Richard Gere y Alejandra Silva: el secreto de la pareja para fortalecer su matrimonio diariamente

La pareja apuesta por el afecto cotidiano, la espiritualidad y la paciencia para superar las dificultades familiares

Casados desde abril de 2018, Gere y Silva presumen de una relación en la que abunda la complicidad y el buen humor (REUTERS/Jon Nazca TPX IMAGES OF THE DAY)

Un sencillo gesto cotidiano basta para mantener unidos y felices a Richard Gere y Alejandra Silva. Así lo explicó el actor esta semana, durante una reciente actividad pública en Nueva York. El veterano astro de Hollywood visitó la Gran Manzana junto a su esposa, para presentar su documental Wisdom of Happiness.

Consultado por Hello! sobre qué hace cada día para sentirse más feliz, Gere —de 76 años— no dudó en compartir su secreto.

“Besar a mi esposa”, dijo… “Cuando ella me deja, que no es todo el tiempo”, bromeó.

Silva —española de 42 años— agregó: “A veces sí, a veces no. Si no, sería demasiado fácil, ¿verdad?”.

Esa misma noche, la dupla además habló sobre cómo el budismo funciona como soporte en su relación y en la crianza de sus hijos: Alexander, de 6 años, y James, de 5.

El actor elogió a Silva como madre y afirmó que ha aprendido “a ser mejor padre observándola” (Créditos: Instagram)

Gere, que también es padre de Homer (25), y Silva, madre de Albert (12) de un matrimonio anterior, reconocen que la paciencia y la comunicación son esenciales. Como ejemplo, el actor aludió a que actualmente estaban lidiando con “drama” en uno de sus hijos.

“Ella siempre logra controlarse y decir: ‘Sé que ahora mismo quiero estrangularte, pero voy a respirar hondo y vamos a hablar de esto. Bien, ¿qué está pasando? Me gustaría saber qué estás sintiendo’”.

“Hay mucha paciencia dentro de la ecuación”, añadió Silva. Ella explicó que consideraban importante compartir los valores budistas y su significado a sus hijos.

Gere, lejos de atribuirse méritos, elogió la capacidad maternal de su esposa: “Es una madre increíble. En realidad he aprendido a ser mejor padre observándola”, aseguró a People.

La pareja convivió durante un año en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de Madrid (Europa Press)

Un romance que superó la diferencia de edad

El romance entre ambos se remonta a un reencuentro en 2014. Silva contó tiempo atrás a Hola! que Gere había sido amigo de su familia durante más de una década, pero que cuando volvieron a encontrarse, todo fluyó con naturalidad:

“Nuestro karma se atrajo en el momento en que nos vimos”, confesó.“No ignoro nuestra diferencia de edad ni lo que significa estar con una estrella de Hollywood, pero cuando hay una energía kármica tan fuerte, los problemas desaparecen”.

Ese vínculo los llevó a casarse en abril de 2018 en una ceremonia privada y formar una familia multinacional entre España y Estados Unidos.

En los últimos años, la pareja se trasladó a Madrid, instalándose en La Moraleja, donde disfrutaron de la vida cultural, la gastronomía y los vínculos amistosos con figuras como Antonio Banderas.

El regreso anticipado a Estados Unidos respondió principalmente a motivos logísticos y escolares, según publicó El Español (Europa Press)

Sin embargo, sus planes cambiaron: compromisos profesionales del actor y la escolarización de los niños motivaron el regreso anticipado a Estados Unidos, tal como consignó recientemente El Español. Pese al traslado, Gere descartó cualquier desencanto con España.

“Ha sido fabuloso”, subrayó en declaraciones a la revista Hola! “Ahora hemos vuelto, pero nuestra familia estuvo en España durante un año… Ale estaba realmente feliz con su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad. Y la comida”.

Aunque ahora van a establecerse principalmente en norteamérica, la mansión en Madrid se mantiene como una residencia futura posible, dependiendo del ritmo laboral y las necesidades familiares.

