Morgan Freeman preocupa a seguidores tras su paso por el show de Jennifer Hudson: “Parece muy confundido”

La reciente visita del actor a un programa estadounidense reavivó el interés por su historia personal y su lucha contra la fibromialgia

Un video de Morgan Freeman se viralizó debido al semblante confundido del actor. (Redes Sociales)

La reciente aparición de Morgan Freeman en The Jennifer Hudson Show ha generado inquietud entre sus seguidores, quienes manifestaron preocupación por el aspecto frágil y la aparente confusión del actor durante el programa.

El intérprete, de 88 años, fue visto caminando lentamente por el emblemático “spirit tunnel” del set, apoyándose en la pared al final del recorrido y recibiendo asistencia ocasional del personal. Las imágenes provocaron una reacción inmediata en redes sociales, donde muchos espectadores expresaron alarma por el estado de salud del reconocido actor.

Las plataformas sociales, especialmente X (antes Twitter), se llenaron de mensajes que reflejaban tanto tristeza como sorpresa ante la imagen de Freeman. Un usuario comentó: “Ahora sí se ve mayor, me entristece”, mientras que otro señaló: “Parece muy confundido, como si no supiera qué hacer”. Otros mensajes aludieron a la posibilidad de que el actor olvidara dónde se encontraba durante el trayecto por el pasillo, y algunos compararon su envejecimiento con el de sus propios abuelos. No obstante, hubo quienes adoptaron una visión más optimista, celebrando que el actor pudiera caminar sin ayuda.

En redes sociales, el semblante de Morgan Freeman causó un gran escándalo, tanto por su edad avanzada como por su aparente desorientación (Jennifer Hudson Show)

Durante la emisión, varios espectadores notaron que Freeman llevaba un guante negro en la mano izquierda, un accesorio que ha utilizado durante más de una década para tratar el daño nervioso crónico y el dolor resultante de un accidente automovilístico en 2008.

Freeman conducía el vehículo que se volcó varias veces cerca de su residencia en Charleston, Mississippi. El actor, que entonces tenía 71 años, sufrió fracturas en el brazo y el codo, y permaneció hospitalizado durante cuatro días. Como consecuencia, desarrolló daño nervioso que le dejó la mano izquierda paralizada y le provocó dolor crónico.

De esta manera, el guante ayuda a mejorar el flujo sanguíneo y aliviar el dolor de la fibromialgia que desarrolló como consecuencia.

Desde varios años, Morgan Freeman usa un guante en su mano izquierda para atenuar los malestares que le dejó su accidente automovilístico en 2008 REUTERS/Mario Anzuoni

La fibromialgia, enfermedad crónica sin cura, afecta a millones de personas en todo el mundo. Según datos citados por el Daily Mail, entre 1,8 y 2,9 millones de personas la padecen en el Reino Unido, y cerca de cuatro millones de adultos en Estados Unidos. Aunque se desconoce la causa exacta, se cree que está relacionada con alteraciones en las señales cerebrales que modifican la percepción del dolor. Los síntomas incluyen sensibilidad aumentada, rigidez muscular, fatiga, dificultades de concentración y bajo estado de ánimo. Las opciones de tratamiento son limitadas y suelen combinar ejercicio, terapias psicológicas y medicamentos para la ansiedad o la depresión, mientras que la eficacia de otros fármacos para el dolor crónico es escasa.

A pesar de los desafíos físicos, Freeman ha mantenido una presencia constante en la industria cinematográfica durante más de seis décadas. Reconocido por papeles emblemáticos como el de Ellis Boyd “Red” Redding en “The Shawshank Redemption”, el actor se ha consolidado como una figura central en la cultura popular y un referente para varias generaciones. Su disposición a hablar públicamente sobre sus problemas de salud ha contribuido a visibilizar condiciones como la fibromialgia y el impacto del envejecimiento en figuras públicas.

