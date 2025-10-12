Entretenimiento

Leonardo DiCaprio recordó cómo fue trabajar con Diane Keaton con apenas 18 años: “Fue única”

El actor recordó su experiencia con la legendaria estrella durante el rodaje de la película “La sangre que nos une”, en 1996

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Leonardo DiCaprio compartió en redes
Leonardo DiCaprio compartió en redes su homenaje a Diane Keaton recordando el inicio de su carrera juntos en "La sangre que nos une" (REUTERS/Instagram/@leonardodicaprio)

Leonardo DiCaprio compartió un mensaje de homenaje en memoria de Diane Keaton, con quien trabajó cuando tenía apenas 18 años. La noticia de la muerte de la actriz a los 79 años fue confirmada por su familia.

Keaton, ganadora del Oscar y referente del cine estadounidense, recibió mensajes de reconocimiento de colegas y figuras del mundo artístico tras conocerse su deceso.

En una publicación en su cuenta de Instagram, DiCaprio, de 50 años, compartió una fotografía tomada durante el rodaje de La sangre que nos une (1996), película estrenada en 1996 bajo la dirección de Jerry Zaks.

“Diane Keaton fue única. Brillante, divertida y fiel a sí misma sin disculparse”, expresó en el post. “Una leyenda, un ícono y una persona verdaderamente amable. Tuve el honor de trabajar con ella a los 18. Se la extrañará profundamente”.

A lo largo de sus
A lo largo de sus más de cinco décadas en Hollywood, la artista fue admirada por su autenticidad y su impacto en la industria cinematográfica (Miramax Films)

En la película, titulada originalmente Marvin’s Room, Keaton interpretó a Bessie, la tía del personaje de DiCaprio. El reparto incluyó también a Meryl Streep y Robert De Niro.

La directora y estrella de cine fue reconocida, entre otros motivos, por su capacidad para destacarse entre grandes figuras de la industria de Hollywood. Se convirtió en un símbolo del cine gracias a una trayectoria de más de cinco décadas.

En noviembre de 2021, Diane Keaton mencionó a Leonardo DiCaprio nuevamente en Instagram en un video sobre “belleza masculina”, aunque protagonizó una confusión que se volvió viral.

Al mostrar una imagen en blanco y negro donde pensó que se veía a un joven DiCaprio, comentó en voz alta: “Hablen de belleza, Leonardo DiCaprio. Lo conocí cuando era un niño”.

En Instagram, DiCaprio describió a
En Instagram, DiCaprio describió a Keaton como "única, una leyenda y un ícono amable" tras conocerse el fallecimiento de la actriz (Instagram/@leonardodicaprio)

Sin embargo, Reese Witherspoon le aclaró en los comentarios que la foto correspondía a su hijo, Deacon Phillippe, en ese entonces de 18 años.

La conversación en redes incluyó la reacción de Keaton, quien respondió con emojis de sorpresa, y la confirmación de Witherspoon, quien lo tomó con humor.

Familiares de Keaton informaron que la artista de Hollywood falleció el sábado, sin entregar detalles adicionales y solicitando privacidad. A partir de la difusión de la noticia, distintas personalidades del cine y la televisión recordaron a la intérprete.

Sus compañeras en El club de las primeras esposas, Goldie Hawn y Bette Midler, realizaron publicaciones en sus redes. Midler, de 79 años, definió a la actriz como “brillante, bella y extraordinaria”, y afirmó que su partida causaba una “pena insoportable”.

El elenco de "La sangre
El elenco de "La sangre que nos une" reunió a figuras como Diane Keaton, Leonardo DiCaprio y Meryl Streep en una historia de drama familiar (Miramax Films)

Quién fue Diane Keaton

Diane Keaton, cuyo nombre verdadero era Diane Hall, nació en 1946 en Los Ángeles. Comenzó su carrera artística en el teatro de Nueva York después de estudios breves de drama y tras adoptar el apellido de soltera de su madre.

Su debut profesional llegó con la obra de Broadway Hair en 1968. A partir de allí, integró el elenco de la comedia Sueños de un seductor, donde inició su colaboración con Woody Allen.

El salto al cine llegó con El Padrino en 1972, dirigida por Francis Ford Coppola, con el papel de Kay Adams. Según recordó en una entrevista a People en 2022, “fue el gesto más amable que alguien pudo haber hecho por mí. Ni siquiera lo había leído. No sabía absolutamente nada”.

