Jessica Simpson confesó por qué decidió dejar el alcohol hace ocho años: “Bloqueó mis sueños”

Jessica Simpson compartió en redes cómo el alcohol impactó su vida y celebró ocho años de sobriedad recordando el proceso que la impulsó a cambiar (REUTERS/Brendan McDermid)

Jessica Simpson compartió detalles sobre su proceso de recuperación del alcohol, al celebrar ocho años de sobriedad.

La cantante y actriz, de 45 años, publicó un mensaje en Instagram en el que reflexionó sobre cómo la decisión de dejar la bebida marcó un punto clave en su vida y su carrera.

Su publicación en redes sociales profundizó sobre el impacto que el alcohol tuvo sobre sus sueños y sobre el significado de mantener la sobriedad.

“Hace ocho años tomé la decisión de enfrentarme, confesar y dejar atrás las partes autodestructivas de mi vida que estaba eligiendo”, escribió Simpson en Instagram, acompañando el texto con una selfie sonriente.

Según explicó, ese cambio le permitió vivir plenamente en busca del propósito de Dios para su vida. “El alcohol silenció mi intuición, bloqueó mis sueños y alimentó mis temores de caer en la complacencia”, afirmó en su post.

La cantante aseguró que dejar el alcohol le permitió reconectar con su intuición, recuperar sus sueños y fortalecer su honestidad personal y creativa (Instagram/@jessicasimpson)

En la misma reflexión, señaló: “Hoy tengo claridad. Hoy me impulsa la fe. El miedo y la fe son cosas que sentimos, aunque no podamos verlas. Me alegra haber elegido la fe en lugar del miedo. No fue en la lucha donde encontré fuerzas, sino en la rendición”.

La artista destacó que el proceso de sobriedad le permitió reconectar con su intuición y potenciar su trabajo creativo.

Durante los años 2016 y 2017, Jessica Simpson trabajó en la composición musical junto a reconocidos autores en Los Ángeles, pero nunca publicó algunas de esas canciones, porque “simplemente no sentía que fueran auténticas”, según declaró al medio The Cut para una entrevista de portada en febrero, donde también participó su hermana Ashlee Simpson.

“Cada vez que escribía, sentía cierta aprensión hacia mí misma. Era demasiado, especialmente porque estaba bebiendo en esa época”, señaló. “Pero una vez que dejé el alcohol, los miedos se desvanecieron. Desaparecieron”.

Simpson relató que el consumo de alcohol comenzó a afectar sensiblemente su creatividad justo cuando se encontraba escribiendo música.

Simpson reconoce que el alcohol bloqueó su desarrollo artístico durante años, pero la sobriedad devolvió claridad y fe a su día a día (REUTERS/Kylie Cooper)

“El momento en que empecé a beber demasiado fue cuando estaba componiendo en 2016 y me llevaba a lugares donde me sentía apenada por mí misma”, contó. Según Simpson, el alcohol generaba una falsa impresión de valentía:

“No sé por qué quería sentir lástima por mí, más allá de que el alcohol me mentía diciéndome: ‘Eres más valiente porque puedes decir esto conmigo de tu lado’”, relató, señalando que, en realidad, esa creencia no corresponde con su experiencia actual.

“Soy mucho más honesta sin alcohol, realmente me creo mucho más sin alcohol”, agregó.

En agosto pasado, la intérprete respondió a un comentario en redes sociales en el que un usuario le pedía que dejara de beber.

“No he querido ni tocado el alcohol desde octubre de 2017 y ha sido la mejor decisión que he tomado para mí y mi familia”, escribió Simpson en respuesta. “Gracias por tu preocupación, pero me tienes muy malinterpretada”.

Jessica Simpson identificó un episodio con sus hijos en Halloween como el detonante fundamental para iniciar su lucha contra el consumo de alcohol (@jessicasimpson)

Jessica Simpson y el motivo por el que dejó de beber

El motivo por el que decidió dejar el alcohol tiene raíces personales y familiares. En 2021, al celebrar seis años de sobriedad, explicó en Instagram:

“Sabía que en ese momento me permitiría recuperar mi luz, mostrar victoria sobre mi batalla interna por el respeto propio y enfrentar el mundo con claridad. Personalmente, para lograrlo necesitaba dejar de beber, porque mantenía mi mente y mi corazón dando vueltas en la misma dirección y, francamente, me sentía agotada”.

En su libro de memorias, Open Book, contó que una situación la impulsó a dejar la bebida definitivamente. Un año, su estado de ebriedad le impidió vestir a sus hijos para Halloween.

“Estaba aterrada de que me vieran así”, escribió. “Me avergüenza decir que no sé quién los ayudó a ponerse los disfraces esa noche”.

Con la distancia que otorgan los años y la búsqueda de bienestar personal, Jessica Simpson mantiene que la sobriedad es una herramienta clave para su desarrollo, tanto personal como artístico. Considera que sus emociones son ahora más genuinas.

Después de dejar el alcohol, Simpson experimentó la superación personal que, según ella, le abrió las puertas a una nueva etapa profesional (Matt Baron/Shutterstock)

“Siento que el alcohol hacía que mis emociones callaran. En vez de abordarlas y afrontarlas, simplemente las dejaba estar”, concluyó.