“The Witcher 4” lanzó su tráiler oficial: así será la nueva temporada con Liam Hemsworth

Chris Hemsworth es el nuevo Geralt de Rivia en el primer adelanto de la cuarta temporada de 'The Witcher'. (Netflix Latinoamérica)

El universo de The Witcher inicia una nueva etapa con el lanzamiento del tráiler oficial de su cuarta temporada, en la que Liam Hemsworth debuta como Geralt de Rivia tras la salida de Henry Cavill.

Netflix fijó el estreno de esta entrega para el 30 de octubre, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la saga y el público general.

El clip muestra a Hemsworth liderando una misión para rescatar a Ciri (Freya Allan) en un continente marcado por el caos y la guerra, mientras la serie mantiene su apuesta por la fantasía épica y la acción.

Los nuevos episodios retoman la historia tras los acontecimientos que alteraron el continente. Geralt, Yennefer (Anya Chalotra) y Ciri se ven separados por la guerra y la amenaza de múltiples enemigos, lo que los obliga a buscar aliados inesperados en su intento por reunirse.

Liam Hemsworth asume el papel de Geralt de Rivia en la cuarta temporada de “The Witcher”, cuyo estreno está previsto para el 30 de octubre (Netflix)

El avance revela un tono oscuro, con el protagonista formando un equipo heterogéneo para enfrentar los peligros que se presentan.

La producción mantiene el formato de ocho episodios y cuenta con la dirección de Sergio Mimica-Gezzan, Tricia Brock, Alex Garcia Lopez y Jeremy Webb, bajo la supervisión de la showrunner Lauren Schmidt Hissrich.

El reemplazo de Cavill por Hemsworth ha sido uno de los temas más comentados desde su anuncio. La reacción de los fans fue inmediata y, en muchos casos, negativa, lo que llevó a este último a alejarse de las redes sociales durante casi un año.

“La respuesta fue bastante ruidosa y tuve que ignorarlo. Empezó a convertirse en una distracción”, reconoció el actor australiano a Entertainment Weekly.

La serie apuesta por la acción y la fantasía épica con una trama marcada por la separación de Geralt, Yennefer y Ciri (Netflix)

Liam Hemsworth explicó que optó por aislarse del entorno digital para proteger su proceso creativo y evitar que las opiniones externas influyeran en su interpretación de Geralt.

La transición entre actores también impactó al equipo de la serie. Anya Chalotra, quien interpreta a Yennefer, confesó a EW que la salida de Cavill la afectó a nivel personal y profesional.

“Lo recuerdo con mucha claridad. Me afectó profundamente. Estábamos tan unidos a estas personas, y perder a un miembro tan importante del equipo… Este personaje lo es todo para mí”, sostuvo.

Por su parte, Henry Cavill, tras anunciar su despedida, dedicó un mensaje a Liam Hemsworth en el que expresó su respeto y entusiasmo por la nueva etapa:

Anya Chalotra revela el impacto emocional tras la partida de Henry Cavill en esta nueva etapa (Netflix)

“En mi lugar, el fantástico señor Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Como con los personajes literarios más grandes, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que encarné a Geralt y entusiasmo por ver la interpretación que hará Liam de este personaje tan fascinante y complejo”.

Lauren Schmidt Hissrich, creadora y showrunner de la serie, explicó al citado medio que la salida de Cavill fue una decisión consensuada, motivada por la agenda del actor y su interés en otros proyectos.

“No quieres retener a alguien o forzarlo a hacer algo en lo que ya no está comprometido. Por eso fue una decisión realmente simbiótica”, señaló Hissrich. La productora finalmente destacó que nunca se consideró detener la serie por la marcha del protagonista.

Sinopsis oficial y elenco de la temporada 4 de “The Witcher”

La cuarta temporada contará con la participación de Joey Batey (Jaskier), Laurence Fishburne (Regis), Eamon Farren (Cahir), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mimî M Khayisa (Fringilla), Cassie Clare (Philippa), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Meng’er Zhang (Milva), Graham McTavish (Dijkstra), Royce Pierreson (Istredd), Mecia Simson (Francesca), Sharlto Copley (Leo Bonhart), Danny Woodburn (Zoltan), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Hugh Skinner (Radovid), James Purefoy (Skellen), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCallum (Kayleigh), Juliette Alexandra (Reef), Ben Radcliffe (Giselher), Connor Crawford (Asse), Aggy K. Adams (Iskra), Linden Porco (Percival Schuttenbach), Therica Wilson-Read (Sabrina), Rochelle Rose (Margarita) y Safiyya Ingar (Keira).

El elenco suma nuevas incorporaciones, como Laurence Fishburne en el papel de Regis y Sharlto Copley como Leo Bonhart (Netflix)

La sinopsis oficial anticipa que los protagonistas, separados por la guerra, deberán aceptar la ayuda de nuevos aliados para tener una oportunidad de reunirse definitivamente.