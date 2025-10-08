“Cantar sus canciones me ayudó mucho a acercarme a él”: así fue el proceso de Jeremy Allen White para convertirse en Bruce Springsteen

Jeremy Allen White se transforma en Bruce Springsteen para la película 'Springsteen – Música de ninguna parte', que se estrena en octubre de 2025

Jeremy Allen White asume un nuevo reto actoral al interpretar a Bruce Springsteen en la película Springsteen – Música de ninguna parte, que tendrá su estreno el 23 de octubre de 2025.

Reconocido por su trabajo en la serie The Bear, el actor se enfrenta a uno de los papeles más desafiantes de su carrera: darle vida a un ícono del rock en uno de los momentos más personales de su vida.

La transformación artística de Jeremy Allen White

El proceso de preparación de White fue intenso y multifacético. Comenzó con la lectura del guion y el libro “Líbrame de la Nada” de Warren Zanes, base para la cinta dirigida por Scott Cooper. El actor optó por enfocarse en el joven músico de 1982, dejando de lado la figura legendaria para acercarse a un artista vulnerable, a punto de iniciar una nueva etapa.

La exigencia del rol lo llevó a aprender a cantar y tocar la guitarra como Springsteen, siempre bajo la atenta mirada del propio músico, quien supervisó el rodaje y escuchó cada grabación.

“Cantar sus canciones me ayudó mucho a acercarme a él. Escuchar también, pero cuando grabé las canciones para Nebraska en Nashville, estaba increíblemente nervioso porque sabía que Bruce las escucharía muy pronto", expresó Jeremy

“Esa experiencia en el estudio fue el momento en que realmente comencé a sentirme más cerca de él: fue como compartir algo íntimo”, agregó.

Un viaje emocional y musical

La película se centra en un periodo de crisis para Springsteen, que regresa a Nueva Jersey tras una larga gira y se enfrenta a su pasado y futuro. White interpreta a un Bruce Springsteen vulnerable, marcado por el deseo de autenticidad y por la relación con su padre, personaje a cargo de Stephen Graham.

La preparación de White incluyó aprender a cantar y tocar la guitarra bajo la supervisión directa de Bruce Springsteen (20th Century Studios/Macall Polay)

El actor tuvo acceso a material detallado sobre la relación familiar, definida por el conflicto y la empatía. “Era una relación complicada, a menudo conflictiva; tuvieron muchos enfrentamientos, pero lo que me impactó fue la empatía que Bruce desarrolló por su padre, dada la vida que había llevado. No todos los niños son capaces de desarrollar este tipo de compasión”, relató.

“Supe que su padre sufría de depresión, manía y trastorno bipolar, y que Bruce, de joven, lo cuidó durante mucho tiempo”, agregó.

Autenticidad y conexión familiar

La importancia de la infancia y el dolor atraviesa la historia personal de Springsteen y la de White. Para el actor, la paternidad y los recuerdos de la niñez inspiran su trabajo.

La película explora la crisis personal y familiar de Springsteen tras su regreso a Nueva Jersey en 1982 (Backgrid/The Grosby Group)

Al compartir cómo la experiencia de ser padre de Ezer Billie y Dolores Wild influye en su vida, White revela el peso emocional que este personaje aporta a su propia trayectoria: “Hoy, al ver a mis hijas, sé que algún día ellas también experimentarán esta transformación”, comparte.

Entre la música y la actuación

La búsqueda de autenticidad es otro de los ejes centrales para el actor. White refleja su deseo de encontrar lo genuino tanto dentro como fuera del set. “Todos, en momentos de tensión, buscamos lo que nos hace más presentes y nos hace sentir auténticos”, afirma.

La exposición mediática tras el éxito de The Bear y los desafíos de la fama provocan en White una reflexión permanente.

Jeremy Allen White se inspira en su propia paternidad para dar profundidad emocional a su personaje (REUTERS/Mike Blake)

“Nunca sientes que grabaste la escena correcta, que viviste el momento perfecto. Es un trabajo para toda la vida. Uno sigue intentando, intenta de nuevo, cambia de enfoque. No creo que se alcance nunca la perfección definitiva. De hecho, no creo que la perfección exista. Simplemente hay que trabajar en ella toda la vida”, analiza.

Un homenaje a la música y la emoción

La película captura la esencia de uno de los álbumes más íntimos de Springsteen, “Nebraska”, y rinde homenaje al talento y sensibilidad del artista. White destaca que el compromiso del músico con la verdad y la autenticidad sirve de ejemplo para cualquier creador.

“Creo que todos, especialmente los artistas, deberían expresar siempre lo que consideran correcto y verdadero. Bruce lo hizo desde joven, en su música y en su vida”, subraya el actor en diálogo con Vanity Fair.

'Springsteen – Música de ninguna parte' rinde homenaje al álbum 'Nebraska' y a la sensibilidad artística del músico (Macall Polay/20th Century Studios)

Sin importar la fama ni la exposición, Jeremy Allen White demuestra que enfrentarse a los desafíos más grandes, tanto artísticos como personales, es parte del viaje de todo intérprete apasionado por su oficio.