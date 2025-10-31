Entretenimiento

“Insensible y de mal gusto”: llueven críticas a Julia Fox por su polémico disfraz de Halloween

Julia Fox recreó el famoso traje rosa que Jackie Kennedy llevaba durante el asesinato de JFK en 1963

La actriz de 'Diamantes en bruto' sorprendió al vestirse de Jackie Kennedy tras el asesinato del presidente JFK. (Créditos: X/PopCrave)

El atuendo que Julia Fox eligió para Halloween ha desatado una ola de críticas para la actriz y modelo estadounidense. La celebridad de 35 años asisitó el jueves 30 de octubre a la fiesta The Cursed Amulet en Nueva York caracterizada como Jackie Kennedy, pero en el momento más traumático de su vida.

Su disfraz recreaba con detalle la imagen de la exprimera dama tras el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963, lo que generó gran indignación entre el público.

La ex novia de Kanye West apostó por un traje rosa de dos piezas y un sombrero estilo pillbox, muy similar al conjunto de lana doble abotonado que Jacqueline Kennedy llevaba el 22 de noviembre de 1963, día en que JFK perdió la vida durante un recorrido en automóvil por Dallas, Texas.

Además del vestido, la modelo incluyó guantes blancos, una peluca negra corta y un bolso negro. Lo que cruzó la línea fue la inclusión de grandes salpicaduras rojas, simulando sangre. Ese detalle hizo ineludible la referencia al estado en el que quedó la ropa de Jackie tras sujetar a su esposo herido.

Kennedy Onassis, quien murió en 1994, se negó a cambiarse después de que le dispararon su esposo, pese a que le ofrecieron otro vestido.

El disfraz incluía detalles ensangrentados
El disfraz incluía detalles ensangrentados que generaron indignación en redes sociales.(Instagram/Archivo)

Como recuerda el historiador Steve Gillon en declaraciones a People en 2022, ese gesto buscaba mostrar al mundo la brutalidad del suceso. “Ella entendió que tenía un papel que desempeñar para ayudar al país a hacer la transición hacia un nuevo presidente”, añadió Gillon.

El atuendo original, que quedó “cubierto de sangre y doblado en una toalla” tras el magnicidio, permanece preservado en las instalaciones de la Administración Nacional de Archivos en Maryland desde 1964.

Fox se defiende de las críticas

Apenas se difundieron imágenes del disfraz en redes sociales, muchos usuarios expresaron su incomodidad y rechazo a la elección de Fox. “Esto es perturbador”, escribió un internauta citado por Page Six. “Esto no es correcto. Lamento que los Onassis y los Kennedy tengan que ver esto y revivir lo que pasó”.

Otro argumentó: “Insensible y de mal gusto. La tragedia no es un disfraz”.

El traje original de Jackie
El traje original de Jackie O permanece preservado en los Archivos Nacionales de Estados Unidos desde 1964 (Mandatory Credit: Photo by F A Archive/Shutterstock)

Lejos de pedir disculpas, la protagonista de Diamantes en bruto respondió al escándalo con un mensaje en Instagram defendiendo su decisión y atribuyéndole un sentido político y artístico.

En su publicación, enfatizó que su atuendo no era un simple disfraz, sino una “declaración política”.

“La imagen del delicado traje rosa salpicado de sangre es una de las yuxtaposiciones más inquietantes de la historia moderna. Belleza y horror. Porte y devastación“.

Fox citó a la propia Jackie en las horas posteriores al ataque, cuando la ex primera dama declaró: “Quiero que vean lo que han hecho”.

“Su decisión de no cambiarse de ropa, incluso después de que se le animara a hacerlo, fue un acto de extraordinaria valentía. Fue una performance, una protesta y duelo, todo al mismo tiempo”.

“Se trata del trauma, del poder y de cómo la feminidad en sí misma es una forma de resistencia. Larga vida a Jackie O.”, concluyó.

Para Fox, su caracterización fue
Para Fox, su caracterización fue un “acto de resistencia” y no una provocación gratuita (Instagram)

Además de su carrera en cine y moda, Julia Fox se ha convertido en una figura mediática que no esquiva la controversia. Su debut en Uncut Gems (2019) le valió elogios y una nominación a los Gotham Awards, pero desde entonces su presencia se ha caracterizado por declaraciones incendiarias y estilismos radicales.

Previamente, había generado titulares por interrumpir reiteradamente a su coprotagonista Marlon Wayans durante una rueda de prensa al cuestionar su concepto de “hombres reales”, y por asistir a una gala con un vestido casi inexistente.

