La razón por la que Kevin Costner y Wes Bentley casi pelean a golpes durante el rodaje de “Yellowstone”

El altercado provocó un punto de quiebre en el ambiente del set y en la relación con el creador de la serie, Taylor Sheridan.

Kevin Costner y Wes Bentley
Kevin Costner y Wes Bentley tuvieron un altercado físico.

Un nuevo informe de The Hollywood Reporter reveló que una acalorada discusión entre Kevin Costner y su compañero de reparto Wes Bentley provocó una breve interrupción en las grabaciones de Yellowstone, la exitosa serie de Paramount.

Según diversas fuentes, el enfrentamiento ocurrió durante una escena particularmente intensa y marcó un antes y un después en la relación entre el elenco y el equipo creativo.

El incidente habría tenido lugar cuando Costner, de 70 años, quien además ejercía como productor ejecutivo, pidió a Bentley —de 47 años— que se desviara del guion original escrito por el cocreador Taylor Sheridan. Sin embargo, el actor, que da vida a Jamie Dutton, se negó a hacerlo.

“Kevin no lo tomó bien y se abalanzó sobre él. No hubo golpes, pero sí empujones y gritos hasta que tuvieron que separarlos”, relató una fuente presente en el set.

Kevin Costner se molestó con
Kevin Costner se molestó con Wes Bentley durante una escena porque no siguió su orden.

Según un testigo, la tensión fue tal que la actriz Kelly Reilly, quien dio vida a Beth Dutton, terminó llorando por la situación. Otra fuente aseguró que ese momento cambió el ambiente del rodaje para siempre.

“El incidente con Wes fue la línea en la arena. Todo fue diferente después de eso. Todos querían mucho a Wes, y eso molestó a Taylor. Desde entonces, la relación entre Sheridan y Costner se volvió muy tensa”, indicó.

Un portavoz de Wes Bentley confirmó el enfrentamiento al medio estadounidense, pero restó dramatismo al hecho, calificándolo como “una discusión laboral durante una escena emocional y físicamente exigente”, y aseguró que el problema “fue discutido y resuelto”.

El supuesto altercado se suma a una serie de rumores sobre las diferencias entre Kevin Costner y Taylor Sheridan, que se intensificaron tras el enorme éxito de Yellowstone.

Kevin Costner y Taylor Sheridan
Kevin Costner y Taylor Sheridan tuvieron algunas diferencias durante la grabación de "Yellowstone".

Según The Hollywood Reporter, durante la primera temporada el ambiente en el set era tranquilo, en parte porque la mayoría de los actores eran poco conocidos.

Pero a medida que la serie se convirtió en un fenómeno, el poder en el set habría pasado de Costner al creador y showrunner, Taylor Sheridan. En mayo de 2023, Paramount confirmó que Yellowstone terminaría definitivamente al concluir la quinta temporada.

Costner no regresaría para la segunda mitad de la entrega final, pues decidió concentrarse en su proyecto cinematográfico Horizon: An American Saga, una ambiciosa saga del Viejo Oeste que también dirige y protagoniza.

A pesar de los rumores, Wes Bentley habló con respeto sobre su compañero en una entrevista con Extra TV en noviembre de 2024: “Kevin es una parte enorme del show, deja un vacío muy grande con su salida. Lo extrañamos y le deseo lo mejor”.

Wes Bentley se lamentó por
Wes Bentley se lamentó por la salida de Kevin Costner de "Yellowstone".

Por su parte, Sheridan también se refirió a la relación profesional con Costner durante una entrevista en junio de 2023, donde aclaró que siempre ha mantenido un profundo respeto por el actor.

“Mi opinión sobre Kevin como intérprete no ha cambiado. Su creación de John Dutton es simbólica y poderosa… y nunca he tenido un problema con Kevin que no pudiéramos resolver por teléfono”, dijo

Taylor Sheridan negó además haberle dicho a Kevin Costner que “se limitara a actuar”, como afirmaban algunos reportes.

Taylor Sheridan negó que hubiera
Taylor Sheridan negó que hubiera conflictos entre él y Kevin Costner.

“Nunca tuve esa conversación con él. Hubo un momento en la segunda temporada en el que estaba muy molesto porque sentía que el personaje no iba en la dirección que quería.”, explicó.

Y añadió: “Creo que no estaba equivocado. En la tercera temporada retomamos ese rumbo, y recuerdo que ganó un Globo de Oro por su actuación. Así que, claramente, funcionó”.

