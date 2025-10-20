Amanita muscaria: así es el hongo real que inspiró uno de los símbolos más famosos de los videojuegos

Amanita muscaria, el hongo real que inspiró el icónico super hongo de Super Mario Bros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El popular videojuego Super Mario Bros. debutó en Estados Unidos en 1985. En sus primeros años de existencia logró algo insólito: más niños reconocían a Mario que a Mickey Mouse. El juego introdujo elementos únicos y uno de ellos se convirtió en símbolo universal de la saga: el super hongo que transforma al protagonista en una versión más grande y resistente. ¿El detalle inesperado? Ese hongo existe en la naturaleza y se llama Amanita muscaria.

Las setas dentro del universo Mario mantienen una presencia constante y rara vez faltan en alguna entrega de la franquicia. De acuerdo con Javier Tabima Restrepo, especialista en evolución de hongos de la Universidad Clark, los hongos representan elementos claves dentro del universo Mario, donde casi ningún otro objeto mantuvo esa continuidad. Por ello, el hongo con sombrero rojo y manchas blancas se consolidó como referente en la cultura del videojuego.

El origen de los hongos como símbolos en Mario proviene de la fascinación de Shigeru Miyamoto, creador y director del juego, por el vínculo que la cultura popular estableció históricamente entre hongos y escenarios mágicos.

El super hongo de Mario Bros. se basa en una especie real de la naturaleza, famosa por su sombrero rojo y manchas blancas (Nintendo)

Así lo explicó él mismo en una entrevista con The New Yorker. El mito del hongo que otorga poderes se popularizó gracias a historias como Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll y la película Fantasía de Disney.

En el videojuego, el primer encuentro con el super hongo no resulta casual. Según Jim Norman, redactor en el sitio especializado Nintendo Life, su presencia temprana actúa como pista para que los jugadores experimenten con los bloques que encontrarán en su viaje. El diseño busca enseñar, de forma intuitiva, que interactuar con el entorno puede generar ventajas imprevistas.

La apariencia actual del hongo en el juego, con su característico sombrero rojo y manchas blancas, no siempre formó parte de la saga. El primer diseño mostraba un fondo naranja con manchas rojas y base blanca. Cat Adams, micóloga del Laboratorio Nacional Berkeley, indicó que la referencia visual se inspira en Amanita muscaria, una especie que aparece tanto en la naturaleza como en el universo digital.

Dos basidiocarpos de Amanita muscaria en distintos estados de desarrollo, Christchurch, Nueva Zelanda (Wikipedia)

El hongo se destaca por su aspecto llamativo, que también lo convirtió en el modelo del primer emoji de hongo, lanzado en 2015, y en la referencia visual para objetos del videojuego Minecraft en 2009. Adams subrayó que, a diferencia del Mario digital, este hongo se asocia menos con fontaneros y más con las raíces de los árboles, ya que forma alianzas beneficiosas con numerosas especies vegetales.

Adams advierte que interactuar con un ejemplar real de Amanita muscaria no agranda a las personas, aunque sí puede alterar la percepción del entorno. Esta familia de hongos agrupa especies tanto comestibles como venenosas, y las formas tóxicas representan más del 90% de las muertes por consumo de setas, como lo demuestra el caso judicial por homicidio con hongos ocurrido en Australia en 2024.

Los nombres populares de estas variantes, como “hongo de la muerte” o “ángel destructor”, refuerzan su reputación peligrosa. Las diferencias morfológicas abarcan una gama de colores en el sombrero, aunque la combinación de amarillo con manchas verdes, característica de los hongos 1-Up en el juego, no se encuentra en ninguno de los tipos conocidos, según Adams.

Dos setas jóvenes (basidiocarpos) de A. muscaria en el valle de Tus (Albacete) (Wikipedia)

A pesar de ello, la ciencia aún desconoce la mayoría de las especies fúngicas del planeta, lo que da cierta esperanza, en tono humorístico, a los admiradores de Luigi de que podrían existir hongos invisibles para la ciencia. Sin embargo, Adams niega la existencia de una Amanita verde con puntos amarillos en la naturaleza actual.

El estado de inocuidad de Amanita muscaria resulta ambiguo. Aunque rara vez provoca la muerte, contiene iboténico ácido y muscimol, sustancias psicoactivas que pueden causar delirios, alucinaciones o malestar gastrointestinal si se consumen sin preparación previa. Los compuestos dañinos son solubles en agua, y pueden eliminarse parcialmente con técnicas como la ebullición.

Detalle de las láminas de Amanita muscaria (Wikipedia)

En 2024, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia sobre productos alimentarios que contienen sustancias extraídas de estos ejemplares, debido a su vinculación con varios casos de intoxicación y muertes sospechosas.

Super Mario Bros. introdujo varios tipos de hongos además del clásico. Según Popular Science, los llamados 1-Up, que otorgan vidas extra y tienen sombrero amarillo con manchas verdes, aparecen con poca frecuencia en el juego original, pero su originalidad los convirtió en piezas codiciadas por los jugadores.

En entregas posteriores, los desarrolladores agregaron variantes como el mega hongo, el hongo dorado y el hongo abeja, cada uno con efectos únicos.

El píleo al desarrollarse y madurar cambia su forma: primero globoso, luego hemisférico, después convexo y finalmente plano-convexo, en algunos casos cóncavo (Wikipedia)

El hongo dorado, célebre en la serie Mario Kart, otorga velocidad ilimitada durante un corto periodo, mientras el hongo abeja permite a Mario volar y adherirse a superficies cubiertas de miel. Norman recuerda el asombro que experimentó la primera vez que controló a Mario abeja en la consola Wii.

El éxito y la popularidad de los hongos en Mario, concluye Popular Science, reside en su capacidad para dialogar entre la fantasía digital y la realidad natural. Amanita muscaria, lejos de ser un simple adorno, cumple una función crucial en su ecosistema: ayuda a los árboles a sobrevivir en condiciones poco amigables para otras especies.

La inspiración que llevó a Miyamoto a crear uno de los objetos más recordados de la cultura lúdica moderna se encuentra en los bosques y praderas de la vida real, donde un hongo rojo de manchas blancas mantiene viva la magia, tanto en la pantalla como en la naturaleza.

Super Mario Bros. y el super hongo demuestran que la frontera entre el juego y el descubrimiento científico puede ser tan fina como el margen entre la realidad y la fantasía. Este vínculo inspira la curiosidad de millones y recuerda el impacto cultural que una seta puede alcanzar en la imaginación colectiva.