Timothée Chalamet sorprende a Hollywood con un insólito premio: el irónico mensaje del actor desde el set de Dune

La ceremonia, transmitida en línea, se destacó por su humor y autocrítica hacia la industria del entretenimiento (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Timothée Chalamet sorprendió a la industria del entretenimiento al recibir un premio inusual: el título de White Boy of the Year, otorgado en la ceremonia inaugural de los Believe That Awards.

El evento, transmitido en línea y presentado por Anthony Edwards y Nick Maddox, se distinguió por un tono marcadamente satírico, donde el humor y la autocrítica dominaron la noche. “Quiero mandar un saludo a todos los ‘chicos blancos’ que abrieron el camino antes que yo”, dijo el actor con ironía.

Una ceremonia fuera de lo común

Lejos de las habituales formalidades, los Believe That Awards se propusieron burlarse de los propios códigos de la industria. Según detalló Complex, la premisa del evento fue que “nadie está a salvo”, lo que se tradujo en categorías atípicas y reconocimientos inesperados.

La reacción de Chalamet en Instagram reforzó su imagen de ícono de la cultura pop y generó viralidad (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Chalamet, quien actualmente rueda la tercera entrega de Dune en Budapest, destacó entre los nominados de su categoría, superando a figuras como Adam Sandler, Tom Cruise, MrBeast y Pat McAfee. La entrega del galardón tuvo un matiz especial: el actor participó a distancia, enviando un video grabado directamente desde el set de rodaje.

Durante la transmisión, Chalamet aportó su propio humor al contar: “Estoy en Budapest, filmando la tercera parte de Dune. Son jornadas de 12 o 14 horas por día y casi no toco el teléfono, pero de repente me avisan: ‘Ant Man quiere darte el premio al White Boy of the Year’”. Así dejó ver la sorpresa ante el reconocimiento y el clima relajado del evento

En esa intervención, Chalamet expresó su admiración por la película Training Day y aprovechó la oportunidad para hacer referencia a su propio discurso durante los SAG Awards más recientes. Incluso, consultado sobre sus gustos personales, respondió sin dudar: “El caballero de la noche siempre va a ser mi favorita”. De esta forma, dejó claro su fanatismo por el cine de Christopher Nolan.

Reacciones ingeniosas y virales en redes sociales

Timothée Chalamet recibe el premio “White Boy of the Year”

La recepción del premio generó expectación más allá de la ceremonia. Chalamet mantuvo el tono humorístico y autocrítico que caracterizó a la gala y llevó la conversación a otra plataforma: Instagram.

Durante la entrevista, también reveló sus pasatiempos actuales y lo hizo con ironía: “Ahora estoy jugando mucho al MLB The Show. Me hace sentir un viejo”, compartió entre risas, mostrando cercanía y autocrítica.

En una de sus publicaciones, incluso Chalamet hizo referencia a un fallo de Anthony Edwards, quien confundió el nombre de Liam Neeson. El actor aprovechó esta equivocación para bromear y mostrar su cercanía con los presentadores y el público. En otra historia, citó al rapero Gucci Mane: “Puedes perderte en la salsa, pero sin salsa, estás perdido”.

Gucci Mane (Mandatory Credit: Bill Streicher-USA TODAY)

Esta frase sirvió para añadir ironía a su agradecimiento y para reafirmar su decisión de tomarse el premio con filosofía e ingenio, prometiendo “hacer el bien, inspirando a futuras generaciones de ‘chicos blancos’ a estar completamente desubicados respecto a su identidad y lugar en el mundo”.

Antes de cerrar su participación, sumó un listado de referencias tan inesperadas como irónicas: “Quiero mandar un saludo a todos los ‘chicos blancos’ que abrieron el camino antes que yo y que fui estudiando: Timberlake, Drake, Slick, Michael Santola, Justin Bieber, Jason Williams, Ed Sheeran”.

Premios insólitos y cultura pop desenfadada

La primera edición de los Believe That Awards no se limitó a premiar a Chalamet. El evento incluyó reconocimientos como Reportero del Año, Hidden Gem Award, Hater of the Year, Who Got Next y Sneaker of the Year.

El evento incluyó categorías inusuales y buscó subvertir las convenciones de los premios tradicionales (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Según detalló Complex, el espíritu del evento fue subvertir las convenciones, celebrando la cultura pop con un enfoque irreverente y refrescante.

Este enfoque fue bien recibido por el público digital, que participó ampliamente mediante comentarios y reacciones en redes sociales. Los organizadores dejaron claro que la ceremonia buscaba romper esquemas y provocar reflexión a través del humor, consolidándose como un espacio alternativo para reconocer talentos y personalidades de diversas áreas.

Chalamet: de Dune a nuevos desafíos

Mientras tanto, Chalamet continúa ampliando su presencia en la industria cinematográfica. Además de su trabajo en la saga Dune, es protagonista de Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie, cuyo estreno en Estados Unidos está previsto para el 25 de diciembre bajo el sello de A24.

Chalamet continúa su ascenso en Hollywood con proyectos como Dune 3 y Marty Supreme, de Josh Safdie

El reparto cuenta con nombres destacados como Gwyneth Paltrow, Tyler Okonma (Tyler, The Creator) y Odessa A’zion.

El propio actor ha declarado que este proyecto es “quizá el que más orgullo me da”, reiterando su compromiso por explorar personajes y narrativas distintas. Su versatilidad le ha permitido posicionarse como una de las figuras jóvenes más influyentes de la actualidad, aportando siempre una dosis de ingenio propio.

Sobre los nuevos desafíos, Chalamet adelantó: “Esta próxima película, Marty Supreme, es lo mejor en lo que he trabajado. Tienen que verla cuando se estrene”.

Ironía, autocrítica y un mensaje generacional

El actor promueve la autocrítica y el humor como respuesta a los estereotipos y la fama en la industria (REUTERS/Carlos Barria)

Más allá de la anécdota, la reacción de Chalamet frente a un galardón tan poco convencional evidencia una característica que lo distingue: la capacidad de enfrentar los estereotipos con humor y huir de la solemnidad.

Al asegurar que atesorará el premio y que buscará dejar huella, Chalamet invita a nuevas generaciones a cuestionar sus lugares y reírse de sí mismas, marcando un precedente para interpretar la fama con inteligencia y distancia irónica.

Con una carrera en pleno ascenso, cada paso de Chalamet —incluso los atravesados por la sátira— reafirma su singularidad dentro de una industria que valora, cada vez más, la autenticidad y el sentido del humor.