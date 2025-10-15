Channing Tatum reveló el lado desconocido de sus comienzos en el mundo del espectáculo y sorprendió a sus fanáticos

Channing Tatum revela los aspectos menos conocidos y poco glamorosos de su etapa como stripper en Florida

Channing Tatum reveló los aspectos menos conocidos y poco glamorosos de su pasado como stripper en Florida, una etapa que contrastó profundamente con Magic Mike Live, el show que más tarde creó con la intención de romper estereotipos y poner en primer plano a las mujeres.

Durante una aparición reciente en The Drew Barrymore Show, el actor y productor compartió detalles del ambiente plagado de sexismo y escasa satisfacción personal en ese mundo. “Era casi como un espectáculo de payasos”, describió Tatum, resaltando que el universo del striptease masculino al que perteneció distaba mucho de ser ideal.

Tras alcanzar fama internacional con la franquicia Magic Mike, explicó que su propia historia inspiró las películas; sin embargo, el show Magic Mike Live en Las Vegas representa “todo lo contrario” a lo que vivió, según recopiló PEOPLE.

Tatum describe el ambiente sexista y la escasa satisfacción personal en el mundo del striptease masculino que vivió antes de la fama (REUTERS/Mark Blinch)

Tatum recordó sin rodeos su tiempo en los clubes de Florida. “En realidad trabajé como stripper en Florida. En ese entonces era… simplemente era algo completamente diferente. No es el mejor mundo. Es muy misógino. Si acaso, es casi como un espectáculo de payasos”, relató durante la entrevista junto a Drew Barrymore y Kirsten Dunst.

Explicó que, en ese entorno, la dinámica colocaba a las mujeres en situaciones incómodas y esa incomodidad resultó ser el impulso para crear una alternativa completamente distinta. Así, al imaginar Magic Mike Live, su objetivo fue ofrecer un espacio donde el público femenino pudiera sentirse valorado: “Casi avergüenzas a la mujer en el escenario, y por eso quise hacer esto”, expresó sobre la motivación tras el espectáculo actual.

Contraste entre la vivencia personal y Magic Mike Live

La diferencia entre la experiencia de Tatum y la esencia de Magic Mike Live quedó reflejada en el relato de Drew Barrymore, quien durante el programa mostró un video de su participación en el show de Las Vegas.

Magic Mike Live, creado por Tatum, busca ofrecer un espacio donde el público femenino se sienta valorado y respetado

En las imágenes, la presentadora descendió desde el techo, montada en un caballo y bailó para algunas asistentes, mientras la audiencia femenina la animaba. Barrymore destacó la calidad del espectáculo: “Lo que me sorprendió fue lo vista que me sentí como mujer. No hay machismo. Es muy sexy, pero no es sexista”, según citó PEOPLE. Este testimonio reafirma el objetivo declarado por Tatum: crear un espectáculo respetuoso de la mujer, lejos de los viejos moldes del entretenimiento para adultos.

Durante la charla, Barrymore dedicó palabras elogiosas a Tatum y lanzó una pregunta directa sobre su atractivo y personalidad: “¿Cómo puede ser tan buen tipo y tan atractivo a la vez?”, y lo calificó como “el paquete completo”.

El actor respondió con modestia, restando importancia e insinuando que no todas sus exparejas tendrían esa percepción. En ese momento, Kirsten Dunst intervino y respaldó la imagen positiva de Tatum: “Es un buen tipo, una persona genuina. Lo que ves es lo que hay con Chan. No hay fachada; es un ser humano maravilloso”, comentó la actriz, según recogió PEOPLE.

Inspiración de la franquicia y proyectos futuros

El vínculo de Tatum con el striptease ocupó titulares en distintas ocasiones. En 2012, confesó a PEOPLE que disfrutaba el aspecto artístico del baile, pero se sentía incómodo al desnudarse: “Me divertía la parte de actuar, pero no me gustaba realmente quitarme la ropa. Fue divertido mientras duró”.

Drew Barrymore destaca la calidad y el enfoque no sexista de Magic Mike Live tras participar en el show de Las Vegas

Cinco años después, con el estreno de Magic Mike Live, reiteró que no extrañaba su etapa anterior: “No echo de menos nada de eso. Esto no es striptease. Esto es un espectáculo”. Recordó que en Tampa, la sala rara vez recibía más de 25 mujeres y el glamour brillaba por su ausencia.

La franquicia Magic Mike, nacida de su historia real, evolucionó hacia una propuesta que busca empoderar al público femenino. Tatum aseguró que el objetivo principal siempre fue enfocar el show en mujeres, no para que idolatraran a los hombres sobre el escenario, sino para hacerlas protagonistas y destinatarias de la celebración.

En paralelo a su trabajo escénico, Tatum se dispone a estrenar su nueva película, Roofman, que llegó a los cines el 10 de octubre, ampliando así su huella en la industria del entretenimiento.

En sus reflexiones finales sobre el sentido de Magic Mike Live, Tatum sintetizó la verdadera intención del espectáculo: rendir tributo a las mujeres presentes, ofrecerles una experiencia especialmente pensada para ellas y romper con la idea de que todo debe girar en torno a los hombres en escena.