En 1977 recibió el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación en Annie Hall, película de Woody Allen en la que popularizó su estilo único y se consolidó como un referente del cine estadounidense.

Diane Keaton murió en California
Diane Keaton murió en California a los 79 años, dejando un legado reconocido por compañeros y seguidores del cine internacional (REUTERS/Mario Anzuoni)

Posteriormente amplió su filmografía con títulos como Buscando al Sr. Goodbar (1977), Rojos (1981) y Alguien tiene que ceder (2003). Alternó el drama, la comedia y el éxito comercial en producciones como El padre de la novia y Baby Boom.

A lo largo de su carrera, Keaton también trabajó como directora, fotógrafa y escritora. Publicó libros de memorias y participó en campañas de concientización sobre adopción y bienestar animal en California

En el ámbito personal, Keaton optó por la maternidad como madre soltera adoptando a dos hijos y mantuvo relaciones sentimentales con actores reconocidos, entre ellos Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty.

Hasta sus últimos años, la actriz recibió reconocimientos como el Premio a la Trayectoria del American Film Institute en 2017, momento en el que interpretó la canción “Seems Like Old Times”, símbolo de su legado en el cine estadounidense.

Temas Relacionados

Leonardo DiCaprioDiane Keatonestrellas de hollywood

Últimas Noticias

“Cuando me uní, sentí que por fin estaba en casa”: Ronnie Wood celebró 50 años con los Rolling Stones

El guitarrista británico revivió en una entrevista con UNCUT su debut en la banda y recordó a Black and Blue, el disco que marcó el inicio de una nueva era en la banda

“Cuando me uní, sentí que

Liam Gallagher se convirtió en abuelo: su hija mayor fue mamá de un varón

Molly Moorish-Gallagher reveló el nacimiento de su primer bebé, Rudy, fruto de su relación con el futbolista Nathaniel Phillips

Liam Gallagher se convirtió en

¿Relación confirmada? Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos juntos a los besos en un yate

Un turista que vio a la cantante y al ex primer ministro de Canadá tomó una foto del encuentro que se dio a fines de septiembre en California

¿Relación confirmada? Katy Perry y

La confesión de MGK en Los Ángeles: “La mayor parte del tiempo me siento roto”

El artista estadounidense explora la sanación personal y la búsqueda de sentido a través de la escritura y rituales íntimos, invitando a descubrir una dimensión desconocida de su identidad artística

La confesión de MGK en

Así fue el cercano vínculo entre Diane Keaton y Woody Allen: el director está “angustiado” por la muerte de la actriz

A lo largo de una carrera marcada por la innovación y la controversia, la ganadora del Oscar se mantuvo leal al cineasta

Así fue el cercano vínculo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Grandes tiburones en el Atlántico

Grandes tiburones en el Atlántico Sur: cuáles son las áreas clave para su conservación y cómo migran

Los escalofriantes posteos de la mujer antes de ser asesinada junto a su madre en Córdoba: ahora buscan a su hijo

Por qué la relación bilateral con EEUU es clave, según uno de los mayores expertos en economía internacional de la Argentina

Estados Unidos lidera el stock de inversión extranjera en Argentina, pero en los últimos años invirtió menos que Suiza y Canadá

Las ventas minoristas de las pymes cayeron 4,2% interanual en septiembre

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Xi Jinping

El régimen de Xi Jinping investiga a un alto funcionario de la tabacalera estatal china por corrupción

El vicepresidente palestino se reunió con Tony Blair para discutir “el día después” de la guerra en Gaza

Zelensky conversó con Trump y Macron sobre el refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania en medio de los feroces ataques rusos

Un giro en la historia del Endurance de Shackleton: la investigación que cambió el destino del mítico naufragio

Crisis en Madagascar: el Gobierno denunció un intento de golpe de Estado tras la rebelión de un grupo de militares

TELESHOW
El conmovedor saludo de Benjamín

El conmovedor saludo de Benjamín Vicuña a su hijo Benicio a sus 11 años: “Conocí una parte de mí que me enorgullece”

Pampita y Martín Pepa viven su amor en la Polinesia Francesa: ballenas, paisajes de ensueño y romance a pleno

El tierno momento de Valentina Cervantes con su hija que mostró cuál es el favorito de sus padres

Palito Ortega suspendió su show en Paraná por motivos de salud

Wanda Nara se emocionó al contar la conflictiva separación de Mauro Icardi: “Fueron 3 años de mucha presión”