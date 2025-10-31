La noche en que Ozzy Osbourne intentó asesinar a su esposa Sharon: “Lo siento y gracias por darme otra oportunidad”

El matrimonio Osbourne se mantuvo unido tras el violento episodio de 1989 y múltiples altibajos públicos.(Shutterstock)

El 7 de octubre de 2025 se publicó Last Rites, el libro póstumo en el que Ozzy Osbourne dejó plasmada una profunda mirada sobre su vida, su carrera y los momentos más difíciles que atravesó debido a sus adicciones. Entre ellos, uno de los más traumáticos: la noche de septiembre de 1989 en la que fue arrestado por intentar asesinar a su esposa, Sharon Osbourne.

El músico, que murió el pasado 22 de julio a los 76 años, revive en la obra aquella agresión que casi destruye a su familia y que marcó un antes y un después en su historia personal.

En un pasaje citado por PEOPLE, Ozzy recuerda que aquella noche mezcló vodka con analgésicos triturados y perdió totalmente la noción de sus actos. “Había sido demasiado. Había ido demasiado lejos. Estaba fuera de control. Sharon y yo habíamos estado discutiendo por tonterías”, relató.

El ataque ocurrió mientras Ozzy atravesaba una fuerte adicción al alcohol y a los analgésicos (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

En medio de la tensión, el músico comenzó a ahorcar a su esposa. “No creo en un diablo con una cola y cuernos rojos, pero estoy bastante seguro de que estuvo conmigo esa noche”, comentó..

Sharon logró salvarse tras presionar el botón de pánico que tenían instalado en su casa. Los policías llegaron rápidamente y detuvieron al artista, quien amaneció sin memoria del hecho en una celda de la comisaría de Amersham.

Tras despertar con “la peor resaca de su vida”, el famoso pensó que había sido detenido por conducir ebrio. “‘No’, me dijo el oficial. ‘Intentaste matar a tu esposa’. Fue como una pesadilla”, narró.

Tras el arresto, Ozzy fue liberado con la condición de que cumpliera un programa de rehabilitación por seis meses, mientras enfrentaba cargos de intento de asesinato.

Ozzy Osbourne confesó que no recordaba haber atacado a Sharon la noche de su arresto (Backgrid/The Grosby Group)

Sharon —quien entonces tenía 36 años y tres hijos pequeños con él— se mantuvo alejada por cinco meses. Finalmente tomó la decisión de retirar los cargos, aunque también advirtió que la continuidad del matrimonio dependía de la sobriedad del artista.

Según PEOPLE, ella le dijo que “no creía que la versión sobria de él fuera capaz de matar, pero que nunca quería volver a ver al Ozzy del mundo de la borrachera”.

“Sharon, lo siento. Y gracias por darme otra oportunidad cuando casi cualquiera se habría marchado”, concluyó Osbourne sobre este oscuro pasaje de su vida.

El testimonio de Sharon: “No era mi marido”

En el documental Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne (2020), Sharon recordó el terror que vivió aquella noche.

“No tenía ni idea de quién estaba sentado frente a mí en el sofá, pero no era mi marido… Llegó a un punto en que puso esa mirada en los ojos, como si bajara las persianas, y simplemente no podía comunicarme con él”.

Last Rites recoge los últimos años de Ozzy, marcados por la enfermedad y el deseo de volver a los escenarios (REUTERS/Mario Anzuoni)

La entonces coanfitriona de The Talk explicó que el músico estaba sumido en adicciones y que el ataque fue el clímax de un deterioro que ella ya intuía.

“Fue probablemente el momento en que más miedo he tenido”, admitió en el documental. Sin embargo, también lo extrañaba y “odiaba estar sin él”.

“Ozzy también estaba muy asustado cuando salió, y cuando estaba en esta casa se volvió muy cuidadoso. Él se espantó a sí mismo”, dijo Sharon.

El matrimonio Osbourne logró mantenerse unido tras el episodio, aunque atravesó nuevas crisis, como el escándalo de infidelidad que los llevó a separarse en 2016. Se reconciliaron un año después y renovaron sus votos en 2017.

La última gran batalla de Ozzy fue contra los problemas de salud que marcaron sus últimos años. Según PEOPLE, Last Rites también aborda su lucha por volver al escenario una última vez con el tour Back to the Beginning en Birmingham.