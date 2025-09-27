Entretenimiento

Exhiben en un museo de Londres una carta inédita en la que Lady Gaga le rinde homenaje a David Bowie

Una emotiva misiva escrita por la cantante estadounidense se exhibe en el Museo Victoria y Alberto, destacando la profunda admiración y el impacto que el músico británico tuvo en su vida y carrera artística

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
En el texto, la cantante
En el texto, la cantante expresa su emoción al recibir una copia anticipada de un álbum de Bowie y confiesa haber llorado al escucharlo. (Composición Infobae)

Una nota escrita a mano por Lady Gaga dedicada a David Bowie, recientemente exhibida en el Centro David Bowie del Museo Victoria y Alberto de Londres, ha revelado la intensidad del vínculo artístico y emocional que la cantante estadounidense sentía hacia el legendario músico británico. El documento, escrito en papel con la inscripción “Haus of Gaga”, no solo plasma un gesto íntimo, sino que también se ha convertido en una pieza histórica que une a dos de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

Una carta cargada de emoción

La carta, escrita cuando Gaga tenía 39 años, comienza con una confesión de vulnerabilidad y asombro: «Querido David Bowie: Fue un verdadero honor recibir una copia anticipada de tu álbum. De hecho, lloré escuchando cada canción. ¿Cómo sabe que existo?».

El texto muestra a una Gaga que aún transitaba la consolidación de su carrera internacional y que veía en Bowie no solo un referente musical, sino un faro artístico que le marcó el camino. La cantante explica en la misiva que se encontraba terminando su disco ARTPOP en Nueva York y cierra con la frase: “Amor + Arte, GAGA”, dejando en claro que su admiración trascendía lo profesional para convertirse en inspiración vital.

El legado de Bowie y su influencia en Gaga

David Bowie falleció en 2016 a los 69 años tras una batalla contra el cáncer, dejando un legado que redefinió la música, la moda y el concepto de identidad en el escenario. Para Lady Gaga, Bowie fue mucho más que un referente musical: se convirtió en un modelo de cómo el arte podía romper barreras culturales y emocionales.

La carta manuscrita forma parte
La carta manuscrita forma parte del archivo del Centro David Bowie inaugurado en septiembre en el Museo Victoria and Alberto en Londres. (Composición Infobae)

En varias entrevistas, Gaga ha declarado que se “enamoró” de Bowie durante su juventud en el Lower East Side de Manhattan, describiendo cómo su glamour era una herramienta de sanación para las almas de quienes lo seguían. En una conversación con The Hollywood Reporter en 2016, destacó que él representaba un ejemplo de cómo el teatro y la imaginación podían ser vehículos no solo para entretener, sino para transformar la realidad.

Pocas semanas después del fallecimiento de Bowie, Lady Gaga ofreció un emotivo tributo en los Premios Grammy de 2016, acompañada por Nile Rodgers, colaborador y amigo del británico. Su actuación incluyó un medley de canciones icónicas como Space Oddity, Rebel Rebel, Let’s Dance y Heroes.

Con una peluca roja y un maquillaje azul metálico que evocaban el estilo camaleónico de Bowie, Gaga subió al escenario con una mezcla de respeto y teatralidad, provocando la ovación del público. En su cuenta de Instagram, resumió su sentimiento con un mensaje simple y contundente: “El mundo te ama David”.

El Centro David Bowie en Londres

El Museo Victoria y Alberto inauguró el Centro David Bowie el pasado 13 de septiembre, consolidándose como un espacio para la preservación y difusión de su legado. El archivo cuenta con más de 90.000 objetos relacionados con la vida y obra del músico, de los cuales 200 están actualmente en exposición.

Entre los artículos destacan manuscritos, vestuario, instrumentos y materiales audiovisuales que permiten comprender la magnitud del impacto de Bowie en la cultura mundial. La carta de Gaga ocupa un lugar especial al reflejar cómo su obra trascendió generaciones e inspiró a artistas que, como ella, han dejado huella en la industria.

La misiva escrita en papel
La misiva escrita en papel de la “Haus of Gaga” fue compartida inicialmente por una cuenta de fanáticos en la red social X. (Composición Infobae)

Gaga y la búsqueda de autenticidad artística

A lo largo de su carrera, Lady Gaga ha reconocido que gran parte de su propuesta escénica y estética estuvo influida por Bowie. Sin embargo, también ha señalado que no se trató de una simple imitación, sino de un proceso de descubrimiento personal.

