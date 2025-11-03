Entretenimiento

Cómo fue el inesperado retiro de Paul McCartney: la etapa en la granja que cambió su vida para siempre

Separado del escenario y la fama, el ex Beatle enfrentó crisis, soledad y el desafío de reinventarse rodeado de naturaleza y tareas rurales, hallando allí su mayor fortaleza

Guardar
El retiro de Paul McCartney
El retiro de Paul McCartney a una granja en Escocia marcó el inicio de su etapa más introspectiva tras la separación de los Beatles (Captura de video)

El otoño de 1969 marcó un punto de inflexión en la vida de Paul McCartney. Mientras se propagaban rumores sobre su supuesta muerte, el ex Beatle enfrentaba una crisis personal profunda tras la disolución de la banda.

A los 27 años, McCartney se refugió con Linda McCartney y sus hijas en una remota granja en la península de Kintyre, Escocia, con el objetivo de escapar de la presión mediática y reconstruir su vida lejos del foco público. Así lo recuerda The Guardian, que recoge testimonios y memorias de quienes presenciaron aquellos años decisivos.

La crisis personal y el
La crisis personal y el aislamiento rural permitieron a McCartney superar la presión mediática y reconstruir su vida familiar lejos de Londres (Captura de video)

La separación de los Beatles puso fin a una era musical, y supuso el colapso emocional para McCartney. “La ruptura fue como una bomba atómica”, afirmó el músico en declaraciones recogidas por The Guardian. Las disputas legales y personales, sumadas a los rumores sobre su fallecimiento, lo sumieron en la incertidumbre y el agotamiento.

“Era un joven de 27 años, a punto de dejar de ser un Beatle, ahogado en un mar de conflictos legales y personales que drenaban mi energía”, recordó. La noticia de la separación, mantenida en secreto durante meses, lo dejó sin rumbo: “Dejé los Beatles, o los Beatles me dejaron a mí, según se mire. Era mi trabajo de toda la vida. Cuando terminó, pensé: ‘¿Y ahora qué hacemos?’”.

El retiro a Escocia: búsqueda de refugio y nuevo comienzo

La vida en High Park
La vida en High Park Farm obligó a Paul y Linda McCartney a aprender tareas rurales y a valorar la autosuficiencia en contacto con la naturaleza (Captura de video)

La decisión de retirarse a High Park Farm, una finca de 183 acres en Argyllshire, surgió como una vía de escape ante la presión de Londres y el acoso de la prensa. “Deberíamos simplemente escapar”, se dijeron Paul y Linda, según relata The Guardian.

Aunque la idea de la vida rural no era su preferida inicialmente, el cansancio acumulado y el deseo de criar a su familia lejos del escrutinio público pesaron más. La llegada a Escocia, en pleno otoño, significó un choque con la realidad: el entorno era agreste y la familia no estaba preparada para los desafíos del campo.

Aprendizajes, unión familiar y resiliencia

Linda McCartney fue clave en
Linda McCartney fue clave en la recuperación emocional y el renacer creativo de Paul durante su retiro en Escocia (The Grosby Group)

La adaptación resultó desafiante. McCartney y Linda, junto a sus hijas Heather y Mary, tuvieron que aprender desde cero tareas como la jardinería, la construcción y el cuidado de animales. “No había trabajo demasiado pequeño ni demasiado grande”, relató el músico. Aprendió a mezclar cemento, fabricar muebles y esquilar ovejas con la ayuda de un vecino llamado Duncan, aunque solo lograba esquilar diez ovejas frente a las cien de su maestro.

La familia improvisó soluciones para la vida cotidiana, como transformar una tina de ordeño en bañera y cultivar su propio huerto. “Volvimos a lo esencial, a la naturaleza. El cielo allí es magnífico. No había mucho en qué gastar el dinero, pero nos las arreglábamos y eso era estupendo”, recordó McCartney en The Guardian.

Los recuerdos familiares abundan. Mary McCartney relató cómo sus padres cultivaban el huerto y compartían con sus hijas la cosecha de guisantes y nabos. “Volvieron a apreciar lo que podrías llamar las cosas más simples de la vida, pero yo diría que son las más importantes”, afirmó Mary en declaraciones recogidas por The Guardian.

La familia McCartney aprendió tareas
La familia McCartney aprendió tareas rurales como jardinería, construcción y cuidado de animales en su vida en High Park Farm (Bettmann)

Stella McCartney, nacida en 1971, reconoció que en su infancia no valoraba la vida en la granja, pero con el tiempo comprendió que esos momentos forjaron la unión y el respeto por la naturaleza que caracteriza a la familia. “Era el lugar más pacífico. Los cinco estábamos aislados y nos convertimos en una familia muy unida”, recordó.

El rol de Linda y el renacer creativo

El rol de Linda McCartney fue fundamental en la recuperación de Paul. Mientras él enfrentaba la depresión y el desánimo, Linda aportó optimismo y estabilidad. “Paul no estaba en buena forma; bebía mucho, tocaba mucho y, aunque estaba rodeado de mujeres y fans, no era feliz”, admitió Linda en una entrevista con The Guardian.

La familia eligió la vida sencilla como refugio ante la adversidad. “Siempre fue Linda quien me ayudó a salir adelante. Poco a poco, lo conseguimos”, reconoció McCartney. Chris Welch, periodista citado por The Guardian, subrayó que Linda y la posibilidad de escribir nuevas canciones fueron los grandes apoyos en esa etapa.

