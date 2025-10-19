Los momentos más impactantes de “Keeping Up With the Kardashians”: el reality que transformó la fama y la cultura pop

Momentos memorables de "Keeping Up With The Kardashians" (Captura: E! Entertainment)

Cuando Keeping Up With the Kardashians se estrenó en 2007 por el canal E!, pocos imaginaron que se convertiría en uno de los fenómenos mediáticos más influyentes del siglo XXI.

Ideado por Ryan Seacrest y centrado en la vida de la familia Kardashian-Jenner, el programa siguió durante 20 temporadas las relaciones, negocios y controversias de sus integrantes, hasta su cierre en 2021.

Según The New York Times, el show “no solo cambió la televisión, sino también la cultura en general”, al redefinir el concepto de celebridad, belleza y éxito empresarial.

De la fama heredada al imperio mediático

En sus inicios, la familia era conocida principalmente por Robert Kardashian, abogado de O.J. Simpson, y por Kris Jenner, quien se casó con el atleta olímpico Bruce —hoy Caitlyn— Jenner.

La atención mediática creció tras la filtración del video íntimo de Kim Kardashian en 2007, que impulsó la curiosidad del público y sirvió como trampolín para el estreno del reality.

La mezcla entre lujo, drama y humor cotidiano fue la fórmula que conquistó a millones de espectadores (Foto: E! Entertainment Television)

Con el tiempo, la familia aprovechó su exposición para construir un imperio comercial: boutiques, cosméticos, ropa, videojuegos y colaboraciones de moda.

De este modo, el clan convirtió sus apellidos en una marca global multimillonaria, con influencia en redes sociales y negocios valuados en cientos de millones de dólares.

La popularidad del show influyó en la manera en que las audiencias perciben la belleza, la feminidad y la fama. Amanda Hess, columnista del Times, afirmó que las Kardashian “transformaron la estética corporal en una experiencia de consumo”, impulsada por filtros, maquillaje y redes sociales.

El programa también fue referente de un nuevo modelo de televisión, donde la línea entre realidad y guion se desdibujó; lo que abrió paso a la cultura influencer y al marketing personal como forma de poder.

A continuación, repasamos algunos episodios más icónicos en los 14 años al aire del reality.

Kris Jenner alentando a Kim durante su recordada sesión de fotos para Playboy.(Captura: E! Entertainment)

“You’re doing amazing, sweetie”

En 2007, Kris Jenner acompañó a Kim durante una sesión de fotos para Playboy, alentándola desde detrás de cámaras con la ya legendaria frase: “Kim, you’re doing amazing, sweetie” (Kim, lo estás haciendo increíble, cariño)

El momento ocurrió poco después del escándalo del video íntimo y fue un retrato claro de Kris en su faceta de ‘momager’.

El debut incómodo de Kylie

Una adolescente Kylie Jenner se prepara para sorprender a sus hermanas mayores (Captura: E! Entertainment)

En el primer episodio del programa, una preadolescente Kylie Jenner apareció bailando en un tubo de pole dance instalado en la habitación de su madre. La escena también mostró la sorpresa de Kim, que con gesto incómodo le preguntó dónde había aprendido eso.

Kim arremente contra sus hermanas

En la segunda temporada, Kim protagonizó una de las peleas más memorables del show. Todo comenzó en un concesionario de autos, ya que Kim deseaba comprar un Bentley como celebración por haber logrado una invitación en el programa de Tyra Banks.

La famosa escena del bolso quedó grabada como una de las peleas más recordadas del programa (Captura: E! Entertainment)

Hubo una discusión con Khloé y Kourtney, quienes la habían acompañado a gestionar el trato. Kim las acusó de que estaban arruinando el ambiente con sus quejas.

Horas después, Kim decidió ir al departamento de su hermano Rob para reconciliarse con ellas, pero al llegar escuchó a sus hermanas criticándola tras la puerta. Cuando intentó entrar, Khloé trató de cerrarle el paso, y Kim, enfurecida, irrumpió golpeándola con su bolso mientras gritaba: “¡No seas grosera! ¡No seas jodidamente grosera!“.

Khloé camino a la cárcel

Escenas así se convirtieron en memes en redes sociales (Captura: E! Entertainment)

En 2008, Khloé Kardashian fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol y, tras violar su libertad condicional, debía cumplir una breve sentencia en prisión. En el episodio que mostró su traslado al centro de detención, Kris Jenner y Kim la acompañaron en auto. Pero mientras Kris intentaba consolar a su hija, Kim se dedicó a tomarse selfies durante todo el trayecto.

