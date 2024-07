Las gomitas de hongos alucinógenos que enfermaron a los consumidores contenían psilocibina ilícita

VIERNES, 19 de julio de 2024 (HealthDay News) -- Las gomitas de hongos que se venden para promover la función cerebral podrían contener en cambio ingredientes nocivos que no figuran en la etiqueta, como la psilocibina ilícita, el alucinógeno que se encuentra en los hongos "mágicos", advierten los expertos en un informe reciente.

Cinco personas en Virginia, incluido un niño de 3 años, se han enfermado por las gomitas, dijeron los médicos de la Universidad de Virginia.

Las gomitas afirmaban contener el hongo Amanita muscaria o una mezcla de hongos patentada, dijeron los investigadores.

Los hongos Amanita muscaria, también conocidos como agárico de mosca, no están clasificados como un medicamento incluido en la lista por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

Pero los análisis de laboratorio encontraron psilocibina o psilocina en 3 de 5 marcas diferentes de gomitas compradas en estaciones de servicio y tiendas de humo del centro de Virginia. La FDA clasifica como drogas ilícitas a estas sustancias químicas "mágicas" de los hongos, anotaron los investigadores.

"Aunque anticipamos que podríamos encontrar algunos ingredientes no revelados, nos sorprendió encontrar psilocibina y psilocina, sabiendo que son medicamentos programados", dijo la investigadora Lindsay Bazydlo, directora médica del Laboratorio de Toxicología de UVA Health. "El consumidor debe recibir información precisa sobre las sustancias que se incluyen en estos productos".

Otros ingredientes encontrados en las gomitas, pero que no figuran en el empaque, incluyen cafeína, efedrina y kratom. El kratom es una hierba que produce efectos similares a los opioides y conlleva un riesgo de adicción.

"La gente tiende a equiparar 'legal' con 'seguro', lo cual no es necesariamente el caso. Estos productos no están regulados y pueden contener cualquier cantidad de sustancias no etiquetadas que, cuando se consumen, pueden provocar síntomas no deseados", señaló el investigador , el Dr. Avery Michienzi, director médico asistente del Centro de Envenenamiento Blue Ridge de la UVA.

Cuatro adultos atendidos en la sala de emergencias del Centro Médico de Salud UVA en septiembre y noviembre habían consumido las gomitas de hongos de forma intencional, apuntaron los investigadores.

Pero el niño, visto en junio de este año, había consumido dos gomitas accidentalmente.

Todos fueron tratados y dados de alta, pero el niño requirió pasar la noche en el hospital.

Los investigadores advierten que las personas que compran estas gomitas de hongos no tienen forma de saber lo que están poniendo en sus cuerpos, ya que los productos no están regulados.

"Algunos paquetes tienen códigos QR que muestran que los productos se evaluaron en un laboratorio y contienen solo lo que están etiquetados", dijo Michienzi en un comunicado de prensa de la universidad. "Se ha descubierto que son inexactos".

Para este estudio, los investigadores compraron tres marcas que afirmaban tener los mismos ingredientes que las gomitas que enfermaron a los cinco pacientes. También compraron otras dos marcas que afirmaban contener "nootrópicos de hongos", un término de moda que implica que una sustancia mejorará la cognición y la salud del cerebro.

Los síntomas causados por estas gomitas pueden incluir alucinaciones, latidos cardíacos acelerados, malestar estomacal y estado mental alterado, dijeron los médicos. Las pruebas de detección de drogas típicas de los hospitales no detectarán las sustancias que se encontraron en las gomitas.

Estos hallazgos se publicaron en la edición del 18 de julio de la revista de los CDC Morbidity and Mortality Weekly Report.

FUENTE: Universidad de Virginia, comunicado de prensa, 18 de julio de 2024