Miss USA 2025: quién es Audrey Eckert, la ganadora que representará a Estados Unidos en Miss Universo

Audrey Eckert celebró su victoria en medio de una lluvia de serpentinas doradas en el Grand Sierra Resort (Miss Nebraska, website/Captura)

La noche del viernes 24 de octubre marcó un nuevo capítulo para el certamen Miss USA, con la coronación de Audrey Eckert, una joven de 23 años originaria de Nebraska, quien se alzó con el título en medio de los reflectores y de un contexto de renovación institucional.

La ceremonia, celebrada en el Grand Sierra Resort de Reno, Nevada, reunió a 51 concursantes de todo el país.

Una nueva reina para una nueva era

Eckert, representante de Nebraska, se impuso ante las demás competidoras en la 74ª edición del certamen, superando a Ivy Harrington, de Nueva Jersey, y Chantéa McIntyre, de Oregón, quienes resultaron primera y segunda finalista, respectivamente, según informó CNN.

La coronación tuvo un momento inusual: la banda y la tiara no fueron entregadas por la reina saliente, Alma Cooper (Miss USA 2024), sino por la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, quien viajó especialmente para participar en el evento.

El gesto no pasó desapercibido. La ausencia de Cooper, quien había anunciado horas antes que no asistiría, marcó un hito atípico en la historia del concurso.

Alma Cooper, Miss USA 2024, explicó en redes sociales por qué decidió no asistir a la coronación (REUTERS/Daniel Cole)

La Miss USA 2024 dijo en Instagram que esta había sido una decisión extremadamente difícil. “Al cerrar este capítulo, lo hago con la certeza de que terminé lo que empecé con integridad y con mi autoestima alta, al igual que la corona que tuve el honor de llevar”, escribió la reina saliente.

Cooper, graduada de la Academia Militar de West Point y reconocida por su impecable trayectoria académica, sostuvo que su decisión respondía a motivos personales y a la necesidad de “cerrar el ciclo con dignidad”.

No obstante, su ausencia desató una ola de comentarios en redes sociales y entre seguidores del certamen, acostumbrados a ver el simbólico traspaso de la corona como uno de los momentos más esperados de la noche.

Quién es Audrey Eckert

La ganadora estudió Administración de Empresas y trabaja en el rubro digital (Instagram)

Audrey Eckert, nativa de Nebraska, se formó académicamente en la Universidad de Nebraska–Lincoln, de la que egresó con un título en Administración de Empresas con especialización en Publicidad y Relaciones Públicas, de acuerdo con el sitio web oficial del certamen.

Durante su paso por la universidad, integró el equipo de porristas Husker, una experiencia que, según ella misma ha comentado, fortaleció su disciplina y trabajo en equipo.

Actualmente, Eckert trabaja como coordinadora de redes sociales y marketing para Sapahn, una marca de bolsos tailandesa comprometida con el comercio ético. Además, es defensora de la seguridad digital: lidera talleres semanales en los que enseña a más de 500 jóvenes atletas a desenvolverse con responsabilidad en el entorno digital.

Durante la ronda final de preguntas —una de las más determinantes de la competencia—, Eckert respondió a una cuestión planteada sobre la visión que debería tener la generación actual al ser recordada dentro de un siglo:

La reina de belleza defendió la importancia de la educación y el bienestar digital entre los jóvenes.(Instagram)

“Nuestra generación es, sin duda, adaptable”, expresó con seguridad. “Trabajamos en un entorno digital en constante cambio. En mi día a día, enseño a más de 500 atletas cómo mantenerse seguros en línea. Aprender a crecer en un mundo digital requiere adaptabilidad, al igual que el papel de Miss USA”.

“La elegida participará pronto en Miss Universo, y necesita ser flexible, saber adaptarse a las circunstancias y liderar nuestra gran nación con orgullo”, concluyó.

La edición 2025 de Miss USA tuvo lugar en un contexto de reformas internas.

Tras meses de crisis y renuncias —incluidas las de Noelia Voigt (Miss USA 2023) y UmaSofia Srivastava (Miss Teen USA) en 2024—, el empresario Thom Brodeur asumió la presidencia del certamen con el objetivo de restaurar la transparencia y la confianza.

Eckert recibió la corona de manos de la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig (Captura)

Según Business Insider, Brodeur eliminó la figura del comité de selección, de modo que los resultados dependan exclusivamente del jurado, integrado este año por Nia Sanchez (Miss USA 2014), Sasha Farber, Jade Roper Tolbert, Hannah Edwards y Kenneth Barlis.

Con la corona ya en sus manos, Audrey Eckert se prepara para representar a Estados Unidos en el Miss Universo 2025, que se celebrará en Tailandia el próximo 21 de noviembre.