Liam Hemsworth confesó que tuvo que cerrar sus redes sociales tras reemplazar a Henry Cavill en ‘The Witcher’: “Hubo bastante ruido”

Liam Hemsworth habló sobre los comentarios de los fans por su incorporación a la serie. (Créditos: Netflix)

Liam Hemsworth se prepara para encarnar al icónico personaje de Geralt de Rivia en las dos últimas temporadas de The Witcher, luego de que Netflix confirmara su incorporación tras la salida de Henry Cavill, quien lideró la serie durante sus tres primeras temporadas.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el actor reveló que la reacción de los fanáticos a su casting lo llevó a alejarse de las redes sociales durante gran parte del año pasado.

“Hubo bastante ruido y tuve que dejarlo de lado. Empezó a convertirse en una distracción. He lidiado con este tipo de cosas muchas veces antes y, al final del día, amo hacer películas, contar historias y actuar.”, confesó.

Y añadió: “Simplemente no quiero que nada de eso afecte la manera en que estoy contando la historia que quiero contar. Me alejé de las redes sociales y del internet la mayor parte del año pasado”.

Liam Hemsworth aseveró que dejó de consumir redes sociales para que no le afectara en su interpretación. (Netflix)

Liam Hemsworth, que ha protagonizado éxitos de taquilla como Los Juegos del Hambre y Independence Day: Resurgence, reconoce la presión que implica reemplazar a un favorito del público.

Sin embargo, aseguró que está concentrado en la historia y en el desarrollo de su personaje, sin dejarse influir por críticas externas. “Amo contar historias y actuar. Eso es lo que quiero que se note en pantalla, no el ruido que hay afuera”, comentó.

La noticia de la salida de Henry Cavill devastó a muchos seguidores, quienes se habían encariñado con su interpretación del brujo. Sin embargo, el propio actor de Man of Steel intentó anticipar cualquier reacción negativa dando inmediatamente su bendición a Liam Hemsworth.

Henry Cavill pasó la bauta a Liam Hemsworth con orgullo. (REUTERS/Hollie Adams)

“En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth asumirá el manto del Lobo Blanco. Como con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que pasé interpretando a Geralt y con entusiasmo por ver la visión de Liam sobre este hombre tan fascinante y matizado”, declaró Cavill en un comunicado oficial.

Lauren Hissrich, creadora y showrunner de The Witcher, explicó a Entertainment Weekly que las conversaciones sobre la salida de Cavill habían comenzado mucho antes de que se anunciara oficialmente el reemplazo.

“Él tenía planes para otros roles a los que realmente quería dedicarse. Y para nosotros, no queríamos retener a alguien y forzarlo a hacer algo que no deseaba. Por eso sentimos que fue una decisión realmente simbiótica”, dijo.

Por si fuera poco, Anya Chalotra, quien interpreta a Yennefer, admitió que “lloró” al enterarse de la noticia.

Anya Chalotra se lamentó por la salida de Henry Cavill de la serie. (Captura de video)

“Lo recuerdo vívidamente. Realmente me afectó. Estábamos tan unidos a estas personas, y perder a un miembro tan importante del equipo… Dolió mucho. He puesto todo en este personaje. Comencé The Witcher sin mucho trabajo previo y este show significa todo para mí”, confesó

A pesar de la partida de Henry Cavill, Hissrich aseguró que nunca se consideró que el final del actor significara el fin de la serie.

“Nunca tuvimos conversaciones serias sobre que la serie no continuara. El show es más grande que un actor. Es más grande que yo. Hay una serie de libros, hay un videojuego. Somos la tercera entrada en este universo. Así que The Witcher vive, con o sin nosotros”, señaló la showrunner.

Los productores de "The Witcher" no tenían planes de terminar la serie pese a la salida de Henry Cavill. (Captura de video)

Liam Hemsworth debutará oficialmente en la cuarta entrega, que se estrenará el 30 de octubre, asumiendo el desafío de continuar el legado del “Lobo Blanco” en uno de los fenómenos de fantasía más populares de los últimos años.