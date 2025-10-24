Christopher Wilding valoró el homenaje de Taylor Swift para su madre, Elizabeth Taylor: “Ambas son la encarnación misma del empoderamiento femenino”

Taylor Swift sorprendió a sus fans y a Christopher Wilding con el sencillo dedicado a su madre, Elizabeth Taylor (Taylor Swift - Elizabeth Taylor)

Taylor Swift continúa demostrando una fascinación por la construcción de puentes entre el pasado y el presente, revitalizando figuras clave del cine y la música desde una mirada contemporánea.

Su reciente homenaje a Elizabeth Taylor no solo actualiza la herencia de una leyenda de Hollywood, sino que también propone un diálogo entre distintas generaciones acerca del empoderamiento femenino y la influencia cultural.

La sorpresa y el orgullo se mezclaron en la reacción de Christopher Wilding, hijo de la icónica actriz, al escuchar por primera vez “Elizabeth Taylor”, la canción que Taylor Swift le dedicó a su madre en el álbum The Life of a Showgirl.

Ante esto, Wilding compartió con People que percibe una conexión especial entre ambas figuras, a quienes considera “almas afines” y ejemplos claros del destacado rol de las mujeres dentro de la industria del entretenimiento.

En exclusiva con People, Christopher Wilding destacó la magia de las referencias a Elizabeth Taylor en la canción de Swift (Portada People)

Reacción de Christopher Wilding a la canción

El actor y asistente de dirección de 70 años, escuchó la canción el mismo día de su lanzamiento y le confesó a People que las referencias incluidas por Swift —como los “ojos violetas”, Portofino y el perfume White Diamonds— le parecieron “especialmente mágicas”.

Wilding destacó que tanto su madre como la cantante representan un movimiento trascendental en sus respectivas generaciones. “Ella y mi madre parecen almas afines. Ambas son la encarnación misma del empoderamiento femenino”, afirmó. Además, valoró la habilidad de Swift para captar los paralelismos en las trayectorias profesionales y personales de ambas, calificando el resultado como “encantador”.

Paralelismos entre Elizabeth Taylor y Taylor Swift

La comparación entre Elizabeth Taylor y Taylor Swift va más allá de la admiración mutua. El hijo de la intérprete subrayó para People que Swift supo reflejar las similitudes y caminos paralelos en las vidas de ambas, tanto en lo profesional como en lo personal.

Taylor Swift, quien ya había hecho referencia a la actriz en su álbum Reputation de 2018 con la frase “Burton to my Taylor”, demostró en varias ocasiones su admiración por la estrella de Hollywood.

Christopher Wilding considera que, así como su madre fue un modelo a seguir para su época, Swift lo es para la suya. Ante esto, destacó: “Su defensa de los derechos LGBTQ+ y su trabajo filantrópico habrían despertado una gran admiración en mi madre si hubieran tenido la oportunidad de conocerse”.

El paralelismo entre Elizabeth Taylor y Taylor Swift resalta el empoderamiento femenino y la admiración que presentarían mutuamente (AP Photo/Hollywood Photo Archive)

Detalles de la canción con referencias

La canción “Elizabeth Taylor” incluye guiños directos a elementos icónicos de la actriz. Swift menciona los famosos “ojos violetas” de Taylor, Portofino —el destino italiano favorito de la estrella— y White Diamonds, el perfume que se convirtió en uno de los sellos personales de la actriz.

Estas referencias, según Wilding, le aportan un toque “mágico” al tema y refuerzan el homenaje a la figura de su madre. La elección de estos símbolos no solo evoca la imagen pública de Taylor, sino que también conecta con la memoria colectiva de quienes la admiraron en vida y continúan haciéndolo tras su fallecimiento en 2011.

Legado de Elizabeth Taylor con activismo, familia y documentales

Elizabeth Taylor no solo dejó huella en el cine, sino también en el activismo social. Fue pionera en la lucha contra el VIH/SIDA, cofundando The Foundation for AIDS Research (amfAR) en 1985 y la Elizabeth Taylor AIDS Foundation en 1991.

Wilding recordó en People que su madre mantuvo siempre una actitud desafiante ante las críticas y vivió según sus propios principios, guiada por una fuerte brújula moral. “Nunca se dejó intimidar por el establishment, incluso cuando criticaban su estilo de vida”, relató.

La vigencia de su legado se refleja en la reciente docuserie Elizabeth Taylor: Rebel Superstar, producida por Kim Kardashian, que explora nuevas facetas de la actriz y la presenta como referente para nuevas generaciones. Además, el patrimonio de Taylor coprodujo el documental Elizabeth Taylor: The Lost Tapes, estrenado en HBO en agosto de 2024, basado en entrevistas inéditas de los años 60.

Elizabeth Taylor dejó un legado de activismo social, familia y documentales recientes que exploran su vida

Respuesta del patrimonio y productos inspirados en la canción

El impacto de la canción de Swift se extendió al patrimonio oficial de la actriz, House of Taylor, que celebró el homenaje con el lanzamiento de una línea de productos inspirados en el tema. Entre los artículos destacan una sudadera naranja con temática “showgirl” y una camiseta de edición limitada dedicada a los “ojos violetas”, ambos en alusión a la canción y a los símbolos de Taylor.

Según informó People, parte de los ingresos de estos productos, así como de las ventas del perfume White Diamonds, se destinan a la Elizabeth Taylor AIDS Foundation, reforzando el compromiso filantrópico que caracterizó a la actriz.

El recuerdo de Elizabeth Taylor sigue vivo no solo en la memoria de su familia, sino también en el arte y la cultura popular. Como expresó su hijo a People, la esperanza es que la vida y el coraje de la actriz continúen inspirando a las próximas generaciones.