La millonaria fortuna que Diane Keaton dejó como herencia tras su muerte

Keaton convirtió su amor por la arquitectura en una fuente de fortuna (AP)

La legendaria actriz de Hollywood Diane Keaton, fallecida a los 79 años, ha dejado atrás una impresionante fortuna estimada en 100 millones de dólares, según reportó el Daily Mail.

Su patrimonio fue resultado de cinco décadas de carrera cinematográfica, además de un agudo instinto para los negocios inmobiliarios.

Keaton, ganadora del Óscar por Annie Hall (1977) y estrella de clásicos como El padrino, El padre de la novia y El club de las primeras esposas, combinó su carrera en el cine con una pasión poco común en Hollywood: el diseño arquitectónico y la restauración de casas históricas.

Según Page Six, la actriz era “una experta en remodelar y revender propiedades previamente descuidadas”, y su fortuna creció considerablemente gracias a esas operaciones.

Keaton tuvo un marcado interés por los estilos Colonial español, Misión Revival y moderno de mediados de siglo, que se reflejaban en las residencias que transformaba.

La ganadora del Óscar por Annie Hall vivió sus últimos años en su “casa de ensueño” en Los Ángeles, que diseñó y remodeló durante casi una década (Captura de video)

Entre sus inversiones más conocidas figura una propiedad en Laguna Beach, adquirida por 7,5 millones de dólares y vendida dos años después por 12,75 millones, generando una ganancia sustancial.

También en 2012 compró una casa en Pacific Palisades por 5,6 millones y la vendió cuatro años más tarde por 6,9 millones.

En Page Six se destaca otro caso emblemático: una mansión centenaria que adquirió en 2007 por 8,1 millones y vendió tres años después al productor de American Horror Story, Ryan Murphy, por 10 millones.

Su última gran propiedad fue su “casa de ensueño” en Los Ángeles, que listó en el mercado en marzo de 2025 por 29 millones de dólares, poco antes de su fallecimiento.

Esa decisión fue particularmente extraña, ya que Keaton había manifestado que deseaba vivir allí de forma permanente.

Su amor por el diseño quedó plasmado en su libro The House That Pinterest Built (2017). En sus páginas, Keaton confesó que la idea de su hogar ideal surgió del famoso cuento infantil de Los tres cerditos. “Sabía que quería vivir en una casa de ladrillos cuando creciera”, escribió.

Esta residencia era considerada su gran obra maestra. Fue puesta a la venta a inicios de 2025, pero retirada del mercado unas semanas antes de la muerte de Keaton (designbykgt/Instagram)

¿Quiénes heredarían su fortuna?

Keaton fue madre soltera de dos hijos adoptivos, Dexter y Duke, a quienes crió en sus 50 años. Nunca se casó, y la mayoría de medios especializados coinciden en que es probable que “sus hijos hereden la vasta mayoría de su fortuna”.

A lo largo de su vida mantuvo relaciones sentimentales con figuras como Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty, pero con el tiempo decidió vivir de forma independiente.

“Creo que soy la única de mi generación que ha sido soltera toda su vida”, dijo alguna vez. “No creo que hubiera sido una buena idea casarme, y me alegra no haberlo hecho”.

La muerte de Diane Keaton fue difundida por PEOPLE el pasado 11 de octubre, pero la causa de su deceso todavía se mantiene en reserva.

Actualmente, Dexter tiene 29 años y Duke, el menor, tiene 25 (Instagram/@mrs.whitenoize)

Respecto al tema, algunas personas cercanas declararon al Daily Mail que Keaton “luchaba en secreto con un tema de salud progresivo”.

“Declinó muy repentinamente, lo que fue devastador para todos los que la amaban”, citó el tabloide británico.

Durante sus últimos meses, Keaton se mantuvo alejada del ojo público y pasó tiempo en su hogar de Brentwood junto a su inseparable perro, Reggie.

Su última aparición pública en redes fue el 11 de abril de 2025, cuando publicó una foto junto a su querida mascota mientras promocionaba una estatua decorativa y galletas para perros. En la imagen, la actriz se veía sonriente y relajada, sentada en el suelo de su casa.