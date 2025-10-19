Entretenimiento

Keri Russell habló sobre el cambio más relevante en “La diplomática” y las posibilidades para los personajes

El drama político de Netflix ahonda en la vida privada y profesional de sus protagonistas

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Keri Russell y Rufus Sewell
Keri Russell y Rufus Sewell regresan en la tercera temporada de "La diplomática" con una relación marcada por la distancia emocional y el conflicto político (Netflix)

La tercera temporada de La diplomática incrementa la tensión y la complejidad en el matrimonio de Keri Russell y Rufus Sewell, en sus papeles de Kate y Hal Wyler.

La más reciente entrega de la serie de Netflix despliega escenarios de conflicto personal y político, donde ambos personajes acuerdan mantener el matrimonio en público, aunque optan por separarse en privado durante la mayor parte de los nuevos episodios.

En entrevista con People, Russell describió la interpretación de esta relación como “muy divertida”. Para ella, “la escritura de esa relación es tan buena. Es tan divertida de interpretar porque es tantas cosas a la vez”.

La actriz señaló el desconcierto que genera la capacidad de su personaje y el de Sewell para irritarse y ayudarse al mismo tiempo. “Es algo extraño cómo pueden volverse locos el uno al otro, pero también ser tan buenos juntos”, sostuvo.

Además, la intérprete detalló sobre el inicio narrativo: “El comienzo de la temporada es increíble por lo que ocurre al cierre del primer episodio, y todo se intensifica desde ahí”.

Hal Wyler asume la vicepresidencia
Hal Wyler asume la vicepresidencia mientras Kate enfrenta una decisión crucial, en una temporada donde las dinámicas conyugales y diplomáticas se entrecruzan (Netflix)

El personaje de Allison Janney, Grace Penn, asume la presidencia estadounidense tras la muerte de President Rayburn e impulsa un nuevo giro dramático: selecciona a Hal Wyler como vicepresidente en lugar de su esposa.

Esto dispara un conflicto adicional sobre el eje matrimonial. Para Keri Russell, la situación reafirma el tipo de vínculo que une a los personajes principales: “No importa la forma que tome su relación, siguen tan conectados. Algunas personas simplemente tienen ese tipo de vínculo en la vida”, explicó.

Por su parte, Rufus Sewell definió la pareja como “fantástica juntos y una pesadilla juntos”, señalando que conocen perfectamente los aspectos que aman y detestan del otro.

“Puede que el matrimonio esté acabándose, pero a veces lo que parece estar terminando solo está cambiando”, expresó el actor a la revista.

El presidente muere y Grace
El presidente muere y Grace Penn, interpretada por Allison Janney, desencadena un cambio político que impacta el equilibrio en la vida de los Wyler (Netflix)

La creadora de la serie, Debora Cahn, indicó a People que intentó mostrar cómo en muchas parejas de largo plazo lo cotidiano puede desgastar más que las grandes traiciones.

“He escuchado decir recientemente que las relaciones que fracasan no es porque alguien tenga una aventura, sino porque dejan de soportar cosas tan pequeñas como el modo en que el otro inhala”.

En esta temporada, Kate Wyler enfrenta responsabilidades inesperadas y una amistad cada vez más compleja con el Secretario de Asuntos Exteriores Austin Dennison, así como una relación incómoda con el Primer Caballero Todd Penn.

El distanciamiento emocional con Hal, su esposo, representa el hilo constante de la temporada. Los protagonistas deciden sostener la imagen de matrimonio, pero solo como fachada social.

La tercera temporada de "La
La tercera temporada de "La diplomática" intensifica las rivalidades y obliga a los personajes a redefinir sus roles en el escenario global (Netflix)

Keri Russell y el giro de “La diplomática 3″

Keri Russell abordó el momento fundamental de su personaje en la segunda entrega de episodios. Kate Wyler está a punto de regresar a Estados Unidos con Hal y asumir la posición de enviada especial para Europa.

Sin embargo, al llegar el momento de abordar el avión, opta por conservar su puesto diplomático en Reino Unido.

“Lo interesante es que ella simplemente iba a seguir haciendo lo que la buena chica debe hacer y, de repente, se le abre la posibilidad de quedarse”, declaró Russell a The Hollywood Reporter.

La actriz explicó que la elección de Kate representa un cambio relevante para el personaje y para muchas mujeres. “Es un momento monumental para elegirte a ti misma. Las mujeres no suelen hacer eso”, declaró The Hollywood Reporter.

Russell comparó la situación de Kate Wyler en La diplomática con su experiencia previa en The Americans, recordando que en esa serie su personaje tomaba las decisiones pensando primordialmente en sí misma.

