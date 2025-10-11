Entretenimiento

“La IA llegó para quedarse y cambiar las cosas”: George Miller habló sobre cómo la inteligencia artificial transformará el cine

En una entrevista con The Guardian, el director de “Mad Max” analizó la transformación en la creación cinematográfica, haciendo alusión a los desafíos éticos y creativos que se plantean

Por Fausto Urriste

George Miller presidirá el primer festival de cine dedicado a películas hechas con inteligencia artificial (REUTERS/Mario Anzuoni)

George Miller, director de cine y creador de Mad Max, quien presidirá el jurado del primer festival australiano dedicado exclusivamente a películas hechas con inteligencia artificial, el Omni AI, sostiene que la llegada de la IA es irreversible y que está redefiniendo la forma en que se conciben y producen las historias en el cine.

La IA llegó para quedarse y cambiar las cosas”, afirmó Miller en conversación con The Guardian. El director no duda en calificar a la inteligencia artificial como “la herramienta de evolución más dinámica en la creación de imágenes en movimiento”.

Comparaciones históricas y evolución artística

El cineasta enmarcó la irrupción de la IA dentro de una lógica de transformación permanente en las artes. Miller trazó un paralelismo con momentos revolucionarios de la historia, como la aparición de la pintura al óleo en el Renacimiento y la fotografía en el siglo XIX.

El director destacó que la IA redefine la creación y producción de historias en el cine (REUTERS/Maja Smiejkowska)

“Ese cambio generó controversia: algunos sostenían que el verdadero artista debía comprometerse con el lienzo sin correcciones, otros abrazaron la nueva flexibilidad”, recordó. Para Miller, los medios y las herramientas se transforman, pero la creatividad siempre persiste.

Democratización de la creación y nuevos autores

La democratización que permite la inteligencia artificial representa para Miller uno de los grandes aportes de la tecnología. Sostiene que ahora narrar historias a través de imágenes está al alcance de cualquier persona con vocación, incluso de niñas y niños que pueden crear películas sin necesidad de grandes presupuestos.

Miller observa que la IA abre puertas para que voces antes relegadas o silenciadas puedan acceder a medios de producción cinematográfica, generando así una mayor diversidad y multiplicidad de relatos. El cine ya no queda confinado a grandes estudios o presupuestos millonarios, y la herramienta tecnológica funciona como un igualador de posibilidades creativas.

Miller comparó la irrupción de la IA con hitos históricos como la pintura al óleo y la fotografía (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Además, esa apertura permite que historias de lugares remotos, silenciados o sometidos a censura encuentren un canal de difusión, y también la protección que brinda el anonimato de la IA, una característica que el propio Miller considera revolucionaria para la integridad y libertad de los creadores. Este fenómeno amplifica la variedad de perspectivas y realidades que pueden llegar a la pantalla.

Los límites de la inteligencia artificial en el cine

Aunque reconoce el enorme potencial de la IA, Miller remarca que la tecnología difícilmente podrá replicar la profundidad emocional y la riqueza de la colaboración entre actores, directores y guionistas.

Señaló que en su papel como presidente del jurado será especialmente estricto con las producciones que carezcan de resonancia emocional genuina, conocidas en la industria como “IA slop”. “Algunas películas se olvidan en cuanto sales del cine. Otras te acompañan toda la vida y moldean tu visión del mundo”, reflexionó.

Miller advirtió que la tecnología no puede reemplazar la profundidad emocional del arte colaborativo (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Para Miller, el arte que perdura es aquel que genera una huella en el espectador, un impacto duradero que la mera tecnología no puede garantizar por sí sola.

El futuro del cine según George Miller

En una reciente conversación, Miller analizó la posibilidad de que, en el futuro, cualquier persona que pague los derechos pueda incluir a Marlon Brando en su filme mediante IA.

Frente a esto, se mostró escéptico sobre la capacidad de la tecnología para transmitir la conexión y la esencia que surgen del trabajo artístico genuino: “Tendrás un personaje que se parece a Marlon Brando, pero no tendrás nada cercano a Brando. No tendrás la conexión que surge de la colaboración entre actores, directores y guionistas. No tendrás la esencia de Brando”.

El futuro del cine, según Miller, dependerá del equilibrio entre innovación tecnológica y sensibilidad humana (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Para George Miller, la inteligencia artificial es un avance de enorme alcance, pero el futuro del cine dependerá del equilibrio entre innovación tecnológica y la sensibilidad creativa humana. La tecnología puede transformar los medios de expresión, pero no garantiza la autenticidad ni la emoción intrínseca del arte.

El desafío, afirmó, consiste en lograr que la creatividad humana utilice la IA como una herramienta más, sin perder esa chispa inimitable que convierte al cine en una experiencia artística única e irrepetible.

Combinar la eficiencia de las máquinas con la profundidad humana será, para él, la clave para que el arte fílmico evolucione, sin que pierda su capacidad de conmover y trascender.

