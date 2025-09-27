Exhiben en un museo de Londres una carta inédita en la que Lady Gaga le rinde homenaje a David Bowie

En el texto, la cantante expresa su emoción al recibir una copia anticipada de un álbum de Bowie y confiesa haber llorado al escucharlo. (Composición Infobae)

Una nota escrita a mano por Lady Gaga dedicada a David Bowie, recientemente exhibida en el Centro David Bowie del Museo Victoria y Alberto de Londres, ha revelado la intensidad del vínculo artístico y emocional que la cantante estadounidense sentía hacia el legendario músico británico. El documento, escrito en papel con la inscripción “Haus of Gaga”, no solo plasma un gesto íntimo, sino que también se ha convertido en una pieza histórica que une a dos de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

Una carta cargada de emoción

La carta, escrita cuando Gaga tenía 39 años, comienza con una confesión de vulnerabilidad y asombro: «Querido David Bowie: Fue un verdadero honor recibir una copia anticipada de tu álbum. De hecho, lloré escuchando cada canción. ¿Cómo sabe que existo?».

El texto muestra a una Gaga que aún transitaba la consolidación de su carrera internacional y que veía en Bowie no solo un referente musical, sino un faro artístico que le marcó el camino. La cantante explica en la misiva que se encontraba terminando su disco ARTPOP en Nueva York y cierra con la frase: “Amor + Arte, GAGA”, dejando en claro que su admiración trascendía lo profesional para convertirse en inspiración vital.

El legado de Bowie y su influencia en Gaga

David Bowie falleció en 2016 a los 69 años tras una batalla contra el cáncer, dejando un legado que redefinió la música, la moda y el concepto de identidad en el escenario. Para Lady Gaga, Bowie fue mucho más que un referente musical: se convirtió en un modelo de cómo el arte podía romper barreras culturales y emocionales.

La carta manuscrita forma parte del archivo del Centro David Bowie inaugurado en septiembre en el Museo Victoria and Alberto en Londres.

En varias entrevistas, Gaga ha declarado que se “enamoró” de Bowie durante su juventud en el Lower East Side de Manhattan, describiendo cómo su glamour era una herramienta de sanación para las almas de quienes lo seguían. En una conversación con The Hollywood Reporter en 2016, destacó que él representaba un ejemplo de cómo el teatro y la imaginación podían ser vehículos no solo para entretener, sino para transformar la realidad.

Pocas semanas después del fallecimiento de Bowie, Lady Gaga ofreció un emotivo tributo en los Premios Grammy de 2016, acompañada por Nile Rodgers, colaborador y amigo del británico. Su actuación incluyó un medley de canciones icónicas como Space Oddity, Rebel Rebel, Let’s Dance y Heroes.

Con una peluca roja y un maquillaje azul metálico que evocaban el estilo camaleónico de Bowie, Gaga subió al escenario con una mezcla de respeto y teatralidad, provocando la ovación del público. En su cuenta de Instagram, resumió su sentimiento con un mensaje simple y contundente: “El mundo te ama David”.

El Centro David Bowie en Londres

El Museo Victoria y Alberto inauguró el Centro David Bowie el pasado 13 de septiembre, consolidándose como un espacio para la preservación y difusión de su legado. El archivo cuenta con más de 90.000 objetos relacionados con la vida y obra del músico, de los cuales 200 están actualmente en exposición.

Entre los artículos destacan manuscritos, vestuario, instrumentos y materiales audiovisuales que permiten comprender la magnitud del impacto de Bowie en la cultura mundial. La carta de Gaga ocupa un lugar especial al reflejar cómo su obra trascendió generaciones e inspiró a artistas que, como ella, han dejado huella en la industria.

La misiva escrita en papel de la "Haus of Gaga" fue compartida inicialmente por una cuenta de fanáticos en la red social X.

Gaga y la búsqueda de autenticidad artística

A lo largo de su carrera, Lady Gaga ha reconocido que gran parte de su propuesta escénica y estética estuvo influida por Bowie. Sin embargo, también ha señalado que no se trató de una simple imitación, sino de un proceso de descubrimiento personal.

En una reflexión sobre el legado del británico, la cantante afirmó: “Solo sé que puedes usar el teatro de tu imaginación para entretener a la gente más allá de sus sueños más locos y luego puedes poner algo dentro de eso que cambie el mundo”. Esta visión, compartida por Bowie en su momento, refleja cómo ambos artistas han buscado un equilibrio entre espectáculo y mensaje profundo.

El descubrimiento y la difusión de esta carta reafirman la vigencia del impacto cultural de David Bowie, cuya obra sigue siendo fuente de inspiración para músicos, artistas visuales y diseñadores. Para Gaga, escribirle fue una forma de reconocerse a sí misma en el espejo de un ídolo que trascendió modas y épocas.

La exposición de este documento no solo emociona a los seguidores de ambos artistas, sino que también funciona como recordatorio del poder del arte para conectar generaciones, derribar límites y dejar huellas imborrables en la historia cultural.