiente como para dar un pequeño paso naranja y un pequeño paso rojo, y dar el gran salto hacia el fenómeno global que hoy conocemos como KISS”, menciona el texto, en referencia a los colores y la estética espacial del grupo.

La solicitud finaliza con un pedido explícito para que la NASA designe a Frehley como astronauta honorario con el rango de “Capitán”, sustentando la petición en el impacto de su figura y su contribución como símbolo “celestial”.

Un adiós que conmueve a la familia y seguidores

La familia de Ace Frehley resalta su generosidad, fortaleza y el legado imborrable que deja en la música y la cultura popular (Instagram/Ace Frehley)

Ace Frehley falleció a los 74 años, consecuencia de una hemorragia cerebral provocada por una caída en su hogar, como confirmó su familia en un comunicado difundido por People.

El entorno cercano expresó su sufrimiento y manifestó el orgullo de haber acompañado al guitarrista en sus instantes finales: “Tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras, pensamientos y oraciones colmadas de amor y paz mientras partía de este mundo”, señalaron los allegados.

La familia de Frehley también destacó la generosidad y la arquitectura moral del músico, recordando sus mejores momentos y celebrando la huella que dejó en quienes lo conocieron: “Atesoramos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos su fortaleza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su partida es de proporciones épicas y va más allá de la comprensión”.

El legado de un “Spaceman” irrepetible

El personaje 'Spaceman' de Frehley inspiró a generaciones a unir la pasión por la astronomía y el arte del rock (KISS)

Reconocido mundialmente como “Spaceman” o “Space Ace”, Frehley fue uno de los pilares en la formación y el crecimiento de KISS.

Su personaje, ideado a partir de la fascinación que desde pequeño sentía por la astronomía y la exploración espacial, se transformó en un ícono que extendió la influencia de la banda más allá de la música y consolidó la estética del rock como un fenómeno global. Su caracterización aportó un matiz único al grupo, inspirando a miles de admiradores a mirar más allá de los límites convencionales.

Frehley no solo impulsó el sonido inconfundible de KISS, sino que definió muchos de sus elementos visuales clave, consolidando la imagen de la banda en el imaginario popular. El impacto de su visión artística continúa presente, alimentando la creatividad de nuevas generaciones que ven en él a un pionero de la puesta en escena.

Repercusiones y expectativas sobre la petición

La campaña ha generado debate en redes sociales y foros de fanáticos, manteniendo vivo el sueño de un homenaje oficial de la NASA

La iniciativa ha circulado masivamente en redes sociales y foros dedicados a KISS, multiplicando las muestras de afecto hacia el guitarrista y manteniendo el debate abierto sobre la oportunidad de un reconocimiento semejante por parte de la NASA.

Hasta el momento, la agencia no ha pronunciado una respuesta oficial, pero la campaña sigue adquiriendo fuerza y suma cada día más adhesiones.

El movimiento promovido por los fanáticos busca lograr que el nombre de Frehley trascienda aún más allá de los escenarios, enlazando los mundos del arte y la ciencia en homenaje a quien supo unir la exploración del espacio exterior con el universo del rock. Así, el sueño de ver a Ace Frehley reconocido como astronauta honorario permanece vivo, impulsado por el deseo de otorgarle un lugar simbólico entre las estrellas.

Una despedida celeste y un legado inmortal

El legado de Ace Frehley trasciende la música, consolidando un puente entre la creatividad artística y la exploración del espacio exterior

Mientras la comunidad de seguidores persiste en su reclamo, la figura de Frehley continúa brillando en la memoria colectiva. Su legado, marcado por una creatividad singular y una profunda conexión con la temática espacial, sigue inspirando a quienes ven en su trayectoria un puente entre la música y la exploración de lo desconocido.

El homenaje que propone su nombramiento como astronauta honorario no solo saldaría un sueño personal de Frehley, sino que serviría como testimonio perdurable del alcance cultural de su obra y de la capacidad de los ídolos para transformar imaginarios.

La historia del “Spaceman” de KISS, única y profundamente humana, se proyecta ahora hacia el firmamento, con la esperanza de ser reconocida a la altura de las estrellas.