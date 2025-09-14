“The Witcher”: así se ve Geralt interpretado por Liam Hemsworth tras la salida de Henry Cavill

La cuarta temporada de la serie llegará el 30 de octubre con Liam Hemsworth como Geralt de Rivia (Netflix)

Netflix compartió un primer adelanto de la cuarta temporada de The Witcher, la serie basada en la saga de videojuegos de CD Projekt Red y las novelas de Andrzej Sapkowski.

El avance, emitido durante la transmisión del combate entre Canelo y Crawford, mostró a Liam Hemsworth en el papel de Geralt de Rivia, tomando el relevo de Henry Cavill, quien interpretó al personaje durante las tres primeras temporadas.

El mismo adelanto muestra a Geralt enfrentando a un espectro esquelético en una secuencia que culmina con un enfrentamiento decisivo.

Junto al clip, la plataforma difundió imágenes inéditas de los personajes centrales, entre ellos Freya Allan como Ciri, Anya Chalotra como Yennefer, Joey Batey como Jaskier y Mecia Simson como Francesca.

Además, se reveló por primera vez el aspecto de Laurence Fishburne como Regis, uno de los personajes favoritos de los seguidores de la saga.

Liam Hemsworth encarna por primera vez a Geralt en la esperada cuarta temporada de "The Witcher" (Netflix)

El rodaje de la quinta y última temporada, que adaptará los libros Bautismo de Fuego, La Torre de la Golondrina y La Dama del Lago, se lleva a cabo en paralelo, según confirmó Netflix. Estas dos temporadas marcarán el cierre de la serie.

El reparto principal de la cuarta entrega también incluye a Eamon Farren (Cahir), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mimî M Khayisa (Fringilla), Cassie Clare (Philippa), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Meng’er Zhang (Milva), Graham McTavish (Dijkstra), Royce Pierreson (Istredd), Mecia Simson (Francesca), Sharlto Copley (Leo Bonhart), Danny Woodburn (Zoltan), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Hugh Skinner (Radovid), James Purefoy (Skellen), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCallum (Kayleigh), Juliette Alexandra (Reef), Ben Radcliffe (Giselher), Connor Crawford (Asse), Aggy K. Adams (Iskra), Linden Porco (Percival Schuttenbach), Therica Wilson-Read (Sabrina), Rochelle Rose (Margarita) y Safiyya Ingar (Keira), entre otros.

El cambio de protagonista se produjo tras el anuncio de Henry Cavill en octubre de 2022, en el que comunicó su salida de la producción por medio de un mensaje en Instagram.

La cuarta temporada marca el inicio del desenlace para Geralt, Yennefer y Ciri, distanciados por la guerra y la amenaza de nuevos enemigos (Netflix)

El actor británico expresó su gratitud por el tiempo interpretando al llamado Lobo Blanco y destacó la labor de su sucesor, Liam Hemsworth.

“Dejo mi medallón y mis espadas para la temporada 4. En mi lugar, el fantástico señor Liam Hemsworth asumirá el papel del Lobo Blanco”, escribió Cavill.

Por su parte, Hemsworth señaló sentirse honrado por asumir el personaje y reconoció el trabajo de Cavill en el desarrollo del mismo.

Desde la filmación, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich afirmó que el proceso de adaptación de la apariencia de Geralt para Hemsworth tomó más de un año.

En esa misma línea, destacó el compromiso y la energía aportados por el nuevo actor desde el primer día de rodaje.

Schmidt Hissrich declaró que esta etapa marca el inicio de un viaje de dos temporadas que buscará reunir a los personajes principales y cerrar sus historias.

Henry Cavill anunció su salida de la serie en 2022 y agradeció la oportunidad de haber interpretado a Geralt (Netflix)

¿De qué trata “The Witcher 4″ y cuándo se estrena?

La sinopsis oficial de la cuarta temporada de The Witcher anticipa que, tras los sucesos que cambiaron el Continente en la tercera entrega, Geralt, Yennefer y Ciri se encuentran separados por la guerra.

Sus caminos divergen mientras intentan sortear desafíos y enemigos. En esta etapa, aparecen aliados inesperados y la posibilidad de reunirse depende de que cada uno consiga formar nuevas alianzas para enfrentar un entorno hostil.

El primer vistazo al Geralt de Liam Hemsworth, presentado en mayo, generó comparaciones con la interpretación previa de Henry Cavill, pero el equipo creativo hizo énfasis en que el intérprete respetó los elementos icónicos del personaje, como la cicatriz y el aspecto físico.

La producción ratificó el compromiso de concluir el arco de la saga en pantalla con las dos últimas temporadas rodadas de manera consecutiva y anunció que la quinta entrega será la última de la serie.

La saga concluirá en la quinta temporada, con la promesa de una adaptación fiel al universo literario y de videojuegos que ha conquistado a millones (Netflix)

La nueva temporada de The Witcher, compuesta por ocho episodios, llegará a Netflix el 30 de octubre de 2025.