Entretenimiento

El paseo que cambió la historia del terror: cómo Stephen King creó a Pennywise, el payaso de “It”

Una tarde común en Colorado encendió la imaginación del maestro del miedo. Un paisaje silencioso y un recuerdo infantil fueron el punto de partida de una creación inolvidable

Guardar
Stephen King se inspiró en
Stephen King se inspiró en un paseo solitario por Colorado para crear a Pennywise, el icónico payaso de It (Warner Bros)

En la década de 1970, Stephen King vivía en Boulder, Colorado, con su familia, sin imaginar que un incidente cotidiano se convertiría en la semilla de uno de sus personajes más terroríficos. Una noche, tras cenar en una pizzería local, su auto sufrió una falla mecánica que lo obligó a dejarlo en el taller y regresar a pie por un camino solitario.

Mientras avanzaba entre sombras y silencio, el escritor sintió esa inquietud que precede a las grandes ideas. El paisaje desierto, apenas iluminado por los faros lejanos, se transformó en la chispa creativa que daría vida a Pennywise, el payaso siniestro de It, una de las figuras más perturbadoras del universo King.

De acuerdo a Europa Press, el recorrido llevó al escritor a atravesar un viejo puente de madera, escenario que disparó en su memoria el cuento infantil noruego Las tres cabras Gruff. La historia narra cómo tres cabritas deben cruzar un puente custodiado por un trol, un relato que King había conocido de niño.

La conjunción entre el entorno real y la reminiscencia del cuento activó la creatividad del escritor en aquel momento.

El puente de madera y
El puente de madera y el cuento infantil noruego 'Las tres cabras Gruff' fueron claves en el origen de la novela It (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

El puente, el trol y el nacimiento de un ícono del terror

De acuerdo con testimonios del propio Stephen King, fue en ese breve trayecto cuando surgió la semilla para lo que más tarde se convertiría en la novela It. El escritor recordó: “Un camino estrecho y sin luces conducía hasta aquella zona… Tuve que cruzar un puente de madera extrañamente pintoresco”.

La sensación de soledad y el vínculo con aquella historia infantil detonaron la pregunta central: ¿cómo sería narrar una historia de horror basada en un trol bajo un puente, pero en la vida real?

La novela It nació de
La novela It nació de la combinación entre una experiencia cotidiana y los miedos infantiles universales, según Stephen King (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea se mantuvo latente durante varios años. En 1981, King decidió transformarla en obra literaria, llevando el concepto más allá del clásico trol de los cuentos. El escritor contempló que el monstruo de su novela debía concentrar todos los temores posibles.

Debía de ser una cosa que aglutinara todo, algo horrible, desagradable, grosero, una criatura que no quieres ver y que te hace gritar solo al verla”, explicó Stephen King en entrevistas posteriores.

Pennywise, el payaso de It,
Pennywise, el payaso de It, representa la materialización de los temores más profundos de la infancia, según el autor (Captura de video)

Según declaraciones de King recogidas por Europa Press, el autor decidió analizar cuáles eran los temores más comunes en la infancia. Se planteó la siguiente pregunta: “¿Qué asusta a los niños más que a nada en el mundo?”. La respuesta fue contundente: los payasos.

Esta reflexión lo llevó a crear a Pennywise, la criatura capaz de tomar cualquier forma, pero generalmente manifestada como un payaso terrorífico.

Las adaptaciones cinematográficas y televisivas
Las adaptaciones cinematográficas y televisivas de It, como 'It: bienvenidos a Derry', renovaron el interés por el mito de Pennywise (EFE)

La novela It llegó al público en 1986. El personaje de Pennywise se convirtió rápidamente en un símbolo del terror contemporáneo, superando el ámbito literario para instalarse en la cultura popular global.

Adaptaciones cinematográficas y televisivas reforzaron su notoriedad, especialmente con el reciente estreno de It: bienvenidos a Derry, precuela de la saga original.

Stephen King eligió la figura
Stephen King eligió la figura del payaso para subvertir su imagen amigable y convertirla en un símbolo de horror contemporáneo - "It" (1990) (Créditos: ABC)

El impacto de Pennywise trescendió generaciones. De acuerdo con registros de Milenio, la figura del payaso continúa captando el interés de fanáticos y nuevos espectadores, que desean descubrir el trasfondo del personaje. King, al fusionar una situación cotidiana y un clásico cuento infantil, creó uno de los villanos más reconocidos del siglo XX y XXI.

La serie It: bienvenidos a Derry, estrenada en la plataforma de streaming HBO con motivo del Día de Muertos, explora los antecedentes de Pennywise y aporta nuevas miradas al mito.

