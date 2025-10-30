Entretenimiento

Primer tráiler de ‘Scream 7′: Neve Campbell y Courteney Cox vuelven a enfrentar a Ghostface

El adelanto de la película de terror anticipa una amenaza directa contra la hija de Sidney Prescott

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Cuando un nuevo asesino Ghostface aparece en la tranquila ciudad donde Sidney Prescott (Neve Campbell) ha construido una nueva vida, sus peores temores se hacen realidad cuando su hija (Isabel May) se convierte en el próximo objetivo.

Paramount Pictures revive el entusiasmo de los fanáticos del slasher con el lanzamiento oficial del primer tráiler de Scream 7, revelado este jueves 30 de octubre.

La nueva entrega concreta un esperado reencuentro: Neve Campbell vuelve a encarnar a la icónica sobreviviente Sidney Prescott tras ausentarse en Scream VI (2023).

El filme llegará a los cines de Argentina el próximo 26 de febrero de 2026.

Neve Campbell. La actriz no
Neve Campbell. La actriz no participó en la película previa por discrepancias en su salario (Créditos: Paramount Pictures)

El clip arranca con una pareja que decide pasar la noche en la antigua casa de Stu Macher, convertida ahora en un Airbnb temático de los asesinatos de Woodsboro. Pero lo que empieza como un homenaje a la historia del crimen termina en una carnicería cuando irrumpe el nuevo Ghostface.

El adelanto de Scream 7 además muestra a Sidney Prescott intentando reconstruir su vida en un pequeño y apacible pueblo, hasta que un nuevo asesino con la máscara de Ghostface rompe su tranquilidad. Esta vez, la amenaza también alcanza a su propia hija, quien se convierte en el principal objetivo del asesino.

Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentar los horrores de su pasado para poner fin a la masacre de una vez por todas”, explica la sinopsis oficial del filme.

Isabel May encarna a la
Isabel May encarna a la hija de Sidney Prescott en ‘Scream 7’ (Créditos: Paramount Pictures)

El tráiler, descrito por IGN como un “adelanto que promete un terror puro”, reproduce la brutalidad de la saga original y propone una tensión emocional más marcada, centrada en la maternidad y el legado del trauma.

Scream 7 también marca un hito dentro de la franquicia: por primera vez, Kevin Williamson, guionista original de Scream (1996), asume la dirección. Su llegada representa un retorno a las raíces del terror contemporáneo creado junto a Wes Craven, fallecido en 2015.

El rodaje de esta séptima entrega estuvo marcado por los contratiempos: desde los retrasos derivados de las huelgas de actores y guionistas, hasta la salida de importantes personajes del elenco.

La producción de Scream 7
La producción de Scream 7 superó retrasos y salidas de actores antes de retomar su camino con Williamson al mando.(Créditos: Paramount Pictures)

El despido de Melissa Barrera y la renuncia de Jenna Ortega, protagonistas de las últimas películas, obligaron a una reestructuración total del guion.

Christopher Landon, inicialmente designado como director, abandonó el proyecto a fines de 2023, dejando la silla vacante para Williamson.

El elenco: entre el legado y la renovación

En medio de esa reconfiguración, la secuela encontró salvación mirando al pasado. Por ello, la película traerá de regreso a conocidos personajes de la franquicia.

Junto a Neve Campbell regresan Courteney Cox (Gale Weathers), David Arquette (Dewey Riley), Matthew Lillard (Stu Macher) y Scott Foley (Roman Bridger), todos pilares de entregas anteriores.

El regreso de Lillard, cuyo personaje murió en la cinta original de 1996, había sido uno de los anuncios más comentados. Por el momento, se especula que podría aparecer en algún flashback de la ficción.

Courteney Cox retoma su papel
Courteney Cox retoma su papel de la periodista Gale Weathers en esta nueva entrega dirigida por Kevin Williamson.(Créditos: Paramount Pictures)

En diálogo con PEOPLE, el actor confesó sus dudas antes de volver a interpretar al psicópata de Woodsboro: “Estoy nervioso, porque a estas alturas de mi vida, lo único que puedo hacer es arruinar la forma en que la gente recuerda a Stu... [especialmente] si vuelvo y soy un desastre o resulto ridículo”, admitió. Aun así, reconoció que el proyecto es “un riesgo que estaba emocionado por tomar”.

Completan el reparto Mason Gooding y Jasmin Savoy Brown, quienes repiten sus papeles de Scream (2022) y Scream VI (2023), además de nuevas incorporaciones como Isabel May, Joel McHale, Anna Camp, Mark Consuelos, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Celeste O’Connor, Asa Germann, Ethan Embry, Sam Rechner y Jimmy Tatro.

El enfrentamiento final entre Sidney Prescott y Ghostface llegará a los cines el 26 de febrero de 2026,