Kate Wyler opta por permanecer
Kate Wyler opta por permanecer en Londres como embajadora, dejando atrás su matrimonio y priorizando sus propias aspiraciones personales y profesionales (Netflix)

El guion de la tercera temporada expone la fatiga que genera el seguimiento de la carrera de Hal por parte de Kate. “Ya fue suficiente de seguir a este hombre y su carrera. Que lo haga él, que lo disfrute”, señaló Russell.

Para la estrella del programa, la acumulación de rivalidades y contradicciones obliga a la protagonista a buscar un reseteo personal.

El episodio central de la tercera temporada intercala historias actuales con recuerdos de los primeros días como pareja, incluyendo la propuesta de matrimonio de Hal. En la misma entrevista, Russell definió esas escenas como “contemplativas”, aportando un ritmo nuevo a la serie.

La promoción de Hal Wyler a la vicepresidencia resquebraja la dinámica preexistente. Rufus Sewell reconoció ante THR que el giro lo sorprendió y que ese tipo de cambios permite mantener la trama fresca y crear nuevos problemas.

Por su parte, Debora Cahn afirmó que “solo con la muerte del presidente, se desencadenan numerosas consecuencias”, abriendo nuevas posibilidades narrativas.

Son ocho episodios nuevos que
Son ocho episodios nuevos que ya se pueden ver a través de la plataforma de streaming (Netflix)

Las tres temporadas de La diplomática están disponibles en Netflix.

Temas Relacionados

Keri RussellLa diplomáticaNetflix

Últimas Noticias

Jacob Elordi transforma el dolor en arte en la nueva “Frankenstein” de Guillermo del Toro

El sufrimiento físico y emocional vivido durante una miniserie previa se convirtió en la clave para que el actor australiano conectara con el icónico personaje en la esperada adaptación cinematográfica

Jacob Elordi transforma el dolor

Selena Gomez respondió a Hailey Bieber en un nuevo post críptico: “Esto es un tema de relevancia, no de inteligencia”

El mensaje fue publicado luego de que la actual esposa de Justin Bieber eludiera comentar las comparaciones entre Rhode Beauty y Rare Beauty

Selena Gomez respondió a Hailey

La transformación radical de Eminem: de la adicción y la oscuridad, a la sobriedad, el ejercicio y una nueva vida familiar

El artista estadounidense reveló cómo superó una etapa marcada por el abuso de sustancias. El papel clave del deporte para cambiar radicalmente su historia personal

La transformación radical de Eminem:

Los momentos más impactantes de “Keeping Up With the Kardashians”: el reality que transformó la fama y la cultura pop

Se cumplen casi dos décadas desde que el clan Kardashian-Jenner irrumpió en la televisión: del escándalo al imperio, un repaso por los momentos que definieron su legado

Los momentos más impactantes de

Las impactantes revelaciones del nuevo libro de Kevin Federline y cómo reabre viejas heridas con Britney Spears

Las memorias del ex bailarín ofrecen una mirada íntima a su vida familiar y a los años de tensión emocional que marcaron una de las relaciones más mediáticas del mundo del entretenimiento

Las impactantes revelaciones del nuevo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevo video de la pelea

Nuevo video de la pelea entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata: la emboscada previa a los disparos

“Competencia desigual de monedas”: desde la apertura del cepo, los ahorros se dolarizaron cada vez más rápidamente

Enfrentamiento de los Hells Angels en La Plata: el momento en el que uno de los heridos se desploma en una estación de servicio

Misterio en Rocas Coloradas: la hipótesis sobre la desaparición de los jubilados en Chubut y la desolada zona donde los buscan

Superávit fiscal: para cumplir con el FMI, en el último trimestre el gobierno deberá profundizar el recorte del gasto

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania atacó una planta de

Ucrania atacó una planta de gas a 1.200 kilómetros de Moscú y obligó a suspender el suministro desde Kazajistán

Rodrigo Paz dijo que Bolivia vive un momento “de renovación” y prometió un gobierno de consensos si es elegido presidente

Luis Arce celebró la realización del balotaje en Bolivia: “Había sectores que no querían que se llevara adelante esta segunda vuelta”

El arte precolombino toma cuatro museos de Madrid, en la “mayor muestra de la historia”

Un retrato de Francis Bacon lidera una subasta récord con más USD 63 millones

TELESHOW
Zaira Nara habló de su

Zaira Nara habló de su parecido físico con Gabriela Sari en medio de rumores de romance con su exnovio Facundo Pieres

Día de la Madre: entre recuerdos y amor, los mensajes más emotivos con fotos, palabras y videos

Jimena Barón mostró una foto suya de hace 28 años y sorprendió por su parecido con su hijo Momo

La reacción viral de Nico Occhiato por la arriesgada hazaña de Flor Jazmín en Fuerza Bruta

Carolina Amoroso presentó a Vicente en la mesa de Mirtha Legrand: “El bebé más pequeño en mi programa”