Leonardo DiCaprio recordó cómo fue trabajar con Diane Keaton con apenas 18 años: “Fue única”

Leonardo DiCaprio compartió en redes su homenaje a Diane Keaton recordando el inicio de su carrera juntos en "La sangre que nos une" (REUTERS/Instagram/@leonardodicaprio)

Leonardo DiCaprio compartió un mensaje de homenaje en memoria de Diane Keaton, con quien trabajó cuando tenía apenas 18 años. La noticia de la muerte de la actriz a los 79 años fue confirmada por su familia.

Keaton, ganadora del Oscar y referente del cine estadounidense, recibió mensajes de reconocimiento de colegas y figuras del mundo artístico tras conocerse su deceso.

En una publicación en su cuenta de Instagram, DiCaprio, de 50 años, compartió una fotografía tomada durante el rodaje de La sangre que nos une (1996), película estrenada en 1996 bajo la dirección de Jerry Zaks.

“Diane Keaton fue única. Brillante, divertida y fiel a sí misma sin disculparse”, expresó en el post. “Una leyenda, un ícono y una persona verdaderamente amable. Tuve el honor de trabajar con ella a los 18. Se la extrañará profundamente”.

A lo largo de sus más de cinco décadas en Hollywood, la artista fue admirada por su autenticidad y su impacto en la industria cinematográfica (Miramax Films)

En la película, titulada originalmente Marvin’s Room, Keaton interpretó a Bessie, la tía del personaje de DiCaprio. El reparto incluyó también a Meryl Streep y Robert De Niro.

La directora y estrella de cine fue reconocida, entre otros motivos, por su capacidad para destacarse entre grandes figuras de la industria de Hollywood. Se convirtió en un símbolo del cine gracias a una trayectoria de más de cinco décadas.

En noviembre de 2021, Diane Keaton mencionó a Leonardo DiCaprio nuevamente en Instagram en un video sobre “belleza masculina”, aunque protagonizó una confusión que se volvió viral.

Al mostrar una imagen en blanco y negro donde pensó que se veía a un joven DiCaprio, comentó en voz alta: “Hablen de belleza, Leonardo DiCaprio. Lo conocí cuando era un niño”.

En Instagram, DiCaprio describió a Keaton como "única, una leyenda y un ícono amable" tras conocerse el fallecimiento de la actriz (Instagram/@leonardodicaprio)

Sin embargo, Reese Witherspoon le aclaró en los comentarios que la foto correspondía a su hijo, Deacon Phillippe, en ese entonces de 18 años.

La conversación en redes incluyó la reacción de Keaton, quien respondió con emojis de sorpresa, y la confirmación de Witherspoon, quien lo tomó con humor.

Familiares de Keaton informaron que la artista de Hollywood falleció el sábado, sin entregar detalles adicionales y solicitando privacidad. A partir de la difusión de la noticia, distintas personalidades del cine y la televisión recordaron a la intérprete.

Sus compañeras en El club de las primeras esposas, Goldie Hawn y Bette Midler, realizaron publicaciones en sus redes. Midler, de 79 años, definió a la actriz como “brillante, bella y extraordinaria”, y afirmó que su partida causaba una “pena insoportable”.

El elenco de "La sangre que nos une" reunió a figuras como Diane Keaton, Leonardo DiCaprio y Meryl Streep en una historia de drama familiar (Miramax Films)

Quién fue Diane Keaton

Diane Keaton, cuyo nombre verdadero era Diane Hall, nació en 1946 en Los Ángeles. Comenzó su carrera artística en el teatro de Nueva York después de estudios breves de drama y tras adoptar el apellido de soltera de su madre.

Su debut profesional llegó con la obra de Broadway Hair en 1968. A partir de allí, integró el elenco de la comedia Sueños de un seductor, donde inició su colaboración con Woody Allen.

El salto al cine llegó con El Padrino en 1972, dirigida por Francis Ford Coppola, con el papel de Kay Adams. Según recordó en una entrevista a People en 2022, “fue el gesto más amable que alguien pudo haber hecho por mí. Ni siquiera lo había leído. No sabía absolutamente nada”.

En 1977 recibió el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación en Annie Hall, película de Woody Allen en la que popularizó su estilo único y se consolidó como un referente del cine estadounidense.

Diane Keaton murió en California a los 79 años, dejando un legado reconocido por compañeros y seguidores del cine internacional (REUTERS/Mario Anzuoni)

Posteriormente amplió su filmografía con títulos como Buscando al Sr. Goodbar (1977), Rojos (1981) y Alguien tiene que ceder (2003). Alternó el drama, la comedia y el éxito comercial en producciones como El padre de la novia y Baby Boom.

A lo largo de su carrera, Keaton también trabajó como directora, fotógrafa y escritora. Publicó libros de memorias y participó en campañas de concientización sobre adopción y bienestar animal en California

En el ámbito personal, Keaton optó por la maternidad como madre soltera adoptando a dos hijos y mantuvo relaciones sentimentales con actores reconocidos, entre ellos Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty.

Hasta sus últimos años, la actriz recibió reconocimientos como el Premio a la Trayectoria del American Film Institute en 2017, momento en el que interpretó la canción “Seems Like Old Times”, símbolo de su legado en el cine estadounidense.