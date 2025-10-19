Novia de Liam Payne comparte el último video que grabó junto al músico en el primer aniversario de su muerte

Kate Cassidy comparte su último video con Liam Payne en el primer aniversario de su muerte. (TikTok/Kate Cassidy)

La joven de 26 años, Kate Cassidy, publicó este jueves un vídeo emotivo en su perfil de TikTok y varias imágenes en Instagram para conmemorar que ha pasado un año desde la trágica muerte de Liam Payne.

En el clip se le ve al fallecido cantante elevando a Kate en el aire con intención juguetona, acompañados de risas cuando él no logra sostenerla —un momento de aparente ligereza que Cassidy describe como “la última hora y el último día que Liam y yo compartimos en esta vida”.

Según su publicación, ese vídeo jamás había sido mostrado hasta ahora. Junto al vídeo, Cassidy dijo estar “eternamente agradecida por los hermosos momentos que compartimos” y afirmó que lo “extrañará toda la vida”.

Kate Cassidy publicó en TikTok un video grabado durante la última hora que compartió con Liam Payne antes de su muerte en Buenos Aires. (Composición Infobae/video TikTok Kate Cassidy)

Ese mismo día, Kate también compartió en Instagram una fotografía en blanco y negro en la que se le ve en la cama, con Liam besándola en la mejilla. Minutos antes, en sus historias, publicó otra imagen de ambos abrazados durante unas vacaciones de invierno bajo la nieve, y escribió: “Hoy se cumple un año sin ti. Odiaré las despedidas para siempre. Te extraño, Liam”.

Homenajes de la familia de Payne

La hermana menor de Liam, Ruth Payne (también conocida como Ruth Gibbins), escribió un tributo profundamente conmovedor en sus redes sociales. En él, expresó que tras la pérdida de su hermano, se siente “paralizada por el dolor” y relató tener una pesadilla recurrente en la que revive los últimos minutos de Liam en la habitación del hotel.

Tal como ella escribió: “Un año, 12 meses, 52 semanas, 365 días… como sea que lo diga, todavía significa la verdad más desgarradora: ya no estás aquí”.Por su parte, la hermana mayor, Nicola Payne, manifestó que esta pérdida representa un “dolor que nunca sanará”.

Kate Cassidy escribió que el clip compartido muestra la última hora que pasó con Liam Payne en vida.

En su homenaje, compartió varias fotos íntimas de Liam y explicó cómo la familia está velando por que su hijo Bear —hijo de Liam— y su sobrina Ffion puedan conocer al padre y tío que ya no está: “Que pudiera saber todo sobre su increíble papá”, escribió. También contó que al recibir la noticia fatal se encontraba con Ffion en casa, viendo “Dinosaurios” en la tele, sin imaginar que no habría una “próxima vez”.

Causa de la muerte e investigación

El 16 de octubre de 2024, Liam Payne, de 31 años, murió tras caer del balcón del tercer piso del hotel CasaSur Palermo Hotel, ubicado en el barrio de Palermo, Buenos Aires, Argentina.

El informe de la autopsia indicó lesiones múltiples —traumatismos — y hemorragias tanto internas como externas, compatibles con una caída desde altura.

A través de Instagram, Kate Cassidy compartió imágenes bajo la nieve recordando las vacaciones que disfrutó con Liam Payne. (Instagram/@kateecass)

En el sistema del cantante se detectaron restos de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado. Esta información fue divulgada por la fiscalía argentina y reflejada en medios especializados.

La llamada de emergencia realizada por el gerente del hotel detalló que un huésped estaba bajo los efectos de alcohol y drogas, destruyendo la habitación y poniendo en riesgo su propia vida.

La investigación judicial aún está en curso a un año del suceso. Entre los cargos se encuentran el suministro de estupefacientes a Payne y abandono de persona seguido de muerte.

Kate Cassidy afirmó que extrañará “toda la vida” al cantante británico Liam Payne en su mensaje conmemorativo. (Créditos: TikTok/Kate Cassidy)

Reacción de la ex-pareja y situación familiar

La ex pareja de Liam, la cantante Cheryl Tweedy (de 42 años), madre de su hijo Bear (8 años), fue vista en un evento público días antes del primer aniversario del fallecimiento de Liam. Aunque mantiene un perfil bajo desde el funeral, asistió a las celebraciones del 40.º cumpleaños de una de sus compañeras de banda en Girl Aloud.

Algunos medios señalan que Cheryl ha pasado por un proceso de adaptación tras la pérdida y la responsabilidad de gestionar el patrimonio de Liam, que fue declarado intestado tras su muerte.

Como padre soltero fallecido sin testamento, el patrimonio de Liam debe distribuirse entre sus hijos, por lo que la gestión y la protección del futuro de Bear ha sido un foco de atención para familiares y amigos. En declaraciones públicas, allegados expresaron que Cheryl “siempre hará lo correcto por su amado hijo” y mostraron firme determinación en esa tarea.