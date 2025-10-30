La angustia de Rosie O’Donnell: su hija fue sentenciada a prisión tras violar su libertad condicional

Documentos judiciales detallan que la joven violó requisitos de su libertad condicional y será enviada a prisión (AP/Invision/Marinette County Sheriff's Office)

La comediante y actriz Rosie O’Donnell atraviesa un difícil momento en su vida familiar. Su hija Chelsea O’Donnell, de 28 años, fue enviada a prisión luego de que un juez de Wisconsin revocara su libertad condicional, tras una serie de violaciones a las condiciones impuestas por la justicia en su caso de drogas.

La noticia, confirmada por Us Weekly y Page Six, desató un pedido urgente de oración por parte de la artista, quien expresó su preocupación por el “futuro aterrador” de su hija.

Chelsea, quien fue adoptada por O’Donnell siendo bebé en 1997, ya había enfrentado problemas legales graves en 2024.

PEOPLE detalla que fue arrestada tres veces en Wisconsin entre septiembre y diciembre de ese año: primero, el 10 de septiembre, por múltiples cargos graves, entre ellos negligencia infantil y posesión de metanfetamina.

La sentencia de prisión se produce después de tres arrestos consecutivos en 2024.(Oconto County Sheriff's Office)

Tras quedar en libertad bajo fianza, regresó a prisión un mes después por cargos adicionales, como bail jumping o incumplimiento de las condiciones de excarcelación, obstrucción a un oficial y nuevas acusaciones de posesión de drogas.

Una tercera detención se produjo en noviembre por delitos igualmente vinculados al consumo y al tráfico menor de estupefacientes.

En febrero de 2025, Chelsea se declaró culpable de tres cargos: obstrucción a un oficial, felony bail jumping y posesión de metanfetamina. Por ello, el 31 de marzo, un tribunal le otorgó seis años de libertad condicional —dos por cada cargo— con la advertencia explícita de que cualquier incumplimiento derivaría en una sentencia de prisión efectiva.

Las condiciones impuestas por el tribunal eran estrictas: “absoluta sobriedad, no posesión de alcohol o sustancias controladas sin receta válida, no contacto con usuarios o vendedores de drogas y no posesión ni propiedad de armas de fuego”, según documentos obtenidos por la revista PEOPLE.

La justicia aún no ha revelado la duración exacta de la condena que cumplirá Chelsea.(Captura: Instagram)

Chelsea es madre de cuatro niños pequeños: Skylar Rose (nacida en 2018), Riley (2021), Avery Lynn (2022) y Atlas (2023), lo que también incrementó la preocupación familiar por los excesos en su vida cotidiana.

La oportunidad de evitar la cárcel duró poco. Chelsea violó su libertad condicional y fue detenida nuevamente. De acuerdo con Us Weekly, el 22 de octubre un juez ordenó su encarcelamiento tras recibir informes del Marinette County Treatment Drug Court Team.

Un funcionario del tribunal señaló a la revista que Chelsea “había quebrado los requisitos de su libertad condicional debido a alegaciones de agresión sexual”. Además, aseguraron que “no había mostrado progreso significativo en el programa de tratamiento de drogas”.

La documentación citada por Us Weekly indica: “Los hechos que rodean esta solicitud han sido evaluados […] y se consideran motivos suficientes para justificar su expulsión del Programa de Tratamiento del Tribunal de Drogas”.

Asimismo, un oficial del Sheriff del condado confirmó al mismo medio que Chelsea permanece bajo custodia desde el 9 de septiembre y que será trasladada a la institución correccional Taycheedah, una prisión de seguridad media en Wisconsin, donde cumplirá su condena. Por ahora, la duración exacta de la sentencia no ha sido revelada por las autoridades.

O’Donnell resaltó el amor hacia su hija adoptiva y el deseo de que su vida pueda cambiar (Captura: Instagram)

La súplica desesperada de Rosie O’Donnell

El miércoles 29 de octubre, la actriz compartió en Instagram una fotografía de su hija en la infancia, vestida con un suéter rosa, junto a un mensaje de súplica: “Así era mi hija Chelsea Belle —antes de que la adicción tomara el control de su vida— la amaba entonces y la amo ahora, mientras enfrenta un futuro aterrador. Agradeceré sus oraciones".

En otra declaración enviada a PEOPLE, O’Donnell expresó: “Tengo compasión por quienes luchan contra la adicción. Chelsea desarrolló una adicción y ha sido un camino doloroso para ella y para sus cuatro hijos. Continuamos amándola y apoyándola durante estos tiempos horribles”.