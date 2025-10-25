Entretenimiento

Miss USA 2025: quién es Audrey Eckert, la ganadora que representará a Estados Unidos en Miss Universo

La nueva reina tiene 23 años y una carrera en marketing y redes sociales

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Guardar
Audrey Eckert celebró su victoria
Audrey Eckert celebró su victoria en medio de una lluvia de serpentinas doradas en el Grand Sierra Resort (Miss Nebraska, website/Captura)

La noche del viernes 24 de octubre marcó un nuevo capítulo para el certamen Miss USA, con la coronación de Audrey Eckert, una joven de 23 años originaria de Nebraska, quien se alzó con el título en medio de los reflectores y de un contexto de renovación institucional.

La ceremonia, celebrada en el Grand Sierra Resort de Reno, Nevada, reunió a 51 concursantes de todo el país.

Una nueva reina para una nueva era

Eckert, representante de Nebraska, se impuso ante las demás competidoras en la 74ª edición del certamen, superando a Ivy Harrington, de Nueva Jersey, y Chantéa McIntyre, de Oregón, quienes resultaron primera y segunda finalista, respectivamente, según informó CNN.

La coronación tuvo un momento inusual: la banda y la tiara no fueron entregadas por la reina saliente, Alma Cooper (Miss USA 2024), sino por la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, quien viajó especialmente para participar en el evento.

El gesto no pasó desapercibido. La ausencia de Cooper, quien había anunciado horas antes que no asistiría, marcó un hito atípico en la historia del concurso.

Alma Cooper, Miss USA 2024,
Alma Cooper, Miss USA 2024, explicó en redes sociales por qué decidió no asistir a la coronación (REUTERS/Daniel Cole)

La Miss USA 2024 dijo en Instagram que esta había sido una decisión extremadamente difícil. “Al cerrar este capítulo, lo hago con la certeza de que terminé lo que empecé con integridad y con mi autoestima alta, al igual que la corona que tuve el honor de llevar”, escribió la reina saliente.

Cooper, graduada de la Academia Militar de West Point y reconocida por su impecable trayectoria académica, sostuvo que su decisión respondía a motivos personales y a la necesidad de “cerrar el ciclo con dignidad”.

No obstante, su ausencia desató una ola de comentarios en redes sociales y entre seguidores del certamen, acostumbrados a ver el simbólico traspaso de la corona como uno de los momentos más esperados de la noche.

Quién es Audrey Eckert

La ganadora estudió Administración de
La ganadora estudió Administración de Empresas y trabaja en el rubro digital (Instagram)

Audrey Eckert, nativa de Nebraska, se formó académicamente en la Universidad de Nebraska–Lincoln, de la que egresó con un título en Administración de Empresas con especialización en Publicidad y Relaciones Públicas, de acuerdo con el sitio web oficial del certamen.

Durante su paso por la universidad, integró el equipo de porristas Husker, una experiencia que, según ella misma ha comentado, fortaleció su disciplina y trabajo en equipo.

Actualmente, Eckert trabaja como coordinadora de redes sociales y marketing para Sapahn, una marca de bolsos tailandesa comprometida con el comercio ético. Además, es defensora de la seguridad digital: lidera talleres semanales en los que enseña a más de 500 jóvenes atletas a desenvolverse con responsabilidad en el entorno digital.

Durante la ronda final de preguntas —una de las más determinantes de la competencia—, Eckert respondió a una cuestión planteada sobre la visión que debería tener la generación actual al ser recordada dentro de un siglo:

La reina de belleza defendió
La reina de belleza defendió la importancia de la educación y el bienestar digital entre los jóvenes.(Instagram)

“Nuestra generación es, sin duda, adaptable”, expresó con seguridad. “Trabajamos en un entorno digital en constante cambio. En mi día a día, enseño a más de 500 atletas cómo mantenerse seguros en línea. Aprender a crecer en un mundo digital requiere adaptabilidad, al igual que el papel de Miss USA”.

“La elegida participará pronto en Miss Universo, y necesita ser flexible, saber adaptarse a las circunstancias y liderar nuestra gran nación con orgullo”, concluyó.

La edición 2025 de Miss USA tuvo lugar en un contexto de reformas internas.

