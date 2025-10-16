Britney Spears se desata contra Kevin Federline por manipularla y alejarla de sus hijos

Kevin Federline aseguró en su libro que sus hijos encontraron a Britney Spears sosteniendo un cuchillo, versión que la cantante desmintió. Los Angeles

Britney Spears volvió al centro de la polémica tras una explosiva publicación en Instagram en la que criticó duramente a su exmarido Kevin Federline y a sus hijos Sean Preston y Jayden James, en respuesta a las declaraciones contenidas en las próximas memorias del exbailarín. La artista de 43 años acusó a Federline, de 47, de practicar gaslighting, una forma de manipulación psicológica, y lamentó la relación distante que mantiene con sus hijos adolescentes.

Las declaraciones de Spears se produjeron después de que el New York Times publicara un extracto del libro de Federline, titulado You Thought You Knew, donde afirma que sus hijos en ocasiones despertaban y encontraban a su madre “sosteniendo un cuchillo”. La cantante calificó estas afirmaciones como “mentiras piadosas” que solo buscan dañarla, así lo aseguró el Daily Mail.

Britney Spears publicó un mensaje en Instagram donde expresó su cansancio ante las declaraciones de Kevin Federline en sus próximas memorias. (Instagram/Britney Spears)

“He tenido suficiente”

En su publicación, Spears expresó que el comportamiento de su exmarido le resulta “extremadamente doloroso y agotador”. La cantante aseguró que ha intentado mantener una relación con sus hijos, pero que el distanciamiento le ha causado un profundo desgaste emocional.

“Siempre he suplicado y gritado para tener una vida con mis hijos”, escribió. “Un hijo solo me ha visto 45 minutos en los últimos cinco años, y el otro solo me ha visitado cuatro veces”. La artista también afirmó que, a partir de ahora, será ella quien decida cuándo estarán disponibles las visitas.

Federline lanzará el libro You Thought You Knew el 21 de octubre, con detalles íntimos sobre su matrimonio y la tutela de Britney Spears. (Photo by Jeffrey Mayer/WireImage)

Spears añadió que sus hijos “siempre han sido testigos de la falta de respeto” que su propio padre, Jamie Spears, le mostró durante los años de tutela. “Esta situación me ha desmoralizado”, afirmó. “Tienen que asumir la responsabilidad de sí mismos”.

Las explosivas memorias de Kevin Federline

El libro de Federline, que saldrá a la venta el 21 de octubre, detalla su versión de la relación con Spears, su matrimonio y la posterior batalla por la custodia de sus hijos. En uno de los fragmentos, el exbailarín describe su preocupación por el estado emocional de la cantante, alegando que ella “parecía dirigirse hacia algo irreversible”.

Federline recuerda la noche de 2008 en la que Spears fue hospitalizada en el Centro Médico Ronald Reagan de la UCLA y puesta bajo una retención psiquiátrica 5150 tras negarse a entregar la custodia. “Fue una de las noches más difíciles de mi vida”, escribió. Esa crisis derivó en la tutela legal que duró 13 años y que impulsó el movimiento #FreeBritney, el cual culminó con la restauración de la libertad de la artista en 2021.

La intérprete de “Toxic” afirmó que ha visto a uno de sus hijos solo 45 minutos en cinco años y que la situación la ha desmoralizado. Shutterstock

El exbailarín también sugiere que el fin de la tutela afectó negativamente el bienestar de la cantante. “Todas las personas que pusieron tanto esfuerzo en eso deberían ahora poner la misma energía en el movimiento Salven a Britney. Porque esto ya no se trata de libertad, se trata de supervivencia”, expresó Federline.

La respuesta de Spears y su entorno

Tras la publicación de los fragmentos del libro, Spears negó rotundamente las acusaciones y dijo sentirse “herida” por las mentiras. “Créeme, esas mentiras piadosas van directo al banco y soy la única que realmente sale lastimada”, escribió en su mensaje. Pese al conflicto, la intérprete de Toxic finalizó su publicación reafirmando su amor por sus hijos. “Siempre los amaré, y si realmente me conoces, no prestarás atención a los tabloides sobre mi salud mental o mi consumo de alcohol”.

Un representante de la cantante declaró a The Daily Mail que Federline “vuelve a aprovecharse” de Spears con el lanzamiento de sus memorias, justo después de que dejara de recibir manutención por parte de la artista. “Lo único que le importa a Britney son sus hijos y su bienestar durante este sensacionalismo”, añadió.

Spears negó haber tenido problemas con el alcohol y aseguró que las versiones sobre su comportamiento son falsas y dañinas. (Photo by Matthew Simmons/Getty Images for Rolling Stone)

Por su parte, Federline aseguró al New York Times que nunca ha estado en contra de su exesposa. “Solo he intentado ayudar a mis hijos a tener una relación increíble con su madre”, afirmó. “Mis hijos no conocen a la mujer con la que me casé, y he pasado dos décadas intentando cerrar esa brecha”.

Un pasado marcado por la tutela y el escrutinio público

Spears y Federline se casaron en 2004 tras un breve romance y tuvieron dos hijos antes de divorciarse en 2006. Tras la hospitalización de la cantante en 2008, Federline obtuvo la custodia total. La cantante, entretanto, permaneció bajo la tutela de su padre hasta su suspensión definitiva en 2021, tras años de lucha legal y movilizaciones de fanáticos en todo el mundo.

La acusación actual recuerda a un episodio similar narrado por Jamie Lynn Spears, hermana menor de la artista, en sus memorias Things I Never Said (2022), en las que alegó que Britney se encerró en una habitación con ella mientras sostenía un cuchillo, algo que la cantante desmintió públicamente como “mentiras locas”.

Los hijos de Britney Spears se mudaron con su padre a Hawái en 2023, lo que profundizó la distancia con la cantante. @britneyspears/Instagram

Una relación madre-hijos en tensión

En los últimos años, Spears ha mantenido una relación tensa con Sean Preston y Jayden James, quienes se mudaron con su padre a Hawái en agosto de 2023. Sin embargo, según una fuente citada por The Daily Mail, los jóvenes sorprendieron a su madre con una visita en Navidad, lo que habría permitido una leve reconciliación con Jayden.

La artista ha declarado que, a pesar del distanciamiento, continúa buscando estabilidad emocional y privacidad. “Soy una mujer bastante inteligente que ha estado intentando vivir una vida sagrada y privada durante los últimos cinco años”, dijo en su mensaje. “Hablo de esto porque ya he tenido suficiente, y cualquier mujer de verdad haría lo mismo”.

Un libro que promete reabrir viejas heridas

Las memorias de Federline, You Thought You Knew, prometen revelar detalles “extremadamente íntimos y transparentes” de su matrimonio con Spears. “Logré mis sueños más grandes, lidié con un desamor aplastante y soporté burlas constantes, todo mientras intentaba ser el padre que mis hijos necesitaban”, escribió el exbailarín en el comunicado de prensa.

El lanzamiento del libro ya generó reacciones entre figuras cercanas a la cantante, incluido Sam Asghari, su último exmarido, quien ironizó en declaraciones a TMZ: “Sería el primer libro que te enseña cómo ser un padre profesional”, en alusión a los pagos de manutención que Federline recibió durante años.