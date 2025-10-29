Entretenimiento

Así luce Jaclyn Smith, la protagonista de Los Ángeles de Charlie tras cumplir 80 años

La actriz estadounidense sorprendió a sus seguidores con imágenes recientes que reflejan la elegancia y energía con la que afronta esta nueva etapa de su vida

Por Constanza Almirón

El papel de Kelly Garrett
El papel de Kelly Garrett en Los Ángeles de Charlie consolidó a Jaclyn Smith como símbolo de empoderamiento femenino (@realjaclynsmith/Instagram)

A los 80 años recién cumplidos, Jaclyn Smith continúa como un referente de la televisión estadounidense y la cultura pop. Reconocida mundialmente por su papel como Kelly Garrett en la emblemática serie Los Ángeles de Charlie, la actriz y empresaria trascendió el estrellato televisivo y consolidado una carrera multifacética que incluye moda, negocios y activismo en salud.

Su aniversario motivó homenajes y reflexiones sobre su legado, tanto de colegas como de admiradores, según destacó Daily Mail.

El legado de una pionera en la televisión

Jaclyn Smith diversificó su carrera
Jaclyn Smith diversificó su carrera con más de 50 producciones en cine y televisión tras el éxito de la serie (@realjaclynsmith)

El impacto de Smith en la televisión se remonta a 1976, cuando Los Ángeles de Charlie irrumpió en la pantalla estadounidense con una propuesta innovadora: tres detectives femeninas, independientes y resolutivas, que desafiaban los estereotipos de género en el drama policial.

Producida por Aaron Spelling y Leonard Goldberg, la serie se mantuvo en la pantalla durante cinco años y se consolidó como un símbolo de empoderamiento femenino. Smith fue la única actriz que participó en los 110 episodios, acompañada por Farrah Fawcett, Kate Jackson y posteriormente Cheryl Ladd. Su interpretación de Kelly Garrett la catapultó a la fama y la convirtió en un modelo de fortaleza y liderazgo para varias generaciones de mujeres.

Tras el final de la serie en 1981, Smith diversificó su carrera con una filmografía que supera las 50 producciones entre cine y televisión. Entre sus papeles más destacados figura el de Jacqueline Bouvier Kennedy, que le valió una nominación al Globo de Oro y consolidó su reputación como actriz versátil.

La prensa la apodó la “Reina de las miniseries” por su participación en títulos como Rage of Angels, George Washington y The Bourne Identity. Además, realizó apariciones especiales en nuevas versiones de Los Ángeles de Charlie, incluido el filme de 2003 junto a Drew Barrymore y Cameron Diaz, y la adaptación dirigida por Elizabeth Banks.

Su trayectoria también abarca programas como Law and Order SVU, CSI: Crime Scene Investigation y Shear Genius, donde se desempeñó como presentadora, según Daily Mail.

Empresaria, innovadora y modelo a seguir

Más allá de la actuación, Smith se posicionó como pionera en el ámbito empresarial. En 1985, lanzó su propia línea de ropa y accesorios, una decisión innovadora cuando las celebridades solían limitarse a prestar su nombre a productos ajenos.

“Fui la primera actriz que creó su propia línea en un momento en que todos simplemente prestaban su nombre a un producto. Me dijeron que no debería hacerlo, pero probablemente fue la mejor decisión que he tomado”, recordó Smith en una entrevista.

Su marca posteriormente abarcó perfumes, productos de belleza, textiles para el hogar y colaboraciones con cadenas como Nordstrom Rack y HSN. Más de 100 millones de mujeres han adquirido artículos con su nombre, consolidando su influencia en la industria de la moda y el consumo, según Daily Mail.

Ejemplo de resiliencia y coherencia vital

La filosofía de vida de Smith se construyó tanto a partir del éxito profesional como de los desafíos personales. Nacida en Houston, Texas y formada en psicología y artes escénicas, defendió la importancia de los hábitos saludables y la belleza natural.

Mantuvo una postura crítica frente a las cirugías estéticas y, tras superar un cáncer de mama, se convirtió en una voz activa sobre la detección precoz y el autocuidado. Su familia —su esposo Brad Allen, sus hijos Gaston Anthony y Spencer Margaret— ocupa un lugar central en su vida y representa una fuente constante de inspiración. Smith disfruta la jardinería, la música clásica y la vida hogareña, según detalla su sitio web y Daily Mail.

La empresaria revolucionó la moda
La empresaria revolucionó la moda al lanzar su propia línea de ropa y accesorios en 1985 (Captura de video)

A lo largo de su carrera, Smith recibió reconocimientos como una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue nombrada repetidas veces entre las personas más bellas del mundo por publicaciones como Harper’s Bazaar, TV Guide y People Magazine.

Para la actriz, el verdadero éxito reside en el equilibrio entre la pasión profesional y el bienestar familiar. La satisfacción de una vida plena, según Smith, surge de la felicidad y serenidad halladas en su círculo más cercano.

