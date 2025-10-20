Entretenimiento

Amanita muscaria: así es el hongo real que inspiró uno de los símbolos más famosos de los videojuegos

Pocos saben que el famoso hongo rojo con manchas blancas de Super Mario Bros. tiene un gemelo en la naturaleza, cuya historia mezcla magia, ciencia y un toque de peligro

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
Amanita muscaria, el hongo real
Amanita muscaria, el hongo real que inspiró el icónico super hongo de Super Mario Bros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El popular videojuego Super Mario Bros. debutó en Estados Unidos en 1985. En sus primeros años de existencia logró algo insólito: más niños reconocían a Mario que a Mickey Mouse. El juego introdujo elementos únicos y uno de ellos se convirtió en símbolo universal de la saga: el super hongo que transforma al protagonista en una versión más grande y resistente. ¿El detalle inesperado? Ese hongo existe en la naturaleza y se llama Amanita muscaria.

Las setas dentro del universo Mario mantienen una presencia constante y rara vez faltan en alguna entrega de la franquicia. De acuerdo con Javier Tabima Restrepo, especialista en evolución de hongos de la Universidad Clark, los hongos representan elementos claves dentro del universo Mario, donde casi ningún otro objeto mantuvo esa continuidad. Por ello, el hongo con sombrero rojo y manchas blancas se consolidó como referente en la cultura del videojuego.

El origen de los hongos como símbolos en Mario proviene de la fascinación de Shigeru Miyamoto, creador y director del juego, por el vínculo que la cultura popular estableció históricamente entre hongos y escenarios mágicos.

El super hongo de Mario
El super hongo de Mario Bros. se basa en una especie real de la naturaleza, famosa por su sombrero rojo y manchas blancas (Nintendo)

Así lo explicó él mismo en una entrevista con The New Yorker. El mito del hongo que otorga poderes se popularizó gracias a historias como Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll y la película Fantasía de Disney.

En el videojuego, el primer encuentro con el super hongo no resulta casual. Según Jim Norman, redactor en el sitio especializado Nintendo Life, su presencia temprana actúa como pista para que los jugadores experimenten con los bloques que encontrarán en su viaje. El diseño busca enseñar, de forma intuitiva, que interactuar con el entorno puede generar ventajas imprevistas.

La apariencia actual del hongo en el juego, con su característico sombrero rojo y manchas blancas, no siempre formó parte de la saga. El primer diseño mostraba un fondo naranja con manchas rojas y base blanca. Cat Adams, micóloga del Laboratorio Nacional Berkeley, indicó que la referencia visual se inspira en Amanita muscaria, una especie que aparece tanto en la naturaleza como en el universo digital.

Dos basidiocarpos de Amanita muscaria
Dos basidiocarpos de Amanita muscaria en distintos estados de desarrollo, Christchurch, Nueva Zelanda (Wikipedia)

El hongo se destaca por su aspecto llamativo, que también lo convirtió en el modelo del primer emoji de hongo, lanzado en 2015, y en la referencia visual para objetos del videojuego Minecraft en 2009. Adams subrayó que, a diferencia del Mario digital, este hongo se asocia menos con fontaneros y más con las raíces de los árboles, ya que forma alianzas beneficiosas con numerosas especies vegetales.

Adams advierte que interactuar con un ejemplar real de Amanita muscaria no agranda a las personas, aunque sí puede alterar la percepción del entorno. Esta familia de hongos agrupa especies tanto comestibles como venenosas, y las formas tóxicas representan más del 90% de las muertes por consumo de setas, como lo demuestra el caso judicial por homicidio con hongos ocurrido en Australia en 2024.

Los nombres populares de estas variantes, como “hongo de la muerte” o “ángel destructor”, refuerzan su reputación peligrosa. Las diferencias morfológicas abarcan una gama de colores en el sombrero, aunque la combinación de amarillo con manchas verdes, característica de los hongos 1-Up en el juego, no se encuentra en ninguno de los tipos conocidos, según Adams.

Dos setas jóvenes (basidiocarpos) de
Dos setas jóvenes (basidiocarpos) de A. muscaria en el valle de Tus (Albacete) (Wikipedia)

A pesar de ello, la ciencia aún desconoce la mayoría de las especies fúngicas del planeta, lo que da cierta esperanza, en tono humorístico, a los admiradores de Luigi de que podrían existir hongos invisibles para la ciencia. Sin embargo, Adams niega la existencia de una Amanita verde con puntos amarillos en la naturaleza actual.

El estado de inocuidad de Amanita muscaria resulta ambiguo. Aunque rara vez provoca la muerte, contiene iboténico ácido y muscimol, sustancias psicoactivas que pueden causar delirios, alucinaciones o malestar gastrointestinal si se consumen sin preparación previa. Los compuestos dañinos son solubles en agua, y pueden eliminarse parcialmente con técnicas como la ebullición.

Detalle de las láminas de
Detalle de las láminas de Amanita muscaria (Wikipedia)

En 2024, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia sobre productos alimentarios que contienen sustancias extraídas de estos ejemplares, debido a su vinculación con varios casos de intoxicación y muertes sospechosas.

