El lado más divertido de “All’s Fair”: desde los exámenes de Kim Kardashian hasta los mejores momentos fuera de cámara

El elenco femenino de "All’s Fair" destacó la mentoría y el apoyo mutuo como claves del éxito de la serie jurídica (Disney)

El fenómeno de All’s Fair llamó la atención del público no solo por su trama legal y su elenco de alto perfil, sino también por la manera en que la preparación y las rutinas de estudio de sus protagonistas, encabezadas por Kim Kardashian, definieron la dinámica y el resultado de la serie.

Dentro de un entorno donde la mentoría y el apoyo mutuo se convirtieron en la norma, el grupo de actrices forjó una comunidad que trasciende la pantalla, según relataron en una entrevista exclusiva para People.

La colaboración entre Kim Kardashian, Glenn Close, Niecy Nash-Betts, Naomi Watts, Sarah Paulson y Teyana Taylor fortalece la comunidad femenina en el set de All’s Fair (Portada People)

Elenco femenino y colaboración en “All’s Fair”

La nueva serie legal creada por Ryan Murphy y ambientada en Los Ángeles reúne a la reconocida hermana Kardashian, Glenn Close, Niecy Nash-Betts, Naomi Watts, Sarah Paulson y Teyana Taylor en el papel de abogadas que dejan atrás un bufete dominado por hombres para fundar su propio despacho.

El rodaje, realizado principalmente en el hotel London West Hollywood y en sets de la ciudad, se caracterizó por una atmósfera de camaradería desde el inicio.

El propio director organizó una cena previa al comienzo de las grabaciones para que el elenco pudiera conocerse en un ambiente relajado, sobre lo que Kardashian, comentó: “Realmente ayudó a establecer el tono de lo que sería nuestra relación”.

Las tradiciones fuera de cámara, como cenas y regalos, consolidan la relación entre las protagonistas de la serie (Disney)

Preparación actoral y estudios de Kim Kardashian

La transformación de Kim Kardashian en Allura Grant no fue solo un papel más, sino un verdadero desafío intelectual. Para dar vida a una abogada en pleno proceso de divorcio, la empresaria se sometió a una preparación intensa y meticulosa, inspirándose en la reconocida jurista Laura Wasser, quien además participó como asesora de la serie.

Entre rodajes y estudios, Kardashian logró un delicado equilibrio entre su formación legal real y su debut como actriz dramática, enfrentando el reto de compartir escena con intérpretes de peso. “Estoy rodeada de personas que han hecho esto durante años y a quienes admiro profundamente”, confesó, reflejando tanto humildad como ambición.

En sus rutinas, la actriz y empresaria estadounidense utilizó tarjetas de memoria y repasos en el set para prepararse tanto para su papel como para el examen de abogacía, que rindió en julio tras 6 años de aprendizaje y la aprobación de exámenes previos.

En ese sentido, el elenco fue testigo de su dedicación. Naomi Watts, quien interpreta a la mejor amiga de Allura, destacó: “La veíamos dirigir una empresa y hablar con sus hijos por la noche, preguntando si habían hecho la tarea o qué habían comido. Ella lo lograba cada día”.

Mientras que Glenn Close confesó sentirse “asombrada” por la capacidad de la empresaria para alternar entre el estudio y la actuación, mientras que Niecy Nash-Betts solía ponerla a prueba con preguntas legales entre escenas.

Kim Kardashian combinó su formación legal y su papel protagónico en "All’s Fair", inspirada por la abogada Laura Wasser (Captura de video)

Apoyo mutuo con mentoría entre las actrices

La mentoría fue un elemento central en la dinámica del grupo. Glenn Close, quien da vida a Dina Standish, asumió el rol de guía para sus compañeras, algo que Sarah Paulson describió como una experiencia “impresionante”.

“Fue tan amable y generosa con todos”, afirmó Paulson en la charla con People. Nash-Betts añadió que Close posee un “sentido del humor travieso”, y Teyana Taylor la apodó cariñosamente “Mamacita”.

La mentoría fue recíproca. Close reconoció que también aprendió de las demás, incluso durante la sesión fotográfica, cuando Taylor le enseñó gestos populares como “clock it” (márcalo) y “eat it” (cómelo). Esta dinámica de aprendizaje constante se reflejó en la actitud de Kardashian, quien afirmó: “Aprendes algo nuevo cada día”.

Niecy Nash-Betts subrayó la singularidad del ambiente de trabajo: “Nunca había experimentado este nivel de apoyo en un set”. La actriz valoró la oportunidad de compartir el rodaje con colegas experimentadas, mientras que Taylor, la más joven del grupo, destacó la importancia de la comunidad femenina: “Muestra que no permitiremos que los hombres interfieran en esa comunidad”.

La mentoría entre Glenn Close y el resto de las actrices fortaleció los lazos y el aprendizaje constante (Disney)

Dinámicas de convivencia y anécdotas en el set

El rodaje de All’s Fair estuvo marcado por el humor y la complicidad. Sarah Paulson, quien interpreta a la antagonista Carrington Lane, relató cómo debió decir frases escandalosas frente a Kardashian, llegando incluso a lanzarle una papa frita al ojo durante una escena.

Aunque Close recordó que la intensidad de las escenas se equilibraba con risas, ya que a veces Paulson y Kardashian no podían mirarse sin reír.

La convivencia fuera del set también dejó momentos memorables. Kris Jenner, madre de Kardashian y productora ejecutiva de la serie, organizó una proyección privada de la película Atracción fatal, protagonizada por Close, en su casa.

El grupo bromeó sobre no haber aprovechado para llamar a Michael Douglas, coprotagonista de Close, desde su teléfono durante la velada, mientras Jenner se quedaba dormida en el sofá.

El sentido del humor y la complicidad fueron fundamentales durante las jornadas de grabación para las artistas (Disney)

La experiencia de la producción de All’s Fair dejó una huella profunda en sus protagonistas, quienes, según le relataron a People, planean nuevas reuniones y aventuras tras la promoción de la serie.

La experimentada Glenn Close, al reflexionar sobre los recuerdos y objetos que conserva de sus rodajes, compartió que la memoria de esta etapa y de sus compañeras permanece presente, como un recordatorio tangible del entorno y el apoyo que definieron el proyecto.