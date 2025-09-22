“Llevo décadas admirándolo”: Benicio del Toro y Leonardo DiCaprio, juntos por primera vez en un duelo actoral de alto voltaje

El filme, dirigido por Paul Thomas Anderson, se estrena el 26 de septiembre y reúne a dos actores de renombre mundial (Créditos: YouTube/ Warner Bros)

La esperada colaboración entre Benicio del Toro y Leonardo DiCaprio en “One Battle After Another” se ha convertido en uno de los sucesos cinematográficos más comentados de la temporada.

El filme, dirigido por Paul Thomas Anderson y con estreno programado para el 26 de septiembre, reúne a dos figuras cuya trayectoria es sinónimo de excelencia y versatilidad, dando lugar a una experiencia que Del Toro describe como una oportunidad irrepetible tanto en lo profesional como en lo personal.

“Llevo décadas admirándolo”, resumió el actor puertorriqueño.

Un sueño profesional hecho realidad

Benicio del Toro considera trabajar con DiCaprio como una oportunidad profesional y personal irrepetible (Warner Bros Pictures)

Durante la presentación de la película en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles, Del Toro expresó públicamente el significado especial que tuvo para él trabajar por primera vez junto a DiCaprio.

"Leo es uno de esos actores a los que llevo décadas admirando, y con los que nunca tuve la oportunidad de trabajar. Así que tener esta oportunidad fue una gran experiencia y espero que él sienta lo mismo“, reveló Del Toro.

Para el actor puertorriqueño, compartir escena con DiCaprio supone la culminación de una larga etapa de observación y respeto hacia un colega cuyas interpretaciones lo han influido a lo largo de los años.

Ya consolidado como uno de los intérpretes más camaleónicos y respetados del cine, Del Toro encontró en este proyecto la ocasión ideal para visibilizar su evolución artística y su capacidad de adaptación a géneros tan exigentes como la acción y el drama, sin perder profundidad emocional.

Transformación y construcción actoral

La película explora la evolución artística de Del Toro y su capacidad para abordar géneros de acción y drama (REUTERS/Mike Blake)

La historia de “One Battle After Another” ofrece a Del Toro un personaje de enorme riqueza dramática: un hombre marcado por decisiones pasadas, movido por la lealtad y las segundas oportunidades, decidido a liderar una misión de rescate junto a excompañeros revolucionarios.

Este desafío interpretativo supuso para el actor una exploración emocional que exigió sumergirse en complejidades psicológicas y éticas.

En su acercamiento al papel, Del Toro no solo se apoyó en el guion y las indicaciones de Anderson, sino que encontró en las interpretaciones de DiCaprio un estímulo constante para superarse escena tras escena.

El método de trabajo de Del Toro, basado en la observación y la empatía, fue clave para dotar de autenticidad a la relación entre los protagonistas, logrando que la tensión y la complicidad fueran palpables para el espectador.

Una interacción creativa sin precedentes

El personaje de Del Toro enfrenta dilemas éticos y emocionales en una misión de rescate junto a ex compañeros revolucionarios (REUTERS/Mike Blake)

La interacción profesional y personal entre Del Toro y DiCaprio resultó ser un motor decisivo durante el rodaje.

Según relató, la presencia de DiCaprio en cada toma impulsaba nuevas formas de reaccionar e interpretar, obligándolo a mantenerse alerta y abierto a la improvisación.

“Con Leo, simplemente dejas que él aporte el personaje, y tú simplemente… él es la historia. Así que para mí, el desafío fue asegurarme de que mi personaje estuviera realmente presente”, detalló Del Toro sobre su dinámica de trabajo.

La posibilidad de compartir procesos creativos con un elenco de gran calibre, incluyendo a Sean Penn, Teyana Taylor y Regina Hall, aportó riqueza y diversidad al ambiente de trabajo, pero para Del Toro, esta colaboración inédita con DiCaprio adquirió un valor singular en su recorrido profesional.

El rol de Anderson en la evolución de Del Toro

Paul Thomas Anderson impulsa a Del Toro a experimentar nuevas formas de expresión actoral y a tomar riesgos interpretativos (REUTERS/Mario Anzuoni)

La dirección de Paul Thomas Anderson fue fundamental para que Del Toro explorara nuevas vías de expresión actoral. El director confió en su intuición y en su capacidad para tomar riesgos, alentándolo a profundizar en cada faceta del personaje.

Del Toro experimentó una libertad inusual en el set, disfrutando de un espacio donde podía redefinir los matices emocionales de su interpretación en diálogo permanente con la visión del director y la energía de DiCaprio.

Esta relación de confianza y estímulo artístico dejó una huella positiva en Del Toro, quien destacó que pocas veces había tenido la oportunidad de trabajar bajo condiciones tan fértiles para el crecimiento actoral.

Un legado que trasciende la pantalla

“One Battle After Another” representa un hito en la carrera de Del Toro y promete dejar huella en el cine contemporáneo (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Con vistas al estreno, Benicio del Toro reconoce que “One Battle After Another” marca un antes y un después en su filmografía.

La película no solo lo reunió con colegas a quienes respeta profundamente, sino que le permitió implementar nuevas estrategias interpretativas, sumar aprendizajes y, sobre todo, vivir una experiencia memorable.

Convencido de que el verdadero valor de una película radica en su permanencia y su capacidad para generar conversación, Del Toro invita al público a descubrir una historia donde la pasión, la entrega y el respeto mutuo entre actores se traducen en un relato de alto voltaje emocional y técnico.

La colaboración con DiCaprio, largamente anhelada, ya es parte indeleble de su legado y del imaginario cinematográfico contemporáneo.