Super Mario Bros. introdujo varios tipos de hongos además del clásico. Según Popular Science, los llamados 1-Up, que otorgan vidas extra y tienen sombrero amarillo con manchas verdes, aparecen con poca frecuencia en el juego original, pero su originalidad los convirtió en piezas codiciadas por los jugadores.

En entregas posteriores, los desarrolladores agregaron variantes como el mega hongo, el hongo dorado y el hongo abeja, cada uno con efectos únicos.

El píleo al desarrollarse y
El píleo al desarrollarse y madurar cambia su forma: primero globoso, luego hemisférico, después convexo y finalmente plano-convexo, en algunos casos cóncavo (Wikipedia)

El hongo dorado, célebre en la serie Mario Kart, otorga velocidad ilimitada durante un corto periodo, mientras el hongo abeja permite a Mario volar y adherirse a superficies cubiertas de miel. Norman recuerda el asombro que experimentó la primera vez que controló a Mario abeja en la consola Wii.

El éxito y la popularidad de los hongos en Mario, concluye Popular Science, reside en su capacidad para dialogar entre la fantasía digital y la realidad natural. Amanita muscaria, lejos de ser un simple adorno, cumple una función crucial en su ecosistema: ayuda a los árboles a sobrevivir en condiciones poco amigables para otras especies.

La inspiración que llevó a Miyamoto a crear uno de los objetos más recordados de la cultura lúdica moderna se encuentra en los bosques y praderas de la vida real, donde un hongo rojo de manchas blancas mantiene viva la magia, tanto en la pantalla como en la naturaleza.

Super Mario Bros. y el super hongo demuestran que la frontera entre el juego y el descubrimiento científico puede ser tan fina como el margen entre la realidad y la fantasía. Este vínculo inspira la curiosidad de millones y recuerda el impacto cultural que una seta puede alcanzar en la imaginación colectiva.

Temas Relacionados

Amanita muscariaSuper Mario Bros.VideojuegosNintendoHongosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Denzel Washington revela cuál es la película más importante de su carrera

El actor comparte cómo un papel biográfico transformó su vida, revelando detalles sobre el impacto emocional y profesional que tuvo este proyecto en su trayectoria artística y personal

Denzel Washington revela cuál es

Infidelidades, divorcios y bodas: las parejas famosas que nacieron en el escándalo

Desde Hollywood hasta la realeza, estos romances comenzaron entre polémicas y secretos, pero muchos lograron consolidarse en matrimonios duraderos y familias reconocidas

Infidelidades, divorcios y bodas: las

Keira Knightley habló del asedio mediático en Hollywood: “Desarrollé paranoia, revisaba los diarios para ver si me habían fotografiado”

En una entrevista con The Times, la protagonista de Orgullo y prejuicio habló del impacto de la fama precoz y el escrutinio constante. Además, reflexionó sobre la libertad que logró tras años de sentirse observada

Keira Knightley habló del asedio

Cómo el tráiler extendido de “Titanic” cambió la percepción negativa en la industria cinematográfica

Su presentación, de alrededor de 4 minutos en ShoWest, marcó un antes y un después para el film, logrando transformar el escepticismo en entusiasmo entre los principales exhibidores y medios de comunicación, según publicó Variety

Cómo el tráiler extendido de

La desaparición de Evelyn Hartley en 1953 y el renovado interés tras la serie de Ed Gein en Netflix

El caso de una joven estudiante de Wisconsin continúa despertando teorías y especulaciones, mientras nuevas generaciones descubren detalles desconocidos a través de producciones recientes y archivos históricos

La desaparición de Evelyn Hartley
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temperaturas de verano: cómo comenzará

Temperaturas de verano: cómo comenzará la semana en el AMBA y cuándo volverán las lluvias

Murió una nena de 11 años en un choque en Salta: viajaba con su hermana de 17 años en una moto

Robaron a una pareja de jubilados en La Plata: denuncian que los delincuentes marcaron la casa

Asesinaron de un tiro en el pecho a una mujer en plena calle de Córdoba

Encontraron el cuerpo del adolescente que era intensamente buscado tras caer al río Paraná en Santa Fe

INFOBAE AMÉRICA
Takaichi se perfila para ser

Takaichi se perfila para ser primera ministra de Japón tras acordar una coalición con el principal bloque opositor de la cámara baja

El ministro de Justicia de Francia afirmó que los servicios de seguridad fallaron tras el robo de joyas en el Louvre

Zelensky pidió aumentar la presión internacional para frenar la agresión rusa: “La guerra continúa solo porque Moscú no quiere ponerle fin”

Trump confirmó la vigencia del alto el fuego entre Israel y Hamas pese a los bombardeos y enfrentamientos recientes

EEUU felicitó a Rodrigo Paz y dijo que está dispuesto a colaborar con Bolivia “tras dos décadas de mala gestión”

TELESHOW
Julián Weich cuenta cómo cambió

Julián Weich cuenta cómo cambió su vida: “Un día reuní a mis hijos para pedirles perdón”

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025: la despedida y sus palabras finales

Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y a pura emoción contó los motivos: “Estoy triste”

El motivo por el que Wanda Nara y Evangelina Anderson pidieron un aplauso para Maxi López en MasterChef Celebrity

El homenaje que Susana Roccasalvo le rindió a Luis Pedro Toni: “Un personaje entrañable de los que ya no quedan”