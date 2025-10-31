Entretenimiento

La noche en que Ozzy Osbourne intentó asesinar a su esposa Sharon: “Lo siento y gracias por darme otra oportunidad”

En un libro póstumo, el fallecido cantante de Black Sabbath plasmó el episodio más oscuro de su vida junto a Sharon Osbourne

Guardar
El matrimonio Osbourne se mantuvo
El matrimonio Osbourne se mantuvo unido tras el violento episodio de 1989 y múltiples altibajos públicos.(Shutterstock)

El 7 de octubre de 2025 se publicó Last Rites, el libro póstumo en el que Ozzy Osbourne dejó plasmada una profunda mirada sobre su vida, su carrera y los momentos más difíciles que atravesó debido a sus adicciones. Entre ellos, uno de los más traumáticos: la noche de septiembre de 1989 en la que fue arrestado por intentar asesinar a su esposa, Sharon Osbourne.

El músico, que murió el pasado 22 de julio a los 76 años, revive en la obra aquella agresión que casi destruye a su familia y que marcó un antes y un después en su historia personal.

En un pasaje citado por PEOPLE, Ozzy recuerda que aquella noche mezcló vodka con analgésicos triturados y perdió totalmente la noción de sus actos. “Había sido demasiado. Había ido demasiado lejos. Estaba fuera de control. Sharon y yo habíamos estado discutiendo por tonterías”, relató.

El ataque ocurrió mientras Ozzy
El ataque ocurrió mientras Ozzy atravesaba una fuerte adicción al alcohol y a los analgésicos (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

En medio de la tensión, el músico comenzó a ahorcar a su esposa. “No creo en un diablo con una cola y cuernos rojos, pero estoy bastante seguro de que estuvo conmigo esa noche”, comentó..

Sharon logró salvarse tras presionar el botón de pánico que tenían instalado en su casa. Los policías llegaron rápidamente y detuvieron al artista, quien amaneció sin memoria del hecho en una celda de la comisaría de Amersham.

Tras despertar con “la peor resaca de su vida”, el famoso pensó que había sido detenido por conducir ebrio. “‘No’, me dijo el oficial. ‘Intentaste matar a tu esposa’. Fue como una pesadilla”, narró.

Tras el arresto, Ozzy fue liberado con la condición de que cumpliera un programa de rehabilitación por seis meses, mientras enfrentaba cargos de intento de asesinato.

Ozzy Osbourne confesó que no
Ozzy Osbourne confesó que no recordaba haber atacado a Sharon la noche de su arresto (Backgrid/The Grosby Group)

Sharon —quien entonces tenía 36 años y tres hijos pequeños con él— se mantuvo alejada por cinco meses. Finalmente tomó la decisión de retirar los cargos, aunque también advirtió que la continuidad del matrimonio dependía de la sobriedad del artista.

Según PEOPLE, ella le dijo que “no creía que la versión sobria de él fuera capaz de matar, pero que nunca quería volver a ver al Ozzy del mundo de la borrachera”.

“Sharon, lo siento. Y gracias por darme otra oportunidad cuando casi cualquiera se habría marchado”, concluyó Osbourne sobre este oscuro pasaje de su vida.

El testimonio de Sharon: “No era mi marido”

En el documental Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne (2020), Sharon recordó el terror que vivió aquella noche.

“No tenía ni idea de quién estaba sentado frente a mí en el sofá, pero no era mi marido… Llegó a un punto en que puso esa mirada en los ojos, como si bajara las persianas, y simplemente no podía comunicarme con él”.

Last Rites recoge los últimos
Last Rites recoge los últimos años de Ozzy, marcados por la enfermedad y el deseo de volver a los escenarios (REUTERS/Mario Anzuoni)

La entonces coanfitriona de The Talk explicó que el músico estaba sumido en adicciones y que el ataque fue el clímax de un deterioro que ella ya intuía.

“Fue probablemente el momento en que más miedo he tenido”, admitió en el documental. Sin embargo, también lo extrañaba y “odiaba estar sin él”.

