Estados Unidos

EEUU desplegará agentes migratorios durante la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El asesor del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, afirmó que “no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente”

Agentes del ICE en acción
Agentes del ICE en acción (REUTERS/Jim Vondruska)

El Gobierno de Estados Unidos anunció que desplegará agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el espectáculo del Super Bowl, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar”, afirmó Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, durante una entrevista en el programa radial The Benny Show.

Explicó que la ley contra los residentes ilegales en el país se aplicará en “todas partes”.

Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del presidente. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa”, sentenció.

Uniformados del ICE darán el
Uniformados del ICE darán el presente en el Super Bowl de 2026 (REUTERS/John Rudoff)

Lewandowski también expresó el rechazo del Gobierno ante la designación del artista puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, para encabezar el show del entretiempo, evento que se celebrará el 8 de febrero en California. “Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido”, opinó el funcionario.

La participación de Bad Bunny en el entretiempo, la primera de un latino en solitario en la historia del fútbol americano, generó un intenso debate, ya que el artista evitó dar shows en Estados Unidos durante su reciente gira mundial ante la posible presencia de agentes migratorios en sus conciertos.

El escudo de la NFL
El escudo de la NFL estará presente durante la final del Super Bowl de 2026, en California (AP/Adam Hunger)

Deberíamos intentar ser inclusivos, no excluyentes. Hay muchísimas bandas y artistas geniales que podrían tocar en ese espectáculo y unirían a la gente, no la separarían”, argumentó el asesor de Seguridad Nacional sobre su rechazo a la postura del cantante.

Bad Bunny confirmó en una entrevista con la revista británica i-D que el temor a redadas contra inmigrantes ilegales durante sus espectáculos fue un factor clave en la planificación de su gira, la cual transcurrirá fuera de Estados Unidos.

Bad Bunny al Super Bowl

El apodado “conejo malo”, artista de habla hispana más escuchado del mundo en 2024 en múltiples plataformas, encabezará el espectáculo de medio tiempo en la sede del equipo San Francisco 49ers, según anunció la NFL en sus redes sociales.

Bad Bunny durante el concierto
Bad Bunny durante el concierto final de su residencia de verano en el Coliseo de Puerto Rico (AP/Alejandro Granadillo)

Llevará Puerto Rico al estadio más grande del mundo”, celebró la organización del evento. El cantante oriundo de Almirante Sur, de 31 años, participó como invitado junto a Shakira en el show de medio tiempo de 2020.

Benito Martínez Ocasio dejó un mensaje especial a sus fans: “Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron infinitas yardas para que yo pudiera llegar y anotar un ‘touchdown’. Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo del descanso de la Super Bowl”.

Este año, Bad Bunny finalizó una exitosa residencia de casi dos meses de conciertos en el Coliseo de San Juan de Puerto Rico antes de su histórico protagonismo en el Super Bowl de 2026.

(Con información de EFE)

