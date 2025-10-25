Entretenimiento

Una amiga de Elizabeth Taylor brindó detalles de la vida íntima de la icónica actriz: “Hablábamos de sexo todo el tiempo”

La diseñadora Viky Tiel reveló un dato curioso sobre su vida

La actriz Elizabeth Taylor, durante
La actriz Elizabeth Taylor, durante el rodaje de la película ""La gata sobre el tejado de zinc"" del director Richard Brooks. EFE/MGM/Archivo

La explosiva vida amorosa de Elizabeth Taylor vuelve a ser tema de conversación tras las revelaciones de su íntima amiga y diseñadora de moda Vicky Tiel, quien compartió detalles inéditos sobre la faceta más personal de la icónica actriz.

En una entrevista exclusiva con People publicada este sábado, Vicky Tiel, quien conoció a Taylor en París en 1964, reveló cuál de los siete esposos de la estrella fue su compañero más apasionado.

Taylor conoció a Tiel cuando aún estaba casada con Richard Burton, el hombre que impactaría su vida dentro y fuera de la pantalla.

En ese momento, la actriz buscaba renovar su estilo y desprenderse de la imagen clásica que la había acompañado durante los años cincuenta.

“Ella tiró toda la ropa vieja, el look Dior y los trajes entallados. Era tan de ‘señora mayor’. Ahora estábamos en los sesenta, la revolución sexual. Elizabeth amaba eso. Desde entonces siempre vistió mis minivestidos”, contó Tiel.

A lo largo de los años, ambas mujeres compartieron viajes, confidencias y muchas conversaciones sobre el amor y la sexualidad.

Liz Taylor y Richard Burton
Liz Taylor y Richard Burton como Cleopatra y Marco Antonio (IMBD)

Hablábamos de sexo todo el tiempo”, recuerda entre risas la diseñadora.

“Su amante favorito en la cama fue Richard. Absolutamente. No hay duda al respecto. Su amante de por vida fue Richard”, aseguró Tiel.

“Ella era muy divertida. Se tomaba el sexo muy a la ligera. Me enseñó mucho también; si algo malo pasa, solo pon los ojos en blanco, sonríe y no te preocupes. Ella siempre se reía y era feliz. Era una persona muy, muy feliz”, recordó la experta en moda.

Amor eterno a Richard Burton

Sin duda, la relación entre Elizabeth Taylor y Richard Burton fue una de las más intensas y mediáticas de Hollywood. Se conocieron durante el rodaje de Cleopatra en 1962, se casaron en 1964, se divorciaron diez años después y volvieron a casarse en 1975, aunque la reconciliación duró apenas un año.

Según Tiel, el vínculo entre ambos perduró más allá del tiempo y de la muerte.

“Antes de que Richard muriera, creo que dos días antes, me llamó. Dijo: ‘No creo que viva mucho tiempo, y solo quería que tú y Ron [Berkeley, esposo de Tiel] le digan a Elizabeth que siempre la amaré más. La amo por siempre y la extraño con todo mi corazón’”, recordó la diseñadora.

Poco después de esa llamada, Tiel visitó a la actriz en su casa de Bel Air y fue testigo del homenaje privado que Taylor rendía cada día al actor galés.

Vicky Tiel reveló a People
Vicky Tiel reveló a People que Richard Burton fue “el amante favorito” de Elizabeth Taylor. (Bettmann Archive)

“Ella estaba tomando un baño y me dijo: ‘Bueno, entra’. Su bañera tenía un borde alrededor, todo decorado con marcos de diamantes, no reales, pero preciosos. Había como 20 portaretratos alrededor de la bañera, y todos eran fotos de ella y Richard”, relató Tiel a People.

La leyenda de Elizabeth Taylor sigue viva, tanto por su carrera cinematográfica —que incluye títulos como Cleopatra, Cat on a Hot Tin Roof y Who’s Afraid of Virginia Woolf?— como por su activismo en la lucha contra el sida.

Fundó la organización amfAR en 1985 y, años más tarde, la Elizabeth Taylor AIDS Foundation, causas a las que dedicó sus últimos años.

(Instagram: taylorswift)
(Instagram: taylorswift)

Pero incluso en 2025, su figura continúa inspirando a artistas de nuevas generaciones. La cantante Taylor Swift incluyó una canción titulada “Elizabeth Taylor” en su más reciente álbum The Life of a Showgirl, en la que hace referencia a los ojos color violeta de la actriz, sus escapadas románticas por Portofino y su icónica fragancia White Diamonds.

El homenaje emocionó profundamente a Christopher Wilding, segundo hijo de la actriz y del actor británico Michael Wilding. “Ella y mi mamá parecen espíritus afines. Ambas son la encarnación del empoderamiento femenino”, declaró a People el 22 de octubre.