Kris, visiblemente exasperada, lanzó la frase: “Kim, deja de tomarte fotos, tu hermana está yendo a la cárcel”.

El nacimiento de Mason

Kourtney sorprendió con la decisión de mostrar su parto en cámaras (Captura: E! Entertainment)

En 2009, Kourtney Kardashian permitió que las cámaras registraran el parto de su primer hijo, Mason.

En una escena que sorprendió incluso a los fans del reality, la empresaria extendió la mano y ella misma ayudó a sacar a su bebé durante el nacimiento.

El drama de la joya perdida en Bora Bora

La secuencia es aún uno de los momentos más recordados por los fans.(Captura: E! Entertainment)

En una de las escenas más citadas del programa, Kim perdió un pendiente de diamantes valuado en 75.000 dólares mientras nadaba en Bora Bora.

Entre lágrimas, gritó desesperada, hasta que Kourtney le recordó con ironía que su “tragedia” no era tan grave: “Kim, hay gente que se está muriendo”.

Kylie, entonces adolescente, fue quien finalmente halló la joya bajo el agua.

La transición de Caitlyn Jenner

La historia contribuyó a la visibilidad de la comunidad trans en la cultura pop.(Foto: Instagram)

En junio de 2015, Caitlyn Jenner reveló al público su identidad como mujer transgénero. El programa abordó la situación durante 2 episodios de la temporada 10. Las cámaras registraron conversaciones emotivas y más detalles que fueron importantes para la visibilidad trans en la televisión.

Rob y Blac Chyna, la relación que sacudió al clan

La relación de Rob y Chyna generó tensiones dentro del clan y fascinación entre los espectadores (Captura: E! Entertainment)

En 2016, Rob Kardashian sorprendió a todos al comprometerse con Blac Chyna sin avisar a su familia. La noticia generó tensión, ya que Chyna era expareja del rapero Tyga, quien entonces salía con Kylie.

El embarazo posterior y el nacimiento de su hija Dream fueron seguidos en pantalla con un interés masivo.

La pesadilla en París

El 3 de octubre de 2016, Kim fue asaltada a punta de pistola en su habitación de hotel en París. Aunque las cámaras no grabaron el ataque, el programa documentó las secuelas emocionales de aquel trauma.

Kim vivió uno de los episodios más traumáticos de su vida durante la Semana de la Moda de París (REUTERS/Piroschka van de Wouw )

Kris y el vino en Napa

En la temporada 12, Kris Jenner protagonizó un momento cómico al emborracharse durante una cata de vinos en California. Entre risas y tropiezos, terminó gritando “Hola, hijos de p***ra!” a través del teléfono de Khloé. La escena ilustró el tono desenfadado que mantenía el programa incluso en sus años más avanzados.

Kris Jenner protagonizó un episodio cómico durante una cata de vinos en California.(Captura: E! Entertainment)

La pelea física entre Kim y Kourtney

El enfrentamiento más intenso en la historia del programa ocurrió en el estreno de la temporada 18, emitida en 2020, cuando Kim y Kourtney pasaron de una acalorada discusión a los golpes.

La tensión venía acumulándose desde hacía tiempo, impulsada por un conflicto más profundo sobre las perspectivas que tenían sobre la exposición pública y el compromiso con el trabajo.

Durante la grabación en 2019, Kourtney había comenzado a establecer límites respecto a cuánto estaba dispuesta a mostrar de su vida privada. Tras años de ver sus problemas sentimentales con Scott Disick convertidos en el centro del reality, la mayor de las hermanas se mostraba cada vez más reacia a continuar abriendo su intimidad ante las cámaras.

Kourtney reconoció después que ver la pelea en pantalla fue “difícil y vergonzoso”. (Captura: E! Entertainment)

Esto generó malestar entre sus hermanas, quienes sentían que debían “llenar el espacio” narrativo con sus propias historias.

En una conversación con Kendall Jenner y Khloé Kardashian, Kim calificó la actitud de Kourtney como falta de ética laboral, sugiriendo que "no le importaban las cosas”. El comentario desató la furia de Kourtney, quien lanzó una botella y en cuestión de segundos la discusión se tornó física. Las cámaras captaron cómo ambas se empujaban y golpeaban, dejando marcas visibles en la piel.

En su confesional, Kim admitió que “vio rojo” al llenarse de ira y que sintió la necesidad de demostrarle a su hermana que no toleraría una agresión física.

Tras la emisión del episodio, Kourtney escribió en X: “Es basura. Ojalá cambiemos y aprendamos de nuestros errores”.