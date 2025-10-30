Entretenimiento

La angustia de Rosie O’Donnell: su hija fue sentenciada a prisión tras violar su libertad condicional

La comediante pidió oraciones para su hija Chelsea, quien no logra superar sus adicciones y continúa en problemas con la ley

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Guardar
Documentos judiciales detallan que la
Documentos judiciales detallan que la joven violó requisitos de su libertad condicional y será enviada a prisión (AP/Invision/Marinette County Sheriff's Office)

La comediante y actriz Rosie O’Donnell atraviesa un difícil momento en su vida familiar. Su hija Chelsea O’Donnell, de 28 años, fue enviada a prisión luego de que un juez de Wisconsin revocara su libertad condicional, tras una serie de violaciones a las condiciones impuestas por la justicia en su caso de drogas.

La noticia, confirmada por Us Weekly y Page Six, desató un pedido urgente de oración por parte de la artista, quien expresó su preocupación por el “futuro aterrador” de su hija.

Chelsea, quien fue adoptada por O’Donnell siendo bebé en 1997, ya había enfrentado problemas legales graves en 2024.

PEOPLE detalla que fue arrestada tres veces en Wisconsin entre septiembre y diciembre de ese año: primero, el 10 de septiembre, por múltiples cargos graves, entre ellos negligencia infantil y posesión de metanfetamina.

La sentencia de prisión se
La sentencia de prisión se produce después de tres arrestos consecutivos en 2024.(Oconto County Sheriff's Office)

Tras quedar en libertad bajo fianza, regresó a prisión un mes después por cargos adicionales, como bail jumping o incumplimiento de las condiciones de excarcelación, obstrucción a un oficial y nuevas acusaciones de posesión de drogas.

Una tercera detención se produjo en noviembre por delitos igualmente vinculados al consumo y al tráfico menor de estupefacientes.

En febrero de 2025, Chelsea se declaró culpable de tres cargos: obstrucción a un oficial, felony bail jumping y posesión de metanfetamina. Por ello, el 31 de marzo, un tribunal le otorgó seis años de libertad condicional —dos por cada cargo— con la advertencia explícita de que cualquier incumplimiento derivaría en una sentencia de prisión efectiva.

Las condiciones impuestas por el tribunal eran estrictas: “absoluta sobriedad, no posesión de alcohol o sustancias controladas sin receta válida, no contacto con usuarios o vendedores de drogas y no posesión ni propiedad de armas de fuego”, según documentos obtenidos por la revista PEOPLE.

La justicia aún no ha
La justicia aún no ha revelado la duración exacta de la condena que cumplirá Chelsea.(Captura: Instagram)

Chelsea es madre de cuatro niños pequeños: Skylar Rose (nacida en 2018), Riley (2021), Avery Lynn (2022) y Atlas (2023), lo que también incrementó la preocupación familiar por los excesos en su vida cotidiana.

La oportunidad de evitar la cárcel duró poco. Chelsea violó su libertad condicional y fue detenida nuevamente. De acuerdo con Us Weekly, el 22 de octubre un juez ordenó su encarcelamiento tras recibir informes del Marinette County Treatment Drug Court Team.

Un funcionario del tribunal señaló a la revista que Chelsea “había quebrado los requisitos de su libertad condicional debido a alegaciones de agresión sexual”. Además, aseguraron que “no había mostrado progreso significativo en el programa de tratamiento de drogas”.

La documentación citada por Us Weekly indica: “Los hechos que rodean esta solicitud han sido evaluados […] y se consideran motivos suficientes para justificar su expulsión del Programa de Tratamiento del Tribunal de Drogas”.

Asimismo, un oficial del Sheriff del condado confirmó al mismo medio que Chelsea permanece bajo custodia desde el 9 de septiembre y que será trasladada a la institución correccional Taycheedah, una prisión de seguridad media en Wisconsin, donde cumplirá su condena. Por ahora, la duración exacta de la sentencia no ha sido revelada por las autoridades.

O’Donnell resaltó el amor hacia
O’Donnell resaltó el amor hacia su hija adoptiva y el deseo de que su vida pueda cambiar (Captura: Instagram)

La súplica desesperada de Rosie O’Donnell

El miércoles 29 de octubre, la actriz compartió en Instagram una fotografía de su hija en la infancia, vestida con un suéter rosa, junto a un mensaje de súplica: “Así era mi hija Chelsea Belle —antes de que la adicción tomara el control de su vida— la amaba entonces y la amo ahora, mientras enfrenta un futuro aterrador. Agradeceré sus oraciones".

En otra declaración enviada a PEOPLE, O’Donnell expresó: “Tengo compasión por quienes luchan contra la adicción. Chelsea desarrolló una adicción y ha sido un camino doloroso para ella y para sus cuatro hijos. Continuamos amándola y apoyándola durante estos tiempos horribles”.

Temas Relacionados

Rosie O'DonnellChelsea O'DonnellEntretenimiento

Últimas Noticias

Brad Pitt intensifica su batalla legal con Angelina Jolie por el viñedo Château Miraval

El actor insiste en que su exesposa entregue mensajes clave para esclarecer el proceso legal.

Brad Pitt intensifica su batalla

“Aprendiendo a vivir”: Así luce el elenco principal a 25 años del final de la serie

Entre nuevos proyectos, pódcasts y apariciones en televisión, los protagonistas del clásico de los 90 aún continúan vigentes en la industria.

“Aprendiendo a vivir”: Así luce

El autor de ‘Game of Thrones’ ganó la primera batalla en contra de una empresa de IA por derechos de autor

George R.R. Martin logró que un juez federal permitiera avanzar la demanda colectiva que acusa a OpenAI de usar sus libros sin autorización para entrenar ChatGPT.

El autor de ‘Game of

Ethan Hawke compartió la valiosa lección que Robin Williams le enseñó sobre la actuación

“Eso es algo que no se olvida”, destacó sobre su experiencia en el rodaje de “La sociedad de los poetas muertos”

Ethan Hawke compartió la valiosa

Keira Knightley admitió con orgullo ser nepo baby: “Tuve conexiones que me ayudaron”

La actriz británica aseguró que sus conexiones familiares resultaron clave en su camino profesional

Keira Knightley admitió con orgullo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron e imputaron a un

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Una mujer se lesionó la cadera en un sendero del Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada

Tras un control médico de rutina, el intendente de Córdoba Capital debió pedir licencia para ser operado

INFOBAE AMÉRICA
Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de la operación policial más letal de Brasil, que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

Persecución en Venezuela: la dictadura de Maduro secuestró a dos trabajadores vinculados a la familia de María Corina Machado

El huracán Melissa dejó decenas de muertos en el Caribe y redujo viviendas cubanas a escombros

Tras la letal operación policial en Río de Janeiro, Brasil lanzó una fuerza conjunta para combatir el crimen organizado

TELESHOW
Ángela Leiva compartió el insólito

Ángela Leiva compartió el insólito destino europeo en el que quedó varada: “Cinco horas arriba del avión”

Los Premios ÍDOLO 2025 anunciaron una nueva categoría: quiénes son las dos archirrivales nominadas

Las fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández, enamorados: “Muy relajaditos a la tarde”

La ironía que Beto Casella le dedicó a Edith Hermida: “Te ofrezco progresar y vos te querés quedar acá”

Ámbar de Benedictis publicó los libros que le recomienda su madre, Juana Viale