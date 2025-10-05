Entretenimiento

Aubrey O’Day lanzó una advertencia a los jóvenes artistas tras la condena a Sean “Diddy” Combs

Después de que el rapero fue sentenciado a cuatro años de prisión por delitos relacionados con prostitución, su ex protegida se pronuncia con un mensaje de alerta para quienes inician en la industria

Por Virginia García

Aubrey O’Day habló sobre la sentenciia de Sean “Diddy” Combs (Créditos: Instagram/Aubrey O'Day. The Grosby Group)

La sentencia de cuatro años de prisión a Sean “Diddy” Combs por delitos relacionados con la prostitución ha causado un fuerte impacto en la industria del entretenimiento.

Una de las voces más contundentes en reaccionar a la noticia es la de Aubrey O’Day, exintegrante de Danity Kane y exprotegida del magnate musical.

A través de un poderoso mensaje en redes sociales, la cantante advirtió a las nuevas generaciones de artistas sobre los peligros de trabajar con figuras que abusan de su poder.

“Que esto sirva como recordatorio para los jóvenes que persiguen sus sueños. La verdadera advertencia no es que un jurado pueda dudar de tu testimonio, ni que las pautas de una sentencia reflejen inadecuadamente los años de sufrimiento que viviste”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Aubrey O’Day mostró su decepción por la sentencia a Sean “Diddy” Combs. (X/Aubrey O’Day)

Y añadió: “La verdadera advertencia es esta: en el momento en que alguien en una posición de poder sobrepase tus límites o exija más de lo que legítimamente corresponde, aléjate y no mires atrás”.

Las palabras de Aubrey O’Day no solo resonaron entre sus seguidores, sino también entre quienes han seguido su historia junto a Combs desde el reality show Making the Band, donde fue seleccionada por el propio “Diddy” para formar parte del grupo Danity Kane.

Con el paso de los años, la artista ha alzado la voz sobre el ambiente tóxico que vivió bajo su tutela, acusándolo de grooming y de crear dinámicas laborales marcadas por el miedo y el control.

Aubrey O’Day ha contado los malos momentos que vivió a lado de Sean Diddy Combs (Instagram/Aubrey O’Day)

Tras conocerse la sentencia del productor musical de 55 años —quien fue hallado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución, pero absuelto de cargos más graves como tráfico sexual y crimen organizado—, la artista fue clara al denunciar un sistema que, en su opinión, aún favorece a los poderosos.

“Quienes abusan de su poder suelen enfrentar muchas menos consecuencias que el daño que infligen a sus víctimas. Protéjanse al primer signo de coerción o conducta inapropiada. Si algo se siente mal, confíen en ese instinto y aléjense. Su bienestar vale más que cualquier oportunidad”, añadió en su publicación.

Cabe destacar que la respuesta de Aubrey O’Day no es nueva. En julio, tras el veredicto del jurado, también había expresado su decepción y dolor.

Aubrey O’Day se mostró inconforme por la decisión del juez en contra de Sean “Diddy” Combs. (Instagram/ Aubrey O’Day)

“Estoy todavía procesando la magnitud de todo esto. El peso cultural de esta decisión es inmenso. Es desgarrador ver cuántas vidas han sido afectadas por sus experiencias con Sean Combs, solo para que esas historias no sean suficientes ante un jurado”, sentenció.

Asimismo, la celebridad aseveró que “no hay sueño que valga más que tu integridad o tu salud mental” y destacó que “ningún escenario, ningún contrato, ningún mentor vale el precio del silencio cuando lo que está en juego es tu bienestar”.

Más allá de sus vivencias personales, la cantante se ha convertido en una de las pocas figuras públicas con pasado cercano a “Diddy” que se ha atrevido a criticarlo abiertamente.

Aubrey O’Day ha criticado abiertammente a Sean “Diddy” Combs. (Matt Sayles/Invision/AP)

En entrevistas anteriores, la artista ha detallado cómo fue víctima de manipulación emocional y profesional durante su paso por el reality, y ha denunciado que muchas de sus compañeras temen hablar por miedo a represalias.

Por si fuera poco, Sean “Diddy” Combs, quien además deberá pagar una multa de 500 mil dólares y participar en programas de salud mental y abuso de sustancias, ha cumplido ya un año de prisión preventiva, lo que significa que podría recuperar su libertad en menos de tres años.

