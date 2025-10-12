El testamento vital de Ozzy Osbourne, entre la oscuridad y la redención

Tráiler del documental "Ozzy: No escape from now"

Ozzy Osbourne publicó unas memorias completas en 2010, pero dadas las vueltas y giros en la vida del ícono del metal durante los 15 años siguientes, es apropiado que haya escrito una secuela centrada en ese período. Completado y aprobado por el cantante antes de su muerte en julio a los 76 años, el nuevo libro, Last Rites (Últimos ritos), profundiza en sus reuniones finales con Black Sabbath, los álbumes solistas de la década de 2020 que coronaron su carrera y el trascendental concierto de despedida Back to the Beginning, así como en las dolorosas luchas de salud que plagaron sus últimos años.

El libro también presenta las reflexiones del cantante sobre algunos de sus capítulos más oscuros y los mayores triunfos musicales, así como sus humildes comienzos en Birmingham, Inglaterra. Un nuevo documental, No Escape From Now (Sin escapatoria del presente) que cubre el período desde una caída en 2019 que resultó en lesiones en el cuello y la columna vertebral hasta Back to the Beginning, actúa como una íntima pieza complementaria.

Ozzy Osbourne cuenta las últimas décadas de su vida en el libro "Últimos ritos"

Aquí hay ocho cosas que aprendimos de los nuevos proyectos.

La infancia le dejó un poderoso sentimiento de insuficiencia

En el libro, Osbourne profundiza en las causas raíz de su adicción, razonando que las drogas “te ayudan a enterrar algunas putas cosas oscuras de tu pasado”. Parte de esa oscuridad provenía de la dislexia, que a menudo lo hacía sentir una vergüenza intensa. Escribe que “tener que levantarme y leer en clase cuando no podía entender las palabras se sentía como un destino peor que la muerte”, transmitiendo una “sensación de fatalidad inminente que me seguía a donde fuera”. Al crecer en una familia de clase trabajadora en Aston, Birmingham, también sintió el aguijón de la pobreza, que lo persiguió incluso después de alcanzar la fama y la fortuna. “Yo era el niño en la calle que, cuando venía el camión de los helados, mis padres no podían permitírselo cada vez”, dice en la película. “Si eres el niño que se queda sin helado, duele, ¿sabes?”.

La música que más lo inspiró era pop y no metal

Los principales amores musicales de Osbourne tenían poca semejanza con la música que lo hizo famoso. En el libro, cita a Los Beatles como su principal inspiración temprana, escribiendo: “Cuando descubrí su música, fue como si me hubiera ido a la cama en blanco y negro y despertado en color”. También señala que Elton John, un futuro colaborador, lo fascinó en los años 70 (“Volvía a casa después de cantar sobre Satanás y brujas, y me ponía sentimental con ‘Your Song’”), mientras que Peter Gabriel, Phil Collins, Kraftwerk y Prince también sonaban mucho después.

Las colaboraciones fueron un raro punto brillante durante su recuperación

La hija de Osbourne, Kelly, lo conectó con Andrew Watt, el prolífico productor más de 40 años menor que Ozzy, quien se convertiría en un colaborador clave durante los últimos años del cantante. Tras aceptar una invitación de Watt para aparecer en “Take What You Want”, una canción de Post Malone de 2019 que él produjo, Osbourne trabajó con Watt en sus dos últimos álbumes de estudio, Ordinary Man (2020) y Patient Number 9 (2022). Tanto en la película —que presenta animadas imágenes de estudio de las sesiones— como en el libro, habla con entusiasmo de este capítulo de su carrera. “Sinceramente, nunca me había sentido tan emocionado por hacer un disco desde Blizzard of Ozz”, escribe sobre Ordinary Man, mencionando su clásico debut solista de 1980. En la película, dice que hacer Patient Number 9 lo salvó.