“Ozzy también estaba muy asustado cuando salió, y cuando estaba en esta casa se volvió muy cuidadoso. Él se espantó a sí mismo”, dijo Sharon.

El matrimonio Osbourne logró mantenerse unido tras el episodio, aunque atravesó nuevas crisis, como el escándalo de infidelidad que los llevó a separarse en 2016. Se reconciliaron un año después y renovaron sus votos en 2017.

La última gran batalla de Ozzy fue contra los problemas de salud que marcaron sus últimos años. Según PEOPLE, Last Rites también aborda su lucha por volver al escenario una última vez con el tour Back to the Beginning en Birmingham.

Temas Relacionados

Ozzy OsbourneSharon OsbourneLast RitesBlack SabbathEntretenimiento

Últimas Noticias

“Insensible y de mal gusto”: llueven críticas a Julia Fox por su polémico disfraz de Halloween

Julia Fox recreó el famoso traje rosa que Jackie Kennedy llevaba durante el asesinato de JFK en 1963

“Insensible y de mal gusto”:

Sean ‘Diddy’ Combs comienza oficialmente su condena de cuatro años de prisión: la nueva vida del magnate en Fort Dix

El productor musical enfrenta su primera noche bajo custodia federal luego de un mediático juicio que reveló detalles sobre fiestas con drogas y prostitución, y que terminó con una condena de más de cuatro años de prisión

Sean ‘Diddy’ Combs comienza oficialmente

Kevin Costner pide que se anulen los cargos restantes en la demanda por la supuesta escena de violación en ‘Horizon’

El actor de 70 años enfrenta una compleja disputa judicial tras ser acusado por una doble de acción de haberla sometido a una escena violenta durante el rodaje de su más reciente película del oeste

Kevin Costner pide que se

Brad Pitt exige que Angelina Jolie entregue mensajes privados en la disputa por Château Miraval

El conflicto entre las dos estrellas de Hollywood continúa escalando mientras los abogados del actor insisten en obtener documentos que podrían determinar si la venta de la bodega francesa se realizó de forma legal y transparente

Brad Pitt exige que Angelina

Detrás de la ruptura de Ana de Armas y Tom Cruise: “Iban muy rápido y eso la incomodó”

Los actores habían sido relacionados tras compartir mucho tiempo juntos durante la preparación de su película “Deeper”

Detrás de la ruptura de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jubilados desaparecidos en Chubut: buscan

Jubilados desaparecidos en Chubut: buscan conseguir un georradar que permite detectar objetos hasta 10 metros bajo tierra

Crimen del enfermero en La Plata: cayó otro sospechoso tras una intensa persecución a los tiros

Bullrich se posiciona para ser la nueva presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

Los secretos fitness de Dua Lipa: rutina de entrenamiento, dieta y descanso

Parque Chas: el barrio laberíntico que celebra Halloween y desafía a sus visitantes a recorrerlo sin perderse

INFOBAE AMÉRICA
Xi Jinping y Mark Carney

Xi Jinping y Mark Carney se reunieron para relanzar la relación entre China y Canadá

Un hallazgo japonés explica por qué algunas hortalizas absorben contaminantes

Una renovación reluciente para un ícono del Rockefeller Center

Revés para el Gobierno de Sébastien Lecornu: legisladores francese rechazaron la propuesta de impuesto sobre el patrimonio

Marco Rubio se reunió con el presidente electo de Bolivia Rodrigo Paz

TELESHOW
Wanda Nara vivió un día

Wanda Nara vivió un día escolar completo con sus hijas y Martín Migueles: rutina, juegos y apoyo en familia

Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto criticaron la música de L-Gante y hablaron de la relación con los representantes

La China Suárez y sus hijos celebraron Halloween con juegos y disfraces

Se conocieron las primeras imágenes de “Glaxo”, la película que protagonizará Lali Espósito

Benjamín Vicuña, entre la distancia y la tristeza: “No veo a mis hijos hace más de cuarenta días”