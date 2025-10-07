Entretenimiento

De la rivalidad artística a la complicidad en pantalla: así fue la inesperada reunión entre Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro

Durante su participación en el podcast New Heights, ambos actores compartieron anécdotas de sus trayectorias, compararon métodos de grandes directores y hasta opinaron sobre figuras icónicas como Sean Penn y Robert De Niro

Por Fausto Urriste

Leonardo DiCaprio y Benicio del
Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro protagonizan su primer pódcast conjunto en New Heights (YouTube: New Heights)

La primera aparición conjunta de Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro en un pódcast se convirtió en un evento relevante para seguidores del cine y la cultura pop.

Ambos actores, conocidos por sus extensas trayectorias y premios, participaron en el pódcast New Heights, disponible en YouTube, donde conversaron sobre la película One Battle After Another y compartieron experiencias y reflexiones acerca de su oficio y el trabajo junto a directores destacados.

El episodio se grabó durante la gira de prensa internacional del filme, con paradas en Los Ángeles, Londres, Ciudad de México y Nueva York.

DiCaprio y Del Toro comparan
DiCaprio y Del Toro comparan estilos de directores como Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, Scorsese y Spielberg (Captura de video)

Los anfitriones, Travis y Jason Kelsey, destacaron la magnitud del encuentro desde el inicio: “Entre ambos suman cuatro Globos de Oro, dos premios Oscar y han protagonizado trece películas nominadas a mejor película”, explicaron.

El proceso creativo y la huella de Paul Thomas Anderson

A lo largo de la conversación, DiCaprio y Del Toro profundizaron en el proceso creativo detrás de One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson.

DiCaprio describió al realizador como “uno de esos cineastas generacionales que solo aparecen una vez en la vida”, y recordó el impacto que le causó Boogie Nights, además de expresar su deseo de sumar su nombre a la filmografía de Anderson.

Los actores analizan el proceso
Los actores analizan el proceso creativo de One Battle After Another y la dirección de Paul Thomas Anderson (TikTok)

El guion, basado en revolucionarios de los años sesenta trasladados a un contexto actual, le permitió encarnar a un personaje con un pasado de espionaje que enfrenta situaciones cotidianas y errores humanos, como olvidar una contraseña o tratar con la indiferencia de su hija.

Por su parte, Del Toro resaltó la originalidad de Anderson y la relevancia que otorga al proceso actoral. “La diferencia entre Wes Anderson y Paul Thomas Anderson es que uno es más teatral y el otro busca captar la realidad en el momento”, afirmó el actor, quien ha trabajado bajo la dirección de ambos.

Mientras Wes Anderson estructura cada detalle como si se tratara de una representación teatral, Paul Thomas Anderson apuesta por la improvisación y la flexibilidad, lo que aporta autenticidad a las escenas.

Diferencias entre directores y el aprendizaje actoral

El realismo en la actuación
El realismo en la actuación destaca en el rodaje de One Battle After Another, según DiCaprio (Warner Bros Pictures)

La dinámica actoral también se vio potenciada por la participación de personas ajenas al cine. DiCaprio aseguró que trabajar con personas reales: dueños de tiendas, militares, policías influyó en la forma de abordar sus personajes, proporcionando realismo y frescura al rodaje, según relató en el pódcast.

Durante el diálogo, los actores compararon la aproximación de diferentes directores, como Martin Scorsese y Steven Spielberg. Del Toro identificó la colaboración y la capacidad de escuchar como rasgos compartidos entre los grandes cineastas: “La colaboración y la capacidad de escuchar distinguen a los grandes directores”, remarcó.

DiCaprio complementó esta visión al señalar que, a pesar de que existen directores con estructuras rígidas, los momentos más memorables suceden cuando se permite a los actores aportar su visión y emociones al relato.

Inicios y momentos decisivos en la carrera de los actores

Ambos actores rememoran sus inicios
Ambos actores rememoran sus inicios y momentos clave junto a figuras como Sean Penn y Robert De Niro

Ambos recordaron sus inicios profesionales y los encuentros impactantes con figuras como Sean Penn y Robert De Niro.

DiCaprio rememoró sus primeras audiciones y cómo le sugirieron cambiar su nombre por considerarlo “demasiado étnico”, una propuesta rechazada de inmediato por su padre. Del Toro evocó la impresión de ver Raging Bull y cómo esa película lo impulsó a elegir la actuación como profesión.

La entrevista incluyó reflexiones sobre la adaptabilidad y preparación que exige el oficio actoral. DiCaprio enfatizó que, si bien la improvisación es valiosa, hay que conocer los fundamentos y adaptarse al estilo de cada director y compañero de reparto. Ambos coincidieron en que la experiencia y la confianza mutua generan autenticidad en pantalla.

Pasión deportiva y momentos inolvidables

DiCaprio y Del Toro comparten
DiCaprio y Del Toro comparten anécdotas deportivas y su pasión por el baloncesto y la NBA (Foto AP/Marco Ugarte)

En un ambiente relajado, los anfitriones dieron espacio para hablar de los intereses deportivos de los invitados. DiCaprio admitió su afición por el baloncesto y relató haber presenciado en directo momentos históricos como el último tiro de Michael Jordan con los Utah Jazz y la icónica jugada de Julius Erving en las finales de 1980.

Del Toro, por su parte, recordó haber asistido a un partido de las finales de la NBA en 1980, donde presenció la famosa “scoop shot” de Dr. J.

La charla finalizó con una invitación para ver One Battle After Another en salas de cine desde el viernes 26 de septiembre. Los actores resaltaron el significado de la experiencia colectiva en el cine y alentaron a disfrutar la película en pantalla grande, tal como subrayaron en el cierre del episodio de YouTube.

