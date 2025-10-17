Entretenimiento

La fuerte respuesta de Britney Spears a las revelaciones de su exesposo: “Ese hombre me odia”

La cantante acusó a Kevin Federline de “humillarla” y “lucrar con su dolor”

Ester Palomino

Por Ester Palomino

La artista expresó su tristeza ante lo que considera una nueva traición de alguien a quien amó profundamente (Bang Media International)

Britney Spears ha vuelto a pronunciarse públicamente sobre su exesposo Kevin Federline, luego de que se difundieran extractos de su próximo libro de memorias You Thought You Knew, que saldrá a la venta el 21 de octubre.

En una serie de publicaciones en sus redes oficiales, la cantante de 43 años acusó a Federline de “gaslighting” y de aprovechar su historia personal para lucrar a su costa.

“Ser amada incondicionalmente y con un corazón ingenuo como el mío, siempre siendo amenazada o cuando me hacen creer que soy la mala mientras otros se benefician de mi dolor…”, escribió Spears este jueves. “Oh, querido Jesús, muéstrame que existe un Dios y que yo también puedo ser amada incondicionalmente, sin tener que ser perfecta, porque es realmente interesante”.

Las declaraciones de la artista surgen tras las recientes entrevistas y fragmentos del libro en los que Federline, de 47 años, hace varias afirmaciones sobre su vida matrimonial con Spears y su papel como madre de sus hijos Sean Preston (20) y Jayden James (19).

Spears afirmo que la actitud de su exesposo se debe "al odio" (Captura: X)

De acuerdo con Variety, el exbailarín sostiene que la cantante fumaba durante el embarazo, bebía mientras amamantaba y que, en general, mostraba un “comportamiento extraño” cuando los niños eran pequeños.

Incómoda por esos comentarios, Spears publicó un mensaje adicional al que había subido el pasado miércoles. En el nuevo post, cuestionó el tono y las intenciones de su exmarido.

¿Por qué está tan enojado? Lo aterrador es que resulta convincente. Me deja alucinada cómo se detiene justo antes de llorar… ¿en serio?”, escribió la artista, refiriéndose a las apariciones públicas de Federline.

La cantante también comparó el inminente lanzamiento del libro con el éxito que tuvo su propia autobiografía The Woman in Me, publicada en 2023. “Sé que su libro venderá mucho más que el mío”, comentó con ironía.

El libro de memorias que publicó Kevin Federline para contar su versión de su vida con Britney Spears (Redes sociales)

Spears fue más allá y habló del resentimiento que percibe en su exesposo: “Si realmente amas a alguien, no lo ayudas humillándolo. Lo que me asustó fue lo serio y enojado que se puso. La gente no tiene idea, es mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. Ese hombre me odia, y ese odio es profundo al decir las cosas que está diciendo”.

Además de sus críticas hacia Federline, Spears habló de su madre, Lynne Spears, con quien mantiene una relación distante.

“Mi madre me dice: ‘Oh, estás enojada, te queremos tanto y desearíamos que estuvieras aquí’”, escribió la intérprete de “Toxic”, antes de agregar que Lynne solo la había llamado una vez en seis años y ni siquiera la invitó al cumpleaños de su hermano en Luisiana.

Britney también acusó a su familia de seguir tratándola del mismo modo en que lo hizo su padre, Jamie Spears, quien fue su tutor legal durante trece años.

“Se creen con derecho a tener secretos especiales mientras me tratan exactamente como mi padre solía hacerlo… En el fondo disfrutan apartarme y hacerme sentir completamente aislada”, lamentó.

La excantante también se quejó del poco interés de su familia por incluirla en actividades (Créditos: Instagram/Britney Spears)

Spears tiene planes

A pesar del tono de frustración que domina sus publicaciones, la recordada “princesa del pop” reveló que está manteniéndose activa con el fin de sanar. Por ejemplo, recientemente compró un pequeño invernadero como parte de su proceso de recuperación emocional.

También desea continuar con el arte. “Voy a empezar a actuar, hacer pódcast y escribir columnas mensuales, pero nada sobre mí”, escribió en X.

Finalmente, concluyó su mensaje con un agradecimiento a sus seguidores, quienes la han acompañado durante las últimas semanas de tensión mediática. “Gracias a las personas que apoyan mi corazón en este momento; sé que entienden que esto duele”, expresó.