El apoyo de Linda permitió
El apoyo de Linda permitió a Paul McCartney superar la depresión y retomar su pasión por la música (The Grosby Group)

En medio del aislamiento, la creatividad de McCartney resurgió. Al principio dudaba sobre su futuro musical, pero pronto retomó la guitarra y grabó en casa con un sencillo equipo de cuatro pistas. “Me sentaba con la guitarra y me ponía a tocar. Ese es mi trabajo”, explicó.

De esas sesiones surgieron las primeras composiciones de su carrera en solitario, como “Maybe I’m Amazed”, inspirada en su relación con Linda y el vértigo ante una nueva vida juntos. “No buscaba el éxito popular, solo lo hacía por diversión. Era una forma de no rendirme, de mantenerme en movimiento”, relató McCartney en The Guardian.

El impulso de Linda fue decisivo para que Paul retomara la música y más tarde formara la banda Wings. “Fue Linda quien lo animó a volver, a hacer música y luego a formar un grupo”, sostuvo Chris Welch. La vida en la granja, con sus desafíos y aprendizajes, sentó las bases de una nueva etapa creativa y personal para McCartney, caracterizada por la libertad y la experimentación.

El legado de una etapa de reconstrucción

La historia de Paul McCartney
La historia de Paul McCartney muestra cómo la pasión y el esfuerzo pueden dejar huellas duraderas en la vida (The Grosby Group)

Hoy, más de 50 años después, Paul McCartney reconoce que la pasión y la determinación lo siguen guiando. La mesa que construyó en la granja permanece en pie, símbolo de su esfuerzo y perseverancia, como testimonio de una etapa en la que, pese a todo, supo reinventarse y seguir adelante.

Temas Relacionados

Paul McCartneyRuptura de los BeatlesLinda McCartneyGranja en EscociaDepresiónWingsNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Bianca Censori regresó a las redes sociales y apunta a desplazar a Kim Kardashian del mundo de la lencería

El lanzamiento de la colección Bianca, previsto para diciembre, intensificó la competencia con SKIMS

Bianca Censori regresó a las

Jennifer Aniston compartió la primera fotografía junto a su novio Jim Curtis

Después de meses de rumores, la actriz confirmó públicamente su relación

Jennifer Aniston compartió la primera

Rachel Sennott reveló su mayor aprendizaje al crear I Love LA: “Cuando no tienes control, suceden las cosas más hermosas”

La actriz y guionista estadounidense compartió en exclusiva con ELLE cómo la incertidumbre y la vulnerabilidad impulsaron su proceso creativo. Su testimonio inspira a quienes enfrentan desafíos personales y profesionales en el mundo del entretenimiento digital

Rachel Sennott reveló su mayor

Rosalía deslumbra con ‘Lux’, un álbum que mezcla 13 idiomas y navega entre la dualidad de la luz, el amor y la espiritualidad

El cuarto disco de la cantante recorre 18 canciones en cuatro movimientos, fusionando pop, ópera y feminismo. Además, marca una nueva etapa creativa en la carrera de la artista

Rosalía deslumbra con ‘Lux’, un

AC/DC confirma su regreso a Latinoamérica: países, fechas, venta de boletos y más

La legendaria agrupación de hard rock vuelve a la región tras varios años de ausencia

AC/DC confirma su regreso a
DEPORTES
Dos goles en tres minutos:

Dos goles en tres minutos: la secuencia que le permitió a Argentina dar vuelta el partido ante Bélgica en el Mundial Sub 17

Santiago Sosa mostró cómo quedó su rostro tras la operación por la fractura que sufrió por un golpe de Marcos Rojo

En un partido frenético, Argentina le dio vuelta el partido a Bélgica y ganó 3-2 en su estreno en el Mundial Sub 17

El conflicto da que hablar en la NBA: una estrella tuvo un “inapropiado” cruce con su entrenador y fue suspendido

Real Madrid confirmó que Franco Mastantuono sufre una lesión y estará “pendiente de evolución” para volver a jugar

TELESHOW
Lourdes Fernández enfrenta una nueva

Lourdes Fernández enfrenta una nueva etapa: hackeos en su cuenta, rupturas y resiliencia

La romántica escapada de Mica Viciconte y Fabián Cubero que terminó arruinada y generó risas: “¿A alguien más?"

Wanda Nara y Maxi López se sinceraron sobre su exrelación de pareja: “En un ataque de ira, rompiéndole el auto”

AC/DC vuelve a la Argentina con su “Power Up Tour” y promete un show histórico luego de 16 años

La coincidencia entre Evangelina Anderson y Sofía Martínez en Masterchef que provocó un reto de Germán Martitegui

INFOBAE AMÉRICA

Temblor en Chile hoy lunes:

Temblor en Chile hoy lunes: epicentro y magnitud reportados por el CSN

Cyber Wow 2025: lo que debes saber si buscas promociones en pañales o pañitos húmedos

El único sobreviviente del accidente de Air India sufre estrés y no quiere hablar ni con su esposa e hijos: “Quiero estar sólo en mi casa”

Una madre contó cómo su hijo eligió ser narco y murió en el megaoperativo en Río: “Creía que el crimen era una salida”

Caminar más de 5.000 pasos al día retrasa el avance del Alzheimer, reveló un estudio de Harvard