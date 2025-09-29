Entretenimiento

'Terminator 2': así lucen hoy en día Robert Patrick y Linda Hamilton a más de 30 años del estreno de la película

Aunque en la pantalla fueron enemigos, los actores demostraron una gran complicidad y buen humor durante su encuentro en Comic Con Midlands, dejando claro que la rivalidad quedó solo en la ficción

Uriel Monterrubio

Por Uriel Monterrubio

La dupla de actores compartieron
La dupla de actores compartieron una foto juntos que generó toda clase de reacciones en redes (Créditos: Imdb

Los actores de Terminator 2: El juicio final , Linda Hamilton y Robert Patrick, provocaron furor entre los seguidores al reencontrarse inesperadamente esta semana en Inglaterra. Ambos, conocidos por sus icónicos papeles como Sarah Connor y el letal androide T-1000 en la exitosa película de 1991, compartieron un momento distendido durante el evento Comic Con Midlands, donde posaron juntos en una fotografía que rápidamente circuló en redes sociales.

Patrick, de 66 años, publicó la imagen junto a un mensaje dedicado a su colega: “Fue un gusto volver a conectar con este ser humano increíble. Linda Hamilton, eres una joya”, escribió el actor en homenaje a Hamilton, de 69 años. Los fanáticos no tardaron en reaccionar con frases como “Sarah Connor y el T-1000 reunidos. ¡Excelente foto!" y "Terminator 2: El juicio final es una obra maestra atemporal. Qué bueno verlos nuevamente juntos”.

“Fue un gusto volver a
"Fue un gusto volver a conectar con este ser humano increíble. Linda Hamilton, eres una joya", se lee en la foto que Robert Patrick compartió en sus redes (Créditos: Instagram/ripfighter)

En la franquicia encabezada por Arnold Schwarzenegger, Patrick y Hamilton se enfrentaron como enemigos en la pantalla, aunque en la vida real demostraron una gran camaradería durante su reencuentro. Desde su papel protagónico como Sarah Connor, Hamilton ha interpretado a este personaje en tres producciones de la saga, la más reciente Terminator: Destino oculto en 2019, donde volvió a compartir escenas con Schwarzenegger. Esta última entrega, sin embargo, no tuvo el éxito esperado en taquilla.

Otro de los datos recordados por los seguidores es la juventud de Edward Furlong, quien con apenas 13 años fue seleccionado por el director James Cameron para interpretar por primera vez a John Connor en Terminator 2: El juicio final.

Linda Hamilton volvió a interpretar
Linda Hamilton volvió a interpretar a Sarah Connor en la película de 2019 'Terminator: destino oculto' (@linda.c.hamilton)

La trama de Terminator 2: El juicio final sitúa la acción en 1995, cuando la inteligencia artificial Skynet envía un terminator avanzado —el T-1000, interpretado por Patrick— para eliminar a un joven John Connor, futuro líder de la resistencia humana. A su vez, los aliados del futuro envían un Terminator reprogramado, encarnado por Schwarzenegger, con la misión de proteger a Connor.

El reencuentro entre Hamilton y Patrick reavivó no solo los recuerdos sobre la película, sino también aspectos de sus vidas personales. Hamilton estuvo casada con James Cameron entre 1997 y 1999, con quien tuvo una hija, Josephine Archer Cameron. Cameron se casó posteriormente con Suzy Amis, actriz de Titanic, en el año 2000, y sumó con ella su quinto matrimonio. Antes de su relación con Cameron, Hamilton estuvo casada con Bruce Abbott de 1982 a 1989; juntos son padres de Dalton Abbott.

Por su parte, Patrick contrajo matrimonio en 1990 con la también actriz Barbara Hooper, con quien tiene dos hijos: un varón y una niña.