Tras meses de crisis y renuncias —incluidas las de Noelia Voigt (Miss USA 2023) y UmaSofia Srivastava (Miss Teen USA) en 2024—, el empresario Thom Brodeur asumió la presidencia del certamen con el objetivo de restaurar la transparencia y la confianza.

Eckert recibió la corona de
Eckert recibió la corona de manos de la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig (Captura)

Según Business Insider, Brodeur eliminó la figura del comité de selección, de modo que los resultados dependan exclusivamente del jurado, integrado este año por Nia Sanchez (Miss USA 2014), Sasha Farber, Jade Roper Tolbert, Hannah Edwards y Kenneth Barlis.

Con la corona ya en sus manos, Audrey Eckert se prepara para representar a Estados Unidos en el Miss Universo 2025, que se celebrará en Tailandia el próximo 21 de noviembre.

Temas Relacionados

Audrey EckertMiss USA 2025Miss NebraskaMiss Universo USAEstados UnidosEntretenimiento

Últimas Noticias

Los cofundadores de KISS se reencontraron en el funeral de Ace Frehley en el Bronx

La despedida del legendario guitarrista reunió a sus compañeros más cercanos en un emotivo homenaje celebrado en Nueva York, donde familiares y amigos recordaron su legado y los años de gloria del rock clásico

Los cofundadores de KISS se

Revelan nuevos detalles de la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau: “Intentan mantener un perfil bajo”

La artista estadounidense y el ex mandatario canadiense intentan mantener su vínculo lejos de los reflectores y sin confirmaciones públicas sobre su relación

Revelan nuevos detalles de la

Gisele Bündchen mostró cómo es su rutina de ejercicios con su pareja Joaquim Valente: “Mueve tu cuerpo”

La modelo publicó en redes sociales fotos haciendo actividad física, y dejó un mensaje a sus seguidores: “Tu cuerpo es tu hogar, y fue hecho para moverse”

Gisele Bündchen mostró cómo es

Kim Kardashian habló sobre la crianza en solitario y la ausencia de Kanye West en la vida de sus hijos

La empresaria contó cómo la falta de contacto con el rapero transformó la dinámica en su hogar, priorizando la rutina y protección de sus hijos ante rumores y la presión mediática constante

Kim Kardashian habló sobre la

El origen real de la máscara de Michael Myers y los detalles poco conocidos que definieron la atmósfera de Halloween

Transformaciones insospechadas y escenarios emblemáticos contribuyeron a forjar la leyenda de un personaje que trasciende la pantalla

El origen real de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Trabajadores de un hospital de

Trabajadores de un hospital de Ensenada encontraron un feto en la vereda: investigan el hecho

Cómo llega el consumo a las elecciones y cuál es la expectativa para lo que queda del año

Qué dice sobre la ayuda de EEUU a la Argentina el think tank norteamericano que premió a Milei

Elecciones 2025: las listas completas de Tucumán de candidatos a diputados nacionales

Elecciones 2025: las listas completas de Salta de candidatos a diputados y senadores nacionales

INFOBAE AMÉRICA
Trump condicionó un encuentro con

Trump condicionó un encuentro con Putin a que haya señales claras de paz en Ucrania: “No voy a estar perdiendo mi tiempo”

Crean células que logran revertir el envejecimiento cerebral y la pérdida de memoria en ratones

Israel abatió a un terrorista de la Yihad Islámica en el centro de Gaza

El Centro Pompidou se despide con un gran festival previo a una transformación histórica

Qué es la piel de mariposa y cómo buscan identificar tratamientos más efectivos

TELESHOW
La reacción del Cholo Simeone

La reacción del Cholo Simeone y Carolina Baldini por el nacimiento de su primer nieto: “Esos piecitos que alegría nos darán”

Tini Stoessel anunció que hará el show: a qué hora abren las puertas

El romántico posteo de Luck Ra por el cumpleaños de La Joaqui: “No sólo te amo, te elijo”

Claudio Villarruel, de la tele al teatro con una obra autobiográfica donde revela secretos familiares: “Escribir es perdonar”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone anunciaron el nacimiento de su hijo Faustino: las primeras fotos