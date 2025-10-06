“Una historia del Bronx”, 30 años después: qué fue de la vida de sus protagonistas y cómo cambió sus carreras

A Bronx Tale, estrenada en 1993, marcó un antes y un después en el cine estadounidense al retratar la vida en el Bronx de los años 60

El estreno de Una historia del Bronx en 1993 marcó un hito para el cine estadounidense. Ambientada en los años sesenta, la película fusionó el drama criminal con el relato de madurez y dejó una marca imborrable en la industria y en distintas generaciones de espectadores.

A más de 30 años de su lanzamiento, el recorrido de los protagonistas sigue despertando interés. Cada uno de ellos emprendió un camino único, enfrentando tanto éxitos como desafíos personales y procesos de redención, según informó People.

Una historia del Bronx fue dirigida por Robert De Niro y está basada en la obra autobiográfica de Chazz Palminteri. La historia se desarrolla en el barrio del Bronx durante los años sesenta y narra la vida de Calogero, un joven italoamericano dividido entre la honradez de su padre, un conductor de autobús, y la influencia de Sonny, un carismático jefe mafioso del vecindario.

A través de la película, Calogero se enfrenta a la elección entre la rectitud y el atractivo del crimen, mientras lidia con dilemas sobre la lealtad y el honor, así como con las consecuencias que implican sus decisiones.

Robert De Niro: dirección, actuación y una familia en expansión

Robert De Niro, quien debutó como director con Una historia del Bronx y también interpretó a Lorenzo, el padre de Calogero, conservó una presencia ininterrumpida en la pantalla grande.

Desde su doble labor en la película, sumó títulos icónicos a su carrera como Los padres de ella (2000), Stardust (2007), El lado bueno de las cosas (2012), El irlandés (2019) y Asesinos de la luna de las flores (2023).

Robert De Niro debutó como director y protagonizó la película, consolidando su vigencia en Hollywood y ampliando su familia a los 79 años

En televisión, encabezó la miniserie de Netflix Zero Day (2025) y se confirmó su retorno en la próxima entrega de la saga Los padres de ella, titulada Focker In-Law.

En el plano personal, el actor sorprendió al celebrar el nacimiento de su séptimo hijo, Gia, junto a Tiffany Chen, a los 79 años, ampliando una familia con seis hijos previos de diferentes relaciones. Su vigencia en Hollywood y su capacidad de reinventarse lo mantienen como un referente absoluto del cine.

Chazz Palminteri: del teatro al cine y al pódcast

Chazz Palminteri, autor de la obra original que dio origen al film y encargado del papel de Sonny, aprovechó el impulso de Una historia del Bronx para profundizar su carrera en Hollywood.

Formó parte de producciones reconocidas como Balas sobre Broadway (1994), Sospechosos habituales (1995) y Diabólicas (1996), además de destacarse en la comedia con Analízame (1999) y Down to Earth (2001).

Chazz Palminteri, autor de la obra original y actor en el film, diversificó su carrera en cine, televisión y pódcast, destacándose como figura multifacética

Palminteri, además, se volcó a la dirección en televisión y cine, y hoy conjuga su trabajo actoral y de dirección con la conducción de su pódcast, The Chazz Palminteri Show. Su apuesta por la diversidad artística lo posiciona como una figura multifacética y respetada.

Francis Capra: permanencia en la pantalla chica

Francis Capra, encargado de interpretar al joven Calogero, construyó una carrera principalmente televisiva. Luego de participar en películas como Liberen a Willy 2: La aventura en casa (1995) y ¡SLC Punk! (1999), alcanzó notoriedad como Eli “Weevil” Navarro en la serie Veronica Mars, personaje que recuperó tanto en la película homónima como en la cuarta temporada.

Francis Capra, quien interpretó al joven Calogero, se consolidó en la televisión con papeles en series como Veronica Mars y Sons of Anarchy

Además, participó en Friday Night Lights, Sons of Anarchy, Bones y NCIS: Los Ángeles. Su consolidación en la televisión demuestra la capacidad de adaptarse a distintos géneros y formatos.

