México

Carín León y Ricky Martin sorprenden al anunciar colaboración ‘noventera’

El cantante mexicano compartió su alegría en redes sociales tras grabar junto a Ricky Martin, dejando claro que esta colaboración es un sueño cumplido y un paso gigante en su carrera

Por Armando Guadarrama

Guardar
El lanzamiento de la canción
El lanzamiento de la canción está previsto para el 2 de octubre, generando gran expectativa en la música latina (Recorte)

El anuncio de la colaboración entre Carín León y Ricky Martin ha generado una ola de expectativas entre los seguidores de ambos artistas, quienes aguardan el lanzamiento de una nueva versión de ‘A medio vivir’.

La fecha elegida para el estreno, el 2 de octubre, se perfila como un momento destacado para la música latina, al reunir a dos figuras de generaciones y estilos distintos en una reinterpretación que busca conectar con públicos diversos.

El proyecto fue dado a conocer por los propios Carín León y Ricky Martin a través de una historia en Instagram, donde compartieron su entusiasmo por el encuentro en el estudio. “Mi gente, una imagen vale más que 1000 palabras. No se imaginan lo emocionado que estoy”, manifestó Carín León, quien se mostró visiblemente conmovido por la oportunidad de trabajar junto al artista puertorriqueño.

Por su parte, Ricky Martin transmitió su alegría con un mensaje efusivo: “Saludos, saludos, saludos, saludos, saludos, familia. Algo bueno está pasando, algo bueno está pasando”.

Carín León y Ricky Martin
Carín León y Ricky Martin anuncian colaboración en una nueva versión de 'A medio vivir' (Recorte)

La elección de ‘A medio vivir’ como punto de encuentro musical no resulta fortuita. Esta balada, que en los años 90 impulsó la carrera internacional de Ricky Martin, aborda temas de vulnerabilidad y amor, territorios que ambos intérpretes han explorado desde sus respectivas trayectorias.

La nueva versión promete una fusión de voces y estilos, con la intención de cautivar tanto a quienes sienten nostalgia por el original como a quienes descubren la canción por primera vez.

El contexto de esta colaboración coincide con un momento de gran proyección para Carín León, quien ha consolidado su presencia en escenarios internacionales gracias a su capacidad para fusionar el regional mexicano con elementos de pop, country y soul.

Este lanzamiento se suma a otro hito en su carrera: su próxima temporada de conciertos en The Sphere, el recinto de alta tecnología en Las Vegas. Allí, Carín León se convertirá en el primer artista del regional mexicano en presentarse en este espacio, reconocido por su experiencia inmersiva y visualmente impactante.

'A medio vivir' será relanzada tras casi 3 décadas. (Crédito: TikTok)

Aunque aún no se ha confirmado la producción de un videoclip para la nueva versión de ‘A medio vivir’, la noticia ha sido celebrada por los fanáticos, quienes ven en esta unión una muestra de la capacidad del regional mexicano para dialogar con otros géneros y conquistar nuevos públicos.

“Legendario, yo estoy… Quisiera que vieran cómo me siento en este momento con el máster. Leyenda”, expresó Carín León en su publicación, subrayando el significado personal y profesional de este trabajo junto a Ricky Martin.

Carín León consolida su proyección
Carín León consolida su proyección internacional y será el primer artista del regional mexicano en The Sphere de Las Vegas (IG)

La expectativa en torno a este lanzamiento crece a medida que se acerca la fecha anunciada, con la promesa de una reinterpretación que rinde homenaje al legado de Ricky Martin y reafirma la versatilidad de Carín León en la escena global.

Temas Relacionados

Carín LeónRicky Martinmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: comienza el posicionamiento de esta noche

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Captan a Bárbara de Regil huyendo de sus fans en Tlalnepantla

La actriz ha tenido diversas polémicas e incluso su hija ha sido criticada

Captan a Bárbara de Regil

¿Habrá clases este lunes 22 de septiembre? La SEP responde

Cabe destacar que la fecha más reciente de suspensión de clases ocurrió el pasado martes 16 del presente mes

¿Habrá clases este lunes 22

Tras varios días en la calle y bajo la lluvia, rescatan a otra perrita quemada en explosión de pipa en Iztapalapa

Un equipo especializado logró estabilizar a la can afectada por el accidente

Tras varios días en la

Qué beneficios tiene tomar vitamina E por la noche y quienes no deberían hacerlo

Aunque se encuentra entre los suplementos más populares, también se encuentra de forma natural en ciertos alimentos

Qué beneficios tiene tomar vitamina
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 16 áreas donde eran

Aseguran 16 áreas donde eran almacenados más de cuatro mil litros de químicos para la creación de drogas en Sinaloa

Cae “El Orejas”, objetivo prioritario en Edomex ligado a extorsiones: sería miembro de un brazo armado de la Unión Tepito

Vinculan a proceso a Óscar “N”, señalado como principal operador financiero del CJNG

Diputada federal reconoce labor de Sheinbaum para combatir al Cártel de Sinaloa: “Hay que reconocer la valentía”

Sábado 20 de septiembre: recuento de una jornada de violencia en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: comienza gala de eliminación

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas soprende con homenaje a Daniel Bisogno en los Ariel

Débora Estrella: así fue su historia de amor con José Luis García, su ex esposo con quién duró 10 años

Ranking de Netflix en México: estas son las películas más vistas del momento

Las series favoritas del público en Prime Video México

DEPORTES

Mauricio Sulaimán sale en defensa

Mauricio Sulaimán sale en defensa de Canelo Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026