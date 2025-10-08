Entretenimiento

“Cantar sus canciones me ayudó mucho a acercarme a él”: así fue el proceso de Jeremy Allen White para convertirse en Bruce Springsteen

El actor contó a Vanity Fair cómo interpretar al músico implicó un intenso proceso de preparación, en el que aprender a interpretar sus canciones lo ayudó a acercarse emocionalmente a “The Boss” y a retratar su vulnerabilidad en pantalla

Por Fausto Urriste

Guardar
Jeremy Allen White se transforma en Bruce Springsteen para la película 'Springsteen – Música de ninguna parte', que se estrena en octubre de 2025

Jeremy Allen White asume un nuevo reto actoral al interpretar a Bruce Springsteen en la película Springsteen – Música de ninguna parte, que tendrá su estreno el 23 de octubre de 2025.

Reconocido por su trabajo en la serie The Bear, el actor se enfrenta a uno de los papeles más desafiantes de su carrera: darle vida a un ícono del rock en uno de los momentos más personales de su vida.

La transformación artística de Jeremy Allen White

El proceso de preparación de White fue intenso y multifacético. Comenzó con la lectura del guion y el libro “Líbrame de la Nada” de Warren Zanes, base para la cinta dirigida por Scott Cooper. El actor optó por enfocarse en el joven músico de 1982, dejando de lado la figura legendaria para acercarse a un artista vulnerable, a punto de iniciar una nueva etapa.

El actor de 'The Bear'
El actor de 'The Bear' enfrenta el reto de interpretar a un joven Springsteen en un momento crucial de su vida

La exigencia del rol lo llevó a aprender a cantar y tocar la guitarra como Springsteen, siempre bajo la atenta mirada del propio músico, quien supervisó el rodaje y escuchó cada grabación.

Cantar sus canciones me ayudó mucho a acercarme a él. Escuchar también, pero cuando grabé las canciones para Nebraska en Nashville, estaba increíblemente nervioso porque sabía que Bruce las escucharía muy pronto", expresó Jeremy

“Esa experiencia en el estudio fue el momento en que realmente comencé a sentirme más cerca de él: fue como compartir algo íntimo”, agregó.

Un viaje emocional y musical

La película se centra en un periodo de crisis para Springsteen, que regresa a Nueva Jersey tras una larga gira y se enfrenta a su pasado y futuro. White interpreta a un Bruce Springsteen vulnerable, marcado por el deseo de autenticidad y por la relación con su padre, personaje a cargo de Stephen Graham.

La preparación de White incluyó
La preparación de White incluyó aprender a cantar y tocar la guitarra bajo la supervisión directa de Bruce Springsteen (20th Century Studios/Macall Polay)

El actor tuvo acceso a material detallado sobre la relación familiar, definida por el conflicto y la empatía. “Era una relación complicada, a menudo conflictiva; tuvieron muchos enfrentamientos, pero lo que me impactó fue la empatía que Bruce desarrolló por su padre, dada la vida que había llevado. No todos los niños son capaces de desarrollar este tipo de compasión”, relató.

“Supe que su padre sufría de depresión, manía y trastorno bipolar, y que Bruce, de joven, lo cuidó durante mucho tiempo”, agregó.

Autenticidad y conexión familiar

La importancia de la infancia y el dolor atraviesa la historia personal de Springsteen y la de White. Para el actor, la paternidad y los recuerdos de la niñez inspiran su trabajo.

La película explora la crisis
La película explora la crisis personal y familiar de Springsteen tras su regreso a Nueva Jersey en 1982 (Backgrid/The Grosby Group)

Al compartir cómo la experiencia de ser padre de Ezer Billie y Dolores Wild influye en su vida, White revela el peso emocional que este personaje aporta a su propia trayectoria: “Hoy, al ver a mis hijas, sé que algún día ellas también experimentarán esta transformación”, comparte.

Entre la música y la actuación

La búsqueda de autenticidad es otro de los ejes centrales para el actor. White refleja su deseo de encontrar lo genuino tanto dentro como fuera del set. “Todos, en momentos de tensión, buscamos lo que nos hace más presentes y nos hace sentir auténticos”, afirma.

La exposición mediática tras el éxito de The Bear y los desafíos de la fama provocan en White una reflexión permanente.

Jeremy Allen White se inspira
Jeremy Allen White se inspira en su propia paternidad para dar profundidad emocional a su personaje (REUTERS/Mike Blake)

“Nunca sientes que grabaste la escena correcta, que viviste el momento perfecto. Es un trabajo para toda la vida. Uno sigue intentando, intenta de nuevo, cambia de enfoque. No creo que se alcance nunca la perfección definitiva. De hecho, no creo que la perfección exista. Simplemente hay que trabajar en ella toda la vida”, analiza.