Lillo Brancato Jr.: del ascenso al abismo y la redención

Lillo Brancato Jr., quien dio vida al Calogero adolescente, transitó una trayectoria marcada por logros y grandes caídas. A pesar de los consejos de Robert De Niro y Chazz Palminteri de mantenerse alerta frente a las tentaciones de la fama, relató a People en 2017: “Al principio de mi carrera, hablé con Bob y Chazz sobre los profundos cambios que ocurrirían en mi vida. Dijeron que, una vez que se estrene esta película, habrá gente a tu alrededor que te expondrá a situaciones peligrosas y que debes tener cuidado”.

Lillo Brancato Jr., el Calogero adolescente, enfrentó adicciones y prisión, pero logró rehabilitarse y retomar su carrera actoral tras su liberación

Ignorando esas advertencias, cayó en el consumo de drogas y acabó lidiando con adicciones a la cocaína y la heroína. Todo empeoró cuando fue condenado a ocho años de prisión, período que cumplió entre 2007 y 2015. Desde su liberación, logró mantenerse sobrio y reiniciar su carrera actoral.

Taral Hicks: del cine a la música y regreso a las tablas

Taral Hicks debutó como Jane, sorprendiendo por la solidez de su interpretación. Luego sumó papeles en Causa justa (1995), La esposa del predicador (1996) y Vientre (1998). Además de la actuación, incursionó en la música como cantante de R&B, lanzando varios sencillos entre 1996 y 1998.

Taral Hicks combinó su talento actoral y musical, participando en cine, televisión y lanzando sencillos de R&B tras su debut en A Bronx Tale

Volvió al cine en títulos independientes como The Salon (2005) y Forbidden Fruits (2006), y participó en la obra musical Aunt Bam’s Place de Tyler Perry. Su carrera destaca por la combinación de talento actoral y musical.

Katherine Narducci: un ingreso fortuito al estrellato

Katherine Narducci llegó a Una historia del Bronx casi por casualidad, al acompañar a su hijo a una audición. Ese hecho fortuito marcó el inicio de una carrera consistente en cine y televisión. Se destacó como parte del elenco de Los Soprano entre 1999 y 2007.

Katherine Narducci inició su carrera en el cine por casualidad y se destacó en series como Los Soprano y Euphoria, mostrando el poder del azar en Hollywood

En años recientes, fue convocada para un episodio de Euphoria en 2022 y para la película The Alto Knights (2025). Su historia muestra cómo la oportunidad y el azar pueden dar origen a trayectorias inesperadas.

Joe Pesci: legado, retiro parcial y regreso selectivo

Joe Pesci, ya consolidado por su papel en Goodfellas, participó en Una historia del Bronx y luego amplió aún más su filmografía con Casino (1995), Gone Fishin (1997) y Arma mortal 4 (1998). Aunque en 1999 anunció un semi-retiro, volvió para proyectos seleccionados como El irlandés y Day of the Fight en 2023, además de participar en la serie de comedia Bupkis de Peacock.

Joe Pesci, leyenda del cine, alternó entre el retiro y regresos selectivos, manteniendo su legado con papeles en Casino, El irlandés y Bupkis

En cuanto a su vida privada, Pesci es padre de Tiffany, hija de su relación con Claudia Haro, ex pareja del actor, según lo recordó People. Su perfil de leyenda y sus regresos esporádicos han mantenido vivo su legado en el cine estadounidense.

El impacto de Una historia del Bronx trasciende el paso del tiempo. Sin radares, ni comunicación por radio, aquel elenco ensambló una historia sobre elecciones, lealtad y madurez que aún resuena en la audiencia.

Hoy, sus protagonistas reflejan una variedad de destinos, entre éxitos, caídas y redenciones, confirmando cómo una película puede cambiar la vida no solo de quienes la ven, sino también de quienes la hacen.