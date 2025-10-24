Los hijos de Britney Spears han vuelto a cortar contacto con ella, afirma Kevin Federline: “Vieron cosas impactantes y están aterrados”

Según el testimonio del padre, los muchachos se sienten impotentes ante la situación de su madre (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los hijos de Britney Spears, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, habrían decidido cortar nuevamente todo contacto con su madre. Así lo afirmó su padre y exesposo de la cantante, Kevin Federline, durante una reciente entrevista con Piers Morgan Uncensored, donde aseguró que los jóvenes están “aterrados” tras presenciar episodios “impactantes” en casa de la artista.

Según el exbailarín, el distanciamiento se produjo tras una visita reciente.

“Britney se reunió con uno de mis hijos un día este año, y él decidió no volver por lo que vio”, declaró Federlne en el programa.

“El otro, Jayden, que es mi hijo menor, ahora tiene 19 años; ha estado por allá varias veces durante el último año, pero dejó de verla en los últimos meses por la situación”, añadió.

El exesposo de Spears aseguró que ambos muchachos están profundamente preocupados por su madre.

La relación de Britney con Sean Preston y Jayden James ha sido complicada desde el fin de su tutela legal (Instagram)

“Están aterrados y no saben cómo ayudar debido a todo lo que esto ha costado”, afirmó durante la entrevista.

Cuando Morgan le preguntó qué fue exactamente lo que vieron los jóvenes, Federline evitó dar detalles, argumentando que no creía estar autorizado para contarlo: “Eso es algo que mis hijos podrán decir si algún día deciden hacerlo. Las cosas que han visto son impactantes”.

“Son tan impactantes que uno de mis hijos vino a mí, me llamó y me dijo: ‘No sé qué hacer. Tengo miedo de que mamá se muera’”, alegó el exmarido de Spears.

Las declaraciones de Federline llegan poco después de la publicación de su libro de memorias, You Thought You Knew, donde describe episodios alarmantes sobre la convivencia con la estrella del pop y sus hijos.

En el texto, el hombre de 47 años —con quien Britney estuvo casada entre 2004 y 2007— alega que la cantante tuvo comportamientos erráticos y peligrosos durante la crianza de los niños.

Entre los pasajes más polémicos, el autor afirma que Spears “golpeó a Preston en la cara”, que en otra ocasión “le dio mariscos a Jayden a pesar de saber que era alérgico” y que, en un momento de crisis, “deseó que ambos hijos estuvieran muertos”.

En la entrevista, el exbailarín describió a sus hijos como “preocupados y confundidos” por la situación de su madre (Bang Media International)

El exbailarín también asegura que la artista “observaba a sus hijos dormir mientras sostenía un cuchillo en la mano” y que “usaba cocaína mientras amamantaba”.

En el libro, Federline dice sentir “una urgencia creciente que no puede ignorar”, ya que teme que el comportamiento de Spears “esté encaminado hacia algo irreversible”.

“Los signos están ahí: el comportamiento errático, el aislamiento, el constante cambio de personas a su alrededor, la negativa a aceptar ayuda... Es imposible fingir que todo está bien”, escribió. “Mi mayor miedo es que nuestros hijos terminen recogiendo los pedazos”.

Las afirmaciones de Federline no tardaron en provocar una respuesta contundente por parte de Britney Spears, quien negó todas las acusaciones a través de su representante y de mensajes en redes sociales.

En declaraciones a la prensa estadounidense, el equipo de la cantante aseguró que Kevin Federline y otros “están lucrando con ella”, especialmente después de que finalizara la manutención infantil.

“Todo lo que le importa a Britney son sus hijos y su bienestar en medio de todo este sensacionalismo”, dijo el vocero de la estrella pop.

La artista también reaccionó directamente en su cuenta de X. “El constante gaslighting de mi exesposo es extremadamente doloroso y agotador. Siempre he suplicado y gritado por tener una vida con mis hijos”, escribió.

Britney sostiene que es víctima de un “gaslighting constante” y que solo busca vivir en paz (Bang Media International)

Desde la disolución de la tutela legal que controló la vida de Britney Spears entre 2008 y 2021, la relación con sus vástagos ha sido tensa. En 2022, Federline ya había revelado que los jóvenes se habían alejado de su madre, y aunque hubo intentos de reconciliación, la brecha volvió a crecer.

La intérprete de “Tóxic” aludió a ese distanciamiento en su mensaje. “Las relaciones con hijos adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre he pedido, casi rogado, que sean parte de mi vida”.

La cantante añadió que sus hijos “siempre han presenciado la falta de respeto que su propio padre ha mostrado hacia mí”.