Este relanzamiento reavivó preguntas sobre el proceso creativo que dio origen al personaje, así como sobre la relación del miedo con las figuras aparentemente inofensivas.

El personaje de Pennywise trascendió
El personaje de Pennywise trascendió la literatura y se consolidó como símbolo del terror en la cultura popular global (Créditos: ABC)

La imagen del payaso se eligió porque representa una figura cercana y amigable para los niños, pero puede subvertirse en un símbolo de horror”, afirmó King sobre su decisión.

El autor combinó elementos de la tradición oral, sus propias experiencias y la observación de los miedos universales para dar vida al personaje de Pennywise.

El fenómeno alrededor de la saga It y de Pennywise continúa vigente. Las adaptaciones y la difusión en medios mantienen la relevancia de su origen, que radica en un episodio común y familiar para cualquier lector: una caminata al atardecer, la evocación de un cuento infantil y la imaginación de un autor que, sin preverlo, transformó la rutina en la génesis de un mito del terror moderno.

Temas Relacionados

Stephen KingPennywiseItTerrorNewsroom BUE

Últimas Noticias

Las películas de ciencia ficción que inspiran a los físicos: de “Interestelar” a “Spider-Man”, el cine que anticipa la innovación

La selección de títulos emblemáticos reveló cómo la gran pantalla motivó a investigadores a explorar conceptos desconocidos o adelantar inventos. La revista Nature explicó que este género conecta la fantasía con los avances científicos reales

Las películas de ciencia ficción

Los secretos no contados de la miniserie de “It”: el reto de adaptar la obra más icónica de Stephen King

Cada Halloween, Pennywise regresa como uno de los íconos más recurrentes del miedo

Los secretos no contados de

“Monster”: la impactante transformación de Charlize Theron para dar vida a la asesina en serie Aileen Wuornos

La actriz sudafricana se alejó de su glamour para un papel que redefinió su carrera y le valió el Óscar a Mejor Actriz

“Monster”: la impactante transformación de

Mariah Carey dio inicio a la Navidad con un video editado con Inteligencia Artificial de “All I Want for Christmas Is You”

Fiel a su tradición del 1 de noviembre, la cantante presentó una nueva versión de su clásico navideño, protagonizada junto al actor Billy Eichner. El clip se volvió viral en pocas horas y volvió a posicionar la canción entre las más escuchadas del mundo

Mariah Carey dio inicio a

Sting regresa a lo grande y encabeza el concierto oficial de la NFL en San Francisco

El legendario exlíder de The Police será la estrella principal de un show exclusivo previo al Super Bowl, prometiendo una noche inolvidable en el emblemático Palace of Fine Arts

Sting regresa a lo grande
DEPORTES
La grave lesión en la

La grave lesión en la cara que sufrió una figura de Vélez tras chocar con un rival en la derrota contra Talleres

La revelación sobre la relación de Erling Haaland y su pareja que causó furor en Europa: “Cuando te vi, cambié de opinión”

La batalla entre escuderías por un premio de USD 30 millones que dará que hablar en la F1 hasta el final de la temporada

Lo que no se vio de la histórica elección en River Plate que consagró a Stefano Di Carlo presidente

El amague nunca antes visto de Neymar en un tiro libre que recorre el mundo

TELESHOW
Gabriela Acher confiesa por qué

Gabriela Acher confiesa por qué elige el humor como estrategia de vida: “Te corre del lugar de víctima”

El salto sin red de Mica Lapegüe al unipersonal en teatro: “Me saca por completo de mi zona de confort”

El mensaje de apoyo de Marcelo Tinelli a su hija Juanita tras su profundo descargo: “Estamos muy tristes y preocupados”

Luciana Salazar y José María Muscari celebraron Halloween en una glamorosa fiesta secreta

Iliana Calabró mostró su alegría por convertirse en abuela y contó la decisión que tomó para recibir a su nieto

INFOBAE AMÉRICA

Tres rasgos de personalidad que

Tres rasgos de personalidad que aumentan el riesgo de ansiedad, según la psicología

Investigadores descifraron el “Códice de Dresde”, el registro mítico de la astronomía maya

Estudio revela que el exceso de tiempo frente a pantallas aumenta riesgos cardiovasculares en niños

¿Huracanes de categoría 6? El paso de Melissa por Jamaica desafía la escala tradicional

El régimen de Irán prometió reconstruir sus instalaciones nucleares “más fuertes que antes” tras los ataques israelíes y estadounidenses