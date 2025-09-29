Entretenimiento

Ed Sheeran contó por qué tiene un Instagram falso: "Me perdía mucho"

El cantante británico se sinceró sobre su forma de pasar tiempo en Internet

Ed Sheeran aseguró que creó un perfil falso en Instagram. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Ed Sheeran sorprendió a sus fans al admitir que sí tiene una cuenta falsa en Instagram, lo que popularmente se conoce como Finsta.

Durante su participación en el Small Stage Series de SiriusXM en Nueva York, el cantante británico de 34 años habló con franqueza sobre sus hábitos digitales y cómo se mantiene al día en un mundo cada vez más dominado por las redes sociales.

La revelación se dio en una conversación con el presentador Andy Cohen, quien le preguntó de manera directa si utilizaba un perfil alterno. “Sí”, respondió sin titubeos el intérprete de “Shape of You”.

Ante la insistencia de Cohen, que bromeó sobre si lo usaba para “espiar a exparejas”, Sheeran explicó que la motivación es otra: “Es más como una forma de estar conectado con la cultura, con la música”.

Ed Sheeran admitió que tiene un Instagram falso para descubrir música nueva. (Crédito: Heni Gallery)

El cantante detalló que antes de abrir esta cuenta se sentía desconectado de lo que estaba ocurriendo en la escena musical y cultural.

“Siento que cuando no tenía un Finsta me perdía mucho, como música nueva y artistas emergentes. Ahora estoy conectado con áreas de internet que me interesan”, aseguró.

Entre esas pasiones que sigue de cerca, Ed Sheeran mencionó dos géneros que lo inspiran particularmente: el rap británico y la música folk irlandesa.

Además, confesó que tiene otra gran afición: los relojes. “Me encantan, así que estoy en blogs de relojes y cosas así”, explicó.

Ed Sheeran aseveró que tiene una gran afición por los relojes. (REUTERS/Andrew Kelly)

Sheeran mantiene perfiles oficiales en diversas plataformas, como Facebook y TikTok, y aunque suele interactuar con su audiencia, también ha sido conocido por tomarse pausas frecuentes.

A finales de cada año, por ejemplo, acostumbra alejarse de Instagram durante semanas, y en ocasiones esos descansos se han extendido mucho más de lo esperado. A inicios de 2023, el músico explicó públicamente la razón detrás de uno de esos silencios prolongados.

En un video que compartió con sus seguidores reconoció: “Me doy cuenta de que no he estado tan conectado con mis redes sociales o con mi base de fans en línea durante los últimos años”.

El propio artista admitió que, aunque solía compartir contenido gracioso o extraño, atravesaba por momentos personales turbulentos. “No me sentía con ganas de estar en línea fingiendo ser algo que no era, cuando en realidad no me sentía así”, señaló.

Ed Sheeran confesó que estaba cansado de fingir en las redes sociales algo que no es. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El peso de los comentarios negativos

El británico también ha sido muy claro respecto a los efectos de los comentarios en línea sobre su bienestar.

En una entrevista con The Sun confesó que los mensajes hirientes lo empujaron a abandonar temporalmente algunas plataformas. “Entro y no hay más que gente diciendo cosas malas. Un solo comentario puede arruinarte el día. Por eso me he alejado”, explicó.

Esa presión digital lo llevó incluso a reflexionar sobre el rechazo que a veces recibe. “Lo más complicado para mí ha sido tratar de entender por qué la gente me detesta tanto”, reconoció.

Ed Sheeran declaró que el hate en redes sociales le ha afectado mucho. (REUTERS/Kylie Cooper)

Sin embargo, esa vulnerabilidad también ha reforzado su postura de no depender exclusivamente de las redes sociales para validar su carrera.

Asimismo, el padre de dos hijos y uno de los cantautores más exitosos de su generación, admitió que ha sido difícil equilibrar la exposición mediática con su necesidad de privacidad.

