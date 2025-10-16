Michael J. Fox reveló cómo un chiste rompió el hielo con Lea Thompson en el rodaje de “Volver al Futuro”

Michael J. Fox revela el chiste que rompió el hielo con Lea Thompson en el rodaje de 'Volver al Futuro'

Cuando Michael J. Fox se incorporó a “Volver al Futuro” como protagonista, su llegada vino acompañada de obstáculos inesperados. La relación entre Fox y su coprotagonista Lea Thompson, quien interpretaría a Lorraine Baines, la joven madre de Marty McFly, estuvo marcada desde el principio por la desconfianza y la incomodidad. Thompson no ocultaba sus reservas: para ella, Fox, conocido principalmente por sus trabajos en televisión, no era la opción ideal para encabezar la esperada película. Además, Fox sustituía a Eric Stoltz, amigo personal de Thompson, lo que complicaba aún más el ambiente en el set.

Thompson había entablado una estrecha amistad con Stoltz después de coincidir en la película “The Wild Life” un año antes. Su repentina salida de “Volver al Futuro” generó tensión, ya que el equipo había trabajado durante semanas con Stoltz antes de que los productores decidieran sustituirlo por no ajustarse al tono de comedia que requería el personaje de Marty McFly. La decisión puso a Fox en una posición delicada, enfrentando la lealtad del elenco hacia el actor saliente y, en particular, la aprensión de Thompson, quien llegó a confesar que veía a Fox como un intruso impuesto por circunstancias externas.

El papel del humor y un chiste inesperado

El sentido del humor de Fox fue clave para mejorar la relación con Thompson y el ambiente en el set

En este clima de incomodidad y presión, Fox recurrió al arma que había definido su carrera: el sentido del humor. Convencido de que lograría romper el hielo con una broma, apostó por modificar una frase en la primera escena que rodó con Lea Thompson. El encuentro entre Marty y Lorraine, en el que el joven protagonista se despierta tras ser atropellado y encuentra a su madre adolescente, requería de una interacción cómica y natural para funcionar en pantalla. Tradicionalmente, este tipo de momentos se construyen a través de la química entre los actores, algo que en ese momento no existía entre ambos.

Fox propuso un cambio en el guion casi de inmediato: cuando Marty pregunta por sus pantalones, sugirió que Thompson respondiera con el ingenioso remate “allá, en mi baúl de los recuerdos”, en vez de la línea original. El director Robert Zemeckis apoyó la sugerencia y la incluyó en la película. La frase tuvo el efecto buscado. Según Fox, la manera en la que Thompson incorporó el nuevo diálogo provocó risas genuinas y alivió la tensión en el set. En palabras del propio actor, ese instante marcó un antes y un después en la dinámica de trabajo entre ambos, permitiendo que el humor allanara el camino hacia una convivencia más relajada y colaborativa.

El propio Fox relató este episodio durante un evento celebrado en 92NY, Nueva York, el 13 de octubre, organizado con motivo del lanzamiento de su nuevo libro “Future Boy”. Allí, ante el público, detalló cómo el humor fue la clave para cambiar el rumbo de su relación profesional con Thompson.

El peso de sustituir a Eric Stoltz y la resistencia del elenco

La llegada de Fox generó tensiones tras la salida de Eric Stoltz, amigo personal de Thompson

El trasfondo de tensión no se limitó a la relación personal entre los actores. La sustitución de Eric Stoltz después de semanas de rodaje generó incertidumbre entre el elenco y el equipo técnico. Fox, acostumbrado a trabajar en televisión, entró en una producción cinematográfica donde no solo debía asumir al vuelo el liderazgo en pantalla, sino también ganarse la confianza de sus nuevos compañeros. Thompson, que reconocía las virtudes de Stoltz y era amiga personal del actor, inicialmente se mostró distante y resistente al cambio.

Fox relató en entrevistas y en su libro “Future Boy” que Thompson pensaba que él era una especie de impostor, alguien que ocupaba el lugar de un colega querido y con quien ella esperaba trabajar. Esta percepción hizo aún más difícil la integración de Fox, quien debía adaptar su estilo actoral, característico de la televisión, a las exigencias del cine, y al mismo tiempo superar las barreras emocionales que la situación había originado.

Sobre estos sentimientos y la percepción de Thompson, Fox habló también con la revista PEOPLE, medio al que concedió una entrevista publicada este mes, ofreciendo detalles sobre el recibimiento frío y las dificultades de aquellos primeros días en el set.

El desafío de la doble jornada y la búsqueda del lenguaje común

Fox enfrentó el reto de rodar 'Volver al Futuro' mientras seguía trabajando en 'Lazos de Familia'

Otro de los grandes retos para Michael J. Fox durante el rodaje fue su complicado calendario. Mientras avanzaba la producción de “Volver al Futuro”, Fox seguía actuando como Alex P. Keaton en la popular serie de televisión “Lazos de Familia”. Esto implicaba jornadas extenuantes y cambios constantes de registro actoral. La presión sobre sus hombros no le permitía prestar atención a las dinámicas internas del rodaje o a la percepción de sus compañeros: estaba demasiado concentrado en cumplir con sus obligaciones en ambos proyectos.

Fox, al reflexionar sobre estos momentos, confesó que apenas registraba la animadversión inicial de Thompson. “No sabía lo que pensaban los demás porque estaba tan absorto en mis propias ideas”, comentó tanto en el evento de 92NY como en la citada entrevista con PEOPLE. Este ritmo acelerado le privó también del tiempo habitual que los actores suelen dedicar a ensayos y a encontrar un “lenguaje común” con el resto del reparto y el equipo técnico. Para Fox, encajar en la maquinaria de la película fue una cuestión de adaptarse de inmediato, confiando en su intuición cómica y la dirección de Zemeckis.

Sobre la importancia de ese “lenguaje común” y la rapidez con la que tuvo que adaptarse, Fox profundiza en “Future Boy”, libro que escribió junto a Nelle Fortenberry y que, además de narrar su carrera, describe en detalle los retos del rodaje simultáneo de “Lazos de Familia” y “Volver al Futuro”.

La evolución hacia la amistad y el éxito de la saga

Con el paso de los días y tras esa primera señal de apertura a través del humor, la relación entre Fox y Thompson mejoró de forma notable. Ambos actores aprendieron a entenderse, compartiendo escenas emblemáticas en las que la mezcla de comedia y complicidad resultó fundamental para el éxito de la película. “Volver al Futuro” no solo se consolidó como un clásico, sino que logró fortalecer los lazos entre sus actores principales. La química que se construyó luego de las tensiones iniciales fue clave para dotar de realismo y encanto la relación entre Marty y Lorraine en la pantalla.

Desde entonces, la amistad entre Fox y Thompson permanece, y ambos reconocen que aquel difícil comienzo ayudó a cimentar una relación profesional basada en la confianza y el respeto mutuo. La saga continuó con dos secuelas y un legado que perdura en la cultura popular, impulsada por el trabajo conjunto de un reparto que supo superar obstáculos internos para convertirse en parte de la historia.