Un homenaje a la música y la emoción

La película captura la esencia de uno de los álbumes más íntimos de Springsteen, “Nebraska”, y rinde homenaje al talento y sensibilidad del artista. White destaca que el compromiso del músico con la verdad y la autenticidad sirve de ejemplo para cualquier creador.

“Creo que todos, especialmente los artistas, deberían expresar siempre lo que consideran correcto y verdadero. Bruce lo hizo desde joven, en su música y en su vida”, subraya el actor en diálogo con Vanity Fair.

'Springsteen – Música de ninguna
'Springsteen – Música de ninguna parte' rinde homenaje al álbum 'Nebraska' y a la sensibilidad artística del músico (Macall Polay/20th Century Studios)

Sin importar la fama ni la exposición, Jeremy Allen White demuestra que enfrentarse a los desafíos más grandes, tanto artísticos como personales, es parte del viaje de todo intérprete apasionado por su oficio.

Temas Relacionados

Jeremy Allen WhiteBruce SpringsteenSpringsteen – Deliver Me from NothingThe BearNebraska Bruce SpringsteenScott CooperVanity FairNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Camilla Luddington, actriz de ‘Grey’s Anatomy’, habló sobre ser diagnosticada con una enfermedad autoinmune

La actriz, que padece la enfermedad de Hashimoto, explicó cómo su diagnóstico la llevó a un proceso de transformación personal

Camilla Luddington, actriz de ‘Grey’s

Taylor Swift aseguró que nunca iría al espacio como Katy Perry: “Es aterrador”

La cantante de “Karma” dejó claro que no tiene interés de abandonar el planeta por ningún motivo

Taylor Swift aseguró que nunca

Timothée Chalamet reveló que se preparó en secreto durante años para Marty Supreme: “Este papel es el que más se parece a mí en espíritu”

La película explora la escena del ping-pong neoyorquino en la década de los 50s y narra la lucha de un joven judío por convertirse en campeón mundial, en una producción que destaca por su realismo y ambición

Timothée Chalamet reveló que se

Julia Roberts reflexionó sobre su nuevo papel y Hollywood: “Sigue siendo supermasculino, pero no tengo miedo”

En una entrevista con The Times, la actriz de 57 años habló sobre su personaje en After the Hunt y abordó la persistencia de la desigualdad de género en la industria del entretenimiento

Julia Roberts reflexionó sobre su

Colin Farrell interpreta a un estafador en una historia donde la adicción y la búsqueda de redención se entrelazan en escenarios opulentos

La transformación del actor y la atmósfera de la ciudad asiática marcan una propuesta visualmente impactante y emocionalmente intensa

Colin Farrell interpreta a un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: un motochorro arrastró a

Video: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

Cayó un container con pollo congelado en la conexión de la autopista 25 de Mayo y provocó demoras hacia La Plata

Allanan la casa de Fred Machado por la denuncia de Juan Grabois contra José Luis Espert

Los cuadernos de las coimas a juicio: “la Camarita”, el oscuro chiste interno de la corrupción empresarial

Calendario de ANSES: quiénes cobran hoy, 8 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
La ciencia revela la inesperada

La ciencia revela la inesperada conexión entre las relaciones personales y el envejecimiento biológico

Denunciaron más de 200 acciones represivas contra la población cubana en septiembre: “Un mes negro para la libertad de expresión”

Hamas anunció que le envió a Israel una lista de presos que pretende liberar a cambio de entregar los rehenes en Gaza

El presidente más anciano del mundo busca un nuevo mandato: tiene 92 años

Mientras crece la presión para abolir la pena de muerte, Singapur realizó la duodécima ejecución de este año: un narco malasio

TELESHOW
Cuando el Indio Solari pidió

Cuando el Indio Solari pidió calma en un avión: la historia detrás de las 2000 fotos y el gesto de Facundo Arana

Coty Romero expresó su angustia por el cierre de su cuenta de Instagram y admitió su error: “No lo voy a hacer más”

Nicki Nicole brilló con un show sinfónico ante 250 mil personas en el aniversario de Rosario: “Orgullosa de haber nacido acá”

El emotivo posteo de Evangelina Anderson dedicado a sus hijos, a dos meses de su separación de Martín Demichelis

La Voz Argentina definió quiénes son los semifinalistas de Soledad Pastorutti y Miranda!