Carín León y Ricky Martin sorprenden al anunciar colaboración ‘noventera’

El lanzamiento de la canción está previsto para el 2 de octubre, generando gran expectativa en la música latina (Recorte)

El anuncio de la colaboración entre Carín León y Ricky Martin ha generado una ola de expectativas entre los seguidores de ambos artistas, quienes aguardan el lanzamiento de una nueva versión de ‘A medio vivir’.

La fecha elegida para el estreno, el 2 de octubre, se perfila como un momento destacado para la música latina, al reunir a dos figuras de generaciones y estilos distintos en una reinterpretación que busca conectar con públicos diversos.

El proyecto fue dado a conocer por los propios Carín León y Ricky Martin a través de una historia en Instagram, donde compartieron su entusiasmo por el encuentro en el estudio. “Mi gente, una imagen vale más que 1000 palabras. No se imaginan lo emocionado que estoy”, manifestó Carín León, quien se mostró visiblemente conmovido por la oportunidad de trabajar junto al artista puertorriqueño.

Por su parte, Ricky Martin transmitió su alegría con un mensaje efusivo: “Saludos, saludos, saludos, saludos, saludos, familia. Algo bueno está pasando, algo bueno está pasando”.

Carín León y Ricky Martin anuncian colaboración en una nueva versión de 'A medio vivir' (Recorte)

La elección de ‘A medio vivir’ como punto de encuentro musical no resulta fortuita. Esta balada, que en los años 90 impulsó la carrera internacional de Ricky Martin, aborda temas de vulnerabilidad y amor, territorios que ambos intérpretes han explorado desde sus respectivas trayectorias.

La nueva versión promete una fusión de voces y estilos, con la intención de cautivar tanto a quienes sienten nostalgia por el original como a quienes descubren la canción por primera vez.

El contexto de esta colaboración coincide con un momento de gran proyección para Carín León, quien ha consolidado su presencia en escenarios internacionales gracias a su capacidad para fusionar el regional mexicano con elementos de pop, country y soul.

Este lanzamiento se suma a otro hito en su carrera: su próxima temporada de conciertos en The Sphere, el recinto de alta tecnología en Las Vegas. Allí, Carín León se convertirá en el primer artista del regional mexicano en presentarse en este espacio, reconocido por su experiencia inmersiva y visualmente impactante.

'A medio vivir' será relanzada tras casi 3 décadas. (Crédito: TikTok)

Aunque aún no se ha confirmado la producción de un videoclip para la nueva versión de ‘A medio vivir’, la noticia ha sido celebrada por los fanáticos, quienes ven en esta unión una muestra de la capacidad del regional mexicano para dialogar con otros géneros y conquistar nuevos públicos.

“Legendario, yo estoy… Quisiera que vieran cómo me siento en este momento con el máster. Leyenda”, expresó Carín León en su publicación, subrayando el significado personal y profesional de este trabajo junto a Ricky Martin.

Carín León consolida su proyección internacional y será el primer artista del regional mexicano en The Sphere de Las Vegas (IG)

La expectativa en torno a este lanzamiento crece a medida que se acerca la fecha anunciada, con la promesa de una reinterpretación que rinde homenaje al legado de Ricky Martin y reafirma la versatilidad de Carín León en la escena global.