En una reflexión sobre el legado del británico, la cantante afirmó: “Solo sé que puedes usar el teatro de tu imaginación para entretener a la gente más allá de sus sueños más locos y luego puedes poner algo dentro de eso que cambie el mundo”. Esta visión, compartida por Bowie en su momento, refleja cómo ambos artistas han buscado un equilibrio entre espectáculo y mensaje profundo.

El descubrimiento y la difusión de esta carta reafirman la vigencia del impacto cultural de David Bowie, cuya obra sigue siendo fuente de inspiración para músicos, artistas visuales y diseñadores. Para Gaga, escribirle fue una forma de reconocerse a sí misma en el espejo de un ídolo que trascendió modas y épocas.

La exposición de este documento no solo emociona a los seguidores de ambos artistas, sino que también funciona como recordatorio del poder del arte para conectar generaciones, derribar límites y dejar huellas imborrables en la historia cultural.

Temas Relacionados

Lady GagaDavid BowieMuseo Victoria and Albertomúsica pophomenajes musicales

Últimas Noticias

Leonardo DiCaprio recordó la gran ovación que recibió Paul McCartney en show de Oasis en California: “Fue increíble”

El actor dio detalles del momento en que el público dirigió su atención hacia el ex Beatle mientras los hermanos Gallagher tocaban en el escenario del Rose Bowl Stadium de Pasadena

Leonardo DiCaprio recordó la gran

La confesión de Toni Collete sobre “Sexto Sentido”: “No me percaté que era una película de terror”

Su papel como Lynn Sear, la madre de Cole, le valió una nominación al Óscar en 2000

La confesión de Toni Collete

Warner Bros es el primer estudio de Hollywood en superar los 4 mil millones de dólares en taquilla mundial en 2025

La compañía de entretenimiento alcanzó una cifra histórica en menos de nueve meses, impulsada por estrenos que dominaron las carteleras de Estados Unidos y el mercado internacional

Warner Bros es el primer

Dick Van Dyke impresiona a los 99 años con su estricta rutina de gimnasio

El veterano actor de Hollywood cumplirá 100 años en diciembre

Dick Van Dyke impresiona a

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco: todo lo que se sabe de sus nupcias en California

Taylor Swift, Steve Martin y otros amigos de Gomez ya han sido vistos en Santa Bárbara, el lugar elegido por los novios para celebrar su enlace

La boda de Selena Gomez
ÚLTIMAS NOTICIAS
Intensa persecución en San Isidro

Intensa persecución en San Isidro para detener a dos sospechosos de cometer entraderas en la zona

Claves psicológicas para relaciones a distancia saludables

El Banco Nación anunció créditos para pagar viajes en 12 cuotas sin interés y con descuentos de hasta 20% en rubros turísticos

Video: se resistió a un robo de dos motochorros armados, le apuntaron a la cabeza y se salvó de milagro

Hallaron muerto a un cóndor andino tras consumir un cebo envenenado en Río Negro

INFOBAE AMÉRICA
Interpol detuvo a 260 personas

Interpol detuvo a 260 personas por estafas románticas y extorsión digital en África

Los miembros de la Flotilla a Gaza advirtieron que entrarán en la “zona de alto riesgo” en dos días

El sorprendente experimento que revela cómo las ratas muestran empatía y evitan dañar a sus compañeras

El canciller de Putin criticó en la ONU a Ucrania y Europa y dijo que Rusia tiene “cierta esperanza” en el diálogo con EEUU

El cambio climático amenaza las ruinas de Cartago y otros sitios africanos

TELESHOW
Daniela Celis dio el nuevo

Daniela Celis dio el nuevo parte médico de Thiago Medina: “Una leve mejoría”

Trueno hizo historia como el primer artista del género urbano en unirse a una orquesta: “Estoy viviendo un sueño”

Calu Rivero y Aíto de la Rúa están en Nueva York a la espera del show de Shakira y aumentan los rumores de reconciliación con Antonio

Cinthia Fernández presumió de las notas que obtuvo en sus últimos exámenes de la carrera de Derecho

La curiosa salida de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras tras blanquear su relación: “Descubrir nuevos horizontes”