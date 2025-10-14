Kevin Federline reveló un inquietante comportamiento de Britney Spears hacia sus hijos en su nuevo libro

Kevin Federline expuso un raro comportamiento de Britney Spears cuando cuidaba de sus hijos. (Créditos: J.Sciulli/WireImage. Instagram)

Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, hizo graves revelaciones sobre la cantante en su libro You Thought You Knew, cuyo lanzamiento está previsto para el 21 de octubre.

En extractos publicados por The New York Times, el exbailarín afirma que los hijos que comparte con la artista, Sean Preston y Jayden James, le contaron que en varias ocasiones despertaron en mitad de la noche y encontraron a su madre observándolos con un cuchillo en la mano.

“A veces se despertaban en la noche y la encontraban de pie en la puerta, mirándolos dormir —‘Oh, ¿están despiertos?’— con un cuchillo en la mano. Luego se daba la vuelta y se marchaba sin explicación”, escribió.

Kevin Federline aseveró que sus hijos despertaban a mitad de la noche mientras Britney Spears los veía dormir. (Instagram)

El relato, que el propio autor describe como una de las experiencias más perturbadoras de su vida, se repite más de una vez en el texto, según el periódico.

La pareja se casó en 2004 y se divorció en 2007, en medio de una disputa mediática por la custodia de los niños. Hasta el momento, los representantes de la intérprete de “Toxic” no han emitido comentarios sobre las nuevas afirmaciones.

Una relación llena de altibajos

La relación de Britney Spears con sus hijos ha sido complicada durante los últimos años. A pesar de los conflictos, la artista compartió en junio una fotografía en Instagram junto a Jayden, acompañada de un mensaje que celebraba su reencuentro.

En 2023, durante una entrevista con la revista People, la estrella del pop afirmó que ser madre fue “un sueño hecho realidad”.

Britney Spears admitió que convertirse en madre fue un sueño hecho realidad. (Instagram)

Jayden, por su parte, habló públicamente sobre su madre en 2022, en una entrevista con The Daily Mail, donde expresó su deseo de reconciliación.

“Cien por ciento creo que puede arreglarse. Solo tomará tiempo y esfuerzo. Quiero que mejore mentalmente. Cuando lo haga, realmente quiero verla otra vez”, dijo.

Sin embargo, el joven también comentó que su relación se deterioró cuando Britney publicó fotografías suyas sin permiso. “Mi hermano le pidió que no subiera sus fotos [a redes sociales], y lo hizo de todos modos. No salió bien”, explicó.

Kevin Federline respaldó las palabras de su hijo y añadió que los adolescentes decidieron no asistir a la boda de su madre con Sam Asghari, celebrada en junio de 2022.

Los hijos de Britney Spears decidieron no ir a su boda con Sam Asghari, debido a su mala relación. (Fotos: Instagram/@britneyspears)

La pareja se separó oficialmente en 2024. Spears reaccionó en Instagram a las declaraciones de su exesposo con decepción.

“Me entristece escuchar que mi ex decidió hablar sobre mi relación con mis hijos. Criar adolescentes nunca es fácil. Me duele que crean que todo se reduce a mis publicaciones en Instagram. Les di todo. Solo una palabra: doloroso”, expresó.

En otro fragmento del libro, Federline expresa su creciente preocupación por el estado actual de Spears y afirma que teme que la situación esté “avanzando hacia algo irreversible”.

“Se ha vuelto imposible fingir que todo está bien. Desde donde estoy, el reloj está corriendo y nos acercamos a la hora undécima. Algo malo va a pasar si las cosas no cambian, y mi mayor miedo es que nuestros hijos sean quienes terminen recogiendo los pedazos”, indicó.

Kevin Federline cuestionó el comporamiento irreverente de Britney Spears en redes sociales. (Instagram/@britneyspears)

El exbailarín también lanzó una crítica al movimiento Free Britney, el mismo que logró poner fin a los 13 años de tutela legal que controló la vida de la artista. Según Kevin Federline, aunque la campaña nació de la empatía, terminó siendo contraproducente.

“Toda esa gente que puso tanto esfuerzo en el movimiento Free Britney debería ahora invertir la misma energía en el movimiento Save Britney. Esto ya no se trata de libertad, sino de supervivencia. Nuestros hijos necesitan apoyo más que nunca. Es hora de hacer sonar la alarma”, señaló.

Por si fuera poco, el exbailarín, que ahora vive en Hawái junto a su esposa Victoria y sus hijos, pidió a los seguidores de Britney Spears que no ignoren sus advertencias. “He sido su escudo durante años, pero ahora es más grande que yo”, declaró.

Kevin Federline aseveró que fue el "escudo" de Britney Spears durante años. (Grosby)

Kevin no ofrece detalles específicos sobre sus temores actuales, aunque muchos fanáticos de la cantante han manifestado preocupación por sus publicaciones en redes sociales, donde suele aparecer bailando y, en ocasiones, desnuda.