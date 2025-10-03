Estados Unidos

“The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift: 12 canciones sobre amor, éxito y ajustes de cuentas

La artista señaló que el disco surgió durante “la época más feliz, loca e intensa” de su vida, marcada por su relación con el jugador de la NFL Travis Kelce y su gira Eras Tour, la cual considera “arrolladora”

Taylor Swift lanzó su 12º álbum “The Life of a Showgirl” con 12 canciones sobre amor, éxito y ajustes de cuentas (Instagram/TaylorSwift)

Taylor Swift lanzó su 12º álbum, “The Life of a Showgirl”, que refleja una nueva etapa de la superestrella del pop, con canciones que abordan amor, matrimonio, éxito y ajustes de cuentas. El disco se puso a disposición del público a la medianoche de Nueva York y se presentó junto a un evento especial en salas de cine de todo el mundo durante el fin de semana.

Para este proyecto, Swift, de 35 años, trabajó con los productores suecos Max Martin y Shellback, cuya influencia es evidente en las canciones con ritmos potentes y melodías pegajosas. La artista señaló que el álbum surgió durante “la época más feliz, loca e intensa” de su vida, marcada por su relación con el jugador de la NFL Travis Kelce y su gira Eras Tour, la cual considera “arrolladora”.

El disco incluye 12 temas que combinan introspección y energía. En “Wish List”, Swift canta: “Solo te quiero a ti, tener un par de hijos, que todo el vecindario quiera ser como tú… Me haces soñar con un patio donde cuelgue un aro de baloncesto”.

La canción que da nombre al álbum, en colaboración con Sabrina Carpenter, relata la historia de una artista llamada Kitty, mostrando cómo esa vida se volvió la propia de Swift: “Estoy casada con el trabajo duro, y ahora sé cómo es la vida de una artista, bebé, y nunca conoceré otro tipo de vida”.

Esta imagen de portada del álbum publicada por Republic Records muestra "The Life of a Showgirl" de Taylor Swift. (Republic Records via AP)

El álbum también incluye referencias literarias. En “The Fate of Ophelia”, basada en el personaje trágico de Hamlet de Shakespeare, Swift dice: “Tarde una noche, me sacaste de mi duelo / Salvaste mi corazón del destino de Ofelia”.

En “Elizabeth Taylor”, reflexiona sobre la vida de celebridad: “A menudo, mi vida no es muy glamurosa”, y añade: “Eres tan popular como tu último éxito, bebé”.

Algunas canciones apuntan a relaciones pasadas y conflictos profesionales. En “Father Figure”, una interpolación del éxito homónimo de George Michael, Swift describe cómo confiaba en alguien como figura paterna hasta que finalmente se vengó: “Mi querido joven, ya no los hacen tan leales como antes”. Esta canción podría hacer referencia a Scooter Braun, cuya empresa compró los derechos de los seis primeros discos de Swift.

Personas esperan para ingresar a un evento pop-up de Spotify por el álbum “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift en Nueva York (REUTERS/Kylie Cooper)

Antes de su lanzamiento oficial, “Showgirl” se convirtió en el álbum más pre guardado de Spotify, superando el récord de su disco previo, “The Tortured Poets Department”.

El disco está disponible en todas las plataformas de streaming. Además, se pondrán a la venta ediciones físicas especiales en distribuidores como Target, que incluyen opciones como vinilo naranja brillante “Portofino” o vinilo rosa brillante “Spritz veraniego”.

Los fans podrán asistir a proyecciones especiales en cines este fin de semana, que incluirán el video de “Ophelia”, imágenes tras bastidores y videos líricos que muestran las letras de las canciones en pantalla. Se estima que este evento genere ingresos entre 30 y 50 millones de dólares, según el portal especializado Deadline.

Antes de su lanzamiento oficial, “Showgirl” se convirtió en el álbum más pre guardado de Spotify, superando el récord de su disco previo, “The Tortured Poets Department” (AP)

La profesora Robin Landa, de la Universidad de Kean, explicó que los fanáticos analizarán minuciosamente las letras en busca de pistas sobre la vida de Swift y sus futuros proyectos: “Este tipo de narrativa. Transforma cada lanzamiento de álbum en una búsqueda colectiva del tesoro”.

Con su nuevo trabajo, Taylor Swift se aleja de sus producciones recientes, como el folclórico “Folklore”, “Evermore” (2020), el meditativo “Midnights” (2022) y el introspectivo “Tortured Poets Department”, del año pasado, para mostrar una versión más ligera, animada y enamorada de la artista.

(Con información de AFP)