Ozzy Osbourne en la primera edició del festival Rock in Rio en Río de Janeiro, enero de 1985 (Foto: archivo AP)

Las muertes de Randy Rhoads y Rachel Youngblood lo persiguieron hasta el final

El libro contiene un relato estremecedor del accidente aéreo de 1982 que mató a Randy Rhoads, el guitarrista estrella que ayudó a lanzar la carrera solista de Ozzy Osbourne, así como a la maquilladora y costurera Rachel Youngblood. Describe cómo, a pesar de sus esfuerzos concertados por evitar pensar en el incidente, imágenes o recordatorios del accidente —que ocurrió en una finca en Leesburg, Florida, cuando el conductor de la banda llevó a ambos en una avioneta y voló peligrosamente cerca del autobús de la gira— aparecían frecuentemente online, obligándolo a revivirlo. Osbourne nunca superó lo que califica en el libro como la “puta injusticia” de la tragedia. “Randy y Rachel habían sido las dos personas más sensatas de toda la gira”, escribe. “Mientras tanto, yo era el que había estado actuando como un loco durante el último año, bebiendo hasta perder el sentido”. “¿Por qué murieron ellos?”, añade. “¿Por qué no yo?”

No guardaba rencor hacia Ronnie James Dio

A lo largo de los años, Osbourne y Dio, quien murió en 2010, ocasionalmente intercambiaron palabras duras en la prensa, pero en el libro, aclara que no guardaba ningún resentimiento real hacia su compañero luminaria del metal. “Quiero decir, está bien, he dicho muchas cosas de mierda sobre Dio a lo largo de los años”, escribe. “Pero la verdad es que era un buen cantante. Él no era yo, y yo no era él”. En la película, su esposa Sharon y su hijo Jack revelan que durante su recuperación, incluso pasaba tiempo viendo viejas entrevistas de Dio. “Realmente nunca conoció al tipo ni su música, así que se siente muy mal”, dice Sharon.

El último álbum de Black Sabbath sin el baterista original no le sentó bien

En 2011, Black Sabbath anunció una reunión de su formación original, con planes para un nuevo álbum producido por Rick Rubin y una gira mundial. Pero las relaciones con Ward se complicaron y la banda usó diferentes bateristas para el álbum y la gira. Osbourne extrañaba la química de la vieja banda. “No quiero sonar como si me arrepintiera de haber hecho nada de eso. No es así”, escribe en el libro. “El álbum y la gira fueron exitosos más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber soñado. Pero habría sido mucho mejor si hubiera sido amistoso, y si hubiéramos tenido a Bill allí”.

5 de julio de 2025: última aparición pública de Ozzy Osbourne, durante el show "Back to the Beginning" en el Villa Park de Birmingham (Foto: REUTERS/Sachin Ravikumar)

Veía ‘Mama, I’m Coming Home’ como la banda sonora de su matrimonio

Tanto la película como el libro ofrecen un retrato revelador del matrimonio Osbourne y su papel central en su vida y carrera. “Si no fuera por Sharon Osbourne, no estaría aquí ahora”, dice en la película, atribuyendo a su esposa su sobriedad y supervivencia. Durante un momento emotivo, mientras ambos están sentados en casa comentando la inducción de Ozzy al Salón de la Fama del Rock & Roll de 2024 —donde el enfermo cantante observó cómo admiradores famosos interpretaban algunos de sus mayores éxitos— revela que casi se pone a llorar cuando Jelly Roll comenzó a cantar “Mama, I’m Coming Home”, la poderosa balada de 1991 que se convirtió en su mayor éxito solista. “Siempre pienso en ti cuando canto esa canción”, le dice a Sharon. Escrita por Osbourne y el guitarrista Zakk Wylde, la canción cuenta con letras del líder de Motörhead, Lemmy Kilmister, quien, según escribe Osbourne en el libro, “de alguna manera logró capturar la hermosa y [grosería] locura” de su vida junto a Sharon.

“Back to the Beginning” inspiró a otros artistas

La película capta toda la importancia del último show de Ozzy Osbourne, mostrando a algunos de los nombres más grandes del metal rindiendo homenaje al “Príncipe de las Tinieblas”. Por tan significativo que fue el concierto de cierre de su carrera, está claro que también inspiró una profunda reflexión en los actos de apoyo. “Este es el final de lo que haces”, dice James Hetfield (Metallica) en una entrevista. “Eso debe ser una posición realmente difícil en la que estar, y algún día yo también llegaré ahí, estoy seguro. Y no sé cómo lo manejaré tampoco. Así que, de nuevo, Ozzy sigue abriéndonos el camino”. Billy Corgan (Smashing Pumpkins) destaca la generosidad de Sharon al organizar lo que él llama una “regia despedida”. “Este es el regalo de Sharon para Ozzy”, dice en la película. “Es tan humilde para mí, porque me miro a mí mismo y pienso, como, ‘¿Quién haría eso por mí?’”

Fuente: The New York Times