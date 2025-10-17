La increíble historia detrás de la guitarra que nunca debió estar en “Volver al Futuro”

El error de utilería en Volver al Futuro convirtió a la guitarra Gibson ES-345 en un ícono de la cultura pop (YouTube/Boxoffice | Mejores Escenas de Películas)

Un desacierto en la continuidad de Volver al Futuro fascinó a los seguidores durante décadas: la guitarra empleada por Marty McFly en la icónica escena del baile ni siquiera existía en la época en la que se ambienta la película.

Michael J. Fox, protagonista del filme, aborda este detalle en su nuevo libro Future Boy, mientras la compañía Gibson lanzó una campaña internacional para recuperar el instrumento original, cuya desaparición incrementa aún más el interés de los fanáticos.

Así lo reseña Entertainment Weekly (EW), que relata cómo un simple error se transformó en fenómeno de culto.

La escena anacrónica y la voz de Michael J. Fox

Michael J. Fox aborda el anacronismo de la guitarra en su libro Future Boy, destacando la obsesión de los fans por los detalles

La escena muestra a Marty McFly, interpretado por Fox, reemplazando al guitarrista de la banda en el baile de graduación de 1955 y sorprendiendo al público con “Earth Angel” y, especialmente, Johnny B. Goode, en un tributo a Chuck Berry.

Sin embargo, la guitarra utilizada, una Gibson ES-345, no se fabricó hasta 1958, tres años después del momento en que transcurre la acción. Fox expone en su libro, citado por EW, que este “desfase temporal” fue detectado una y otra vez por aficionados y seguidores de la saga, quienes examinan cada detalle de la trama y la ambientación de la película.

Fans atentos, errores y cultura pop

El propio Fox admite que estos errores solo adquieren relevancia ante miles de fanáticos dedicados al análisis minucioso de Volver al Futuro. La película, que continúa proyectándose y generó convenciones y una amplia oferta de productos, posee una base de seguidores especialmente atenta a este tipo de peculiaridades.

La desaparición de la guitarra durante la producción de la secuela añade misterio a la leyenda

El actor explica que la inclusión de la Gibson ES-345 no obedeció a un guiño oculto, sino a una decisión del departamento de arte, que buscó un modelo evocador de la guitarra de Chuck Berry.

Escribe Fox en su libro, según EW: “Ambas versiones, la del 55 y la del 58, son instrumentos raros y hermosos; para mí, no importa cuál toqué. Siempre me encantó la línea E de Gibson: guitarras grandes e imponentes, pero de cuerpo hueco y, por tanto, ligeras. Incluso alguien pequeño como yo podía tocarlas y hacerlas sonar”.

Más allá del cine: mito, campaña y leyenda

La trascendencia de este error supera el interés de los expertos en música y ya forma parte de la cultura pop. Los seguidores señalaron la anacronía del instrumento, y también el hecho de que Johnny B. Goode tampoco existía en 1955, ya que se publicó en 1958.

La guitarra de Johnny B. Goode se transformó en un símbolo legendario para los seguidores de la saga

Ese detalle aporta una paradoja adicional a la escena, pues, si bien Marty conoce la canción por venir de 1985, resulta inexplicable que la banda de 1955 logre acompañarlo en una melodía aún inédita. Este tipo de discusiones potenció la pasión de la comunidad y hizo del error un símbolo de la atención al detalle que caracteriza a los fanáticos de Volver al Futuro.

En junio, Gibson anunció una campaña internacional para localizar la guitarra original usada en la película, noticia que EW describe como un nuevo capítulo para la leyenda del instrumento. Según la empresa, durante la producción de la secuela el equipo intentó recuperar la guitarra, pero descubrió su desaparición.

Ahora, Gibson invita a coleccionistas y aficionados de todo el mundo a colaborar en la búsqueda de “el instrumento más importante de la historia del cine”.

El hallazgo de la guitarra resolvería un enigma y cerraría un ciclo de nostalgia para los fanáticos

Con el paso de los años, la guitarra de Johnny B. Goode se convirtió en un símbolo cuya ausencia potencia su aura legendaria para los seguidores de la saga.

Muchos apasionados de la película mantienen viva la esperanza de encontrar el instrumento perdido algún día. Para ellos, el hallazgo resolvería un enigma, cerrando un ciclo de nostalgia y admiración.