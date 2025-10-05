Entretenimiento

Bad Bunny inauguró la temporada de “SNL” con un mensaje sobre su elección para el Super Bowl y un sketch en homenaje a “El Chavo del 8”

El reguetonero respondió a las críticas por su participación en la final de la NFL e interpretó a “Quico”, recordado personaje de la comedia mexicana

Antonela Rabanal

Antonela Rabanal

El artista puertorriqueño desafió a los críticos en su monólogo con un mensaje directo sobre el idioma y la integración cultural en Estados Unidos Crédito: (NBC)

Bad Bunny inauguró la temporada 51 de Saturday Night Live como anfitrión y no dejó duda del impacto cultural que ha alcanzado en los Estados Unidos a pocos días del anuncio oficial que lo posiciona como primer artista latino en protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2026.

Si no entiendes [español], tienes cuatro meses para aprender”, afirmó en su monólogo, un mensaje claro dirigido a quienes han criticado su papel en el evento deportivo más seguido del país.

Durante su intervención, el cantante urbano abordó tanto las polémicas mediáticas como el orgullo de representar a la comunidad latina en uno de los escenarios más visibles a nivel global.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del reguetonero, regresó al emblemático programa nocturno el 4 de octubre, en su segunda participación como presentador tras una exitosa primera aparición en 2023.

El intérprete aprovechó el inicio de la transmisión para reconocer la confianza depositada en él. “Es bueno estar de vuelta, esta es mi segunda vez conduciendo y la cuarta vez que participo aquí”, expresó.

El artista puertorriqueño desafió a los críticos en su monólogo con un mensaje directo sobre el idioma y la integración cultural en Estados Unidos (NBC/EFE)

El monólogo de Bad Bunny respondió de forma directa al debate desatado después de que la National Football League (NFL) confirmara que el cantante será el encargado del espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl de 2026.

Un sector de dirigentes conservadores y medios de comunicación cuestionaron la elección del artista, vinculando su presencia a mensajes políticos y disputa cultural.

“Quizás no lo sepan, pero voy a hacer el show del Super Bowl y estoy muy feliz. Creo que todos están felices por eso, incluso en Fox News”, ironizó el puertorriqueño, antes de presentar un video editado con conductores de la cadena pronunciando elogios ficticios hacia su persona, como “Bad Bunny es mi músico favorito, y debería ser el próximo presidente”.

La respuesta a la controversia generada tras el anuncio no tardó en hacerse visible. Figuras políticas como Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, advirtieron que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unido (ICE, por sus siglas en inglés) estarían presentes en el evento deportivo en el estadio Levi’s en Santa Clara, California.

“Tengo la responsabilidad de asegurarme de que todos quienes asistan al Super Bowl tengan la oportunidad de disfrutarlo y de retirarse sin riesgos”, sostuvo Noem, en declaraciones recogidas por Fox News.

Durante su regreso a "SNL", el cantante urbano ironizó sobre la reacción de la prensa conservadora y usó videos editados para satirizar comentarios en su contra (Josefina Santos/The New York Times)

Frente a las hostilidades, Bad Bunny eligió expresar su gratitud hacia su público latino. “Más que un logro propio, es el logro de todos, demostrando que nadie podrá borrar o quitar la huella y la contribución de los latinos a este país”, dijo en español.

Para luego retomar el inglés y desafiar a la audiencia: “Si no entiendes lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

A lo largo del monólogo, combinó el humor con alusiones directas a episodios recientes de su carrera. Hizo referencia a su reciente residencia en el Coliseo de Puerto Rico, en la que ofreció 31 conciertos consecutivos ante un público que agotó las localidades.

Bad Bunny recordó su reciente residencia en Puerto Rico y bromeó sobre el esfuerzo físico tras 31 conciertos consecutivos con llenos totales (Europa Press)

El artista comentó, entre risas, el desgaste físico que implicó su serie de presentaciones: “Esta vez solo conduzco porque necesito descansar”, justificó.

Agregó que el espectáculo incluyó coreografías complejas, con imágenes que el propio programa mostró de una caída en el escenario, y anécdotas sobre la asistencia de celebridades, entre ellas Jon Hamm, bromeando sobre la intensidad con la que disfrutó el show en San Juan.

El homenaje de Bad Bunny a “El Chavo del 8”

El homenaje al programa mexicano mostró a Bad Bunny como Quico y a Marcello Hernández interpretando a El Chavo Crédito: (NBC)

La emisión de SNL incluyó un homenaje a la comedia mexicana El Chavo del 8, producida por Televisa en la década de 1970.

El último sketch de la noche parodió a los personajes icónicos del programa, con Bad Bunny interpretando a Quico y Marcello Hernández en el rol de El Chavo.

Chloe Fineman encarnó a Doña Florinda, Sarah Sherman fue La Chilindrina y Andrew Dismukes asumió el papel de Don Ramón. El segmento contó con la actuación especial de Jon Hamm como el Profesor Jirafales.

La representación respetó fielmente los gestos y dinámicas de la serie original, cuya influencia abarca varias generaciones y sigue vigente entre audiencias hispanas tanto en América Latina como en Estados Unidos.

El sketch tituló en inglés “The Kid from Number 8” mantuvo la estética y el humor característicos del recordado programa.

El homenaje a "El Chavo del 8" en "SNL" mostró al reguetonero como Quico (NBC)

Bad Bunny, nacido en Puerto Rico y convertido en referente musical global, atraviesa un período de alta visibilidad internacional.

Después de concluir su residencia, iniciará su nueva gira mundial “Debí Tirar Más Fotos” el 21 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana. Su último álbum ha figurado en la lista Billboard 200 durante 38 semanas consecutivas.

