“Siempre busco salir de mi zona de confort”: Jessica Chastain revela su motor artístico y personal

En una entrevista con Marie Claire, la ganadora del Óscar habló sobre su curiosidad infinita, su pasión por el conocimiento y el modo en que esas búsquedas atraviesan su vida dentro y fuera de la pantalla

Por Fausto Urriste

Jessica Chastain destaca por su
Jessica Chastain destaca por su curiosidad y búsqueda constante de nuevos desafíos en el cine y la vida (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jessica Chastain se consolidó como una de las figuras más admiradas del cine contemporáneo, en gran parte gracias a su insaciable curiosidad y su disposición a afrontar desafíos en cada faceta de su vida. Desde sus primeros años, esa inquietud por explorar y aprender la impulsó a abrirse camino en un entorno donde la autodisciplina y la constancia resultaron esenciales.

Nacida y criada en California, Chastain creció junto a cuatro hermanos bajo el cuidado de una madre soltera, situación que la llevó a convertirse en la primera de su familia en acceder a la universidad. Gracias a una beca en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York, inició un recorrido transformador tanto en el plano personal como profesional.

La ausencia de referentes creativos en su entorno más cercano no le impidió desarrollar una ética de trabajo sólida y una convicción firme acerca de la importancia de la educación y la superación.

La actriz californiana fue la
La actriz californiana fue la primera de su familia en acceder a la universidad gracias a una beca en Juilliard

En una entrevista con Marie Claire Australia, la actriz compartió: “Siempre sentí una curiosidad inmensa por el mundo, ese deseo constante de aprender me dio el valor para buscar experiencias fuera de mi zona de confort”.

Un recorrido académico y profesional fuera de lo común

Actualmente, mientras disfruta de un lugar privilegiado en la industria audiovisual, Chastain también apuesta por el aprendizaje académico.

En la actualidad realiza un máster en Administración Pública en Harvard, convencida de que el saber nunca es suficiente y siempre hay nuevos horizontes que explorar.

Estoy estudiando economía y teoría cuantitativa”, explicó a Marie Claire Australia, reflejando esa necesidad que siente de contar con nuevas herramientas para abordar los retos tanto dentro como fuera de la pantalla.

El arte como motor y desafío permanente

Su carrera artística se caracteriza
Su carrera artística se caracteriza por elegir papeles complejos y desafiar los arquetipos femeninos en Hollywood (REUTERS/Angelina Katsanis)

La curiosidad de Chastain no se reduce únicamente al ámbito académico. Su carrera en el mundo de la actuación está marcada por la búsqueda incansable de papeles y proyectos que desafíen el statu quo.

Desde sus inicios en el teatro y la televisión hasta su salto al cine a los 31 años, la actriz optó siempre por interpretar personajes complejos, ambiguos y emocionalmente demandantes. Producciones recientes como The Savant, Scenes from a Marriage, Mothers Instinct y Dreams destacaron por presentar figuras femeninas diferentes a las clásicas heroínas de Hollywood.

No quiero limitarme a interpretar heroínas. Me interesa mostrar mujeres capaces de equivocarse, porque los hombres tuvieron ese privilegio durante mucho tiempo”, reflexiona. Esta mirada desafiante hacia los arquetipos femeninos fue una constante en su filmografía y una de las razones por las que se mantiene vigente.

Vínculo entre arte, política y activismo

El compromiso social y político
El compromiso social y político de Jessica Chastain se refleja en su activismo por la igualdad de género y la justicia racial (Elizabeth Fisher/Apple TV+ via AP)

El compromiso de Jessica Chastain trasciende el ámbito artístico. Considera que todo su trabajo posee una dimensión política, en tanto busca invitar al público a reflexionar. Asume posturas claras en temas de igualdad de género, justicia racial y participación política.

Este sentido de responsabilidad social también motivó su distanciamiento de las redes sociales, privilegiando el contacto con la realidad tangible y priorizando la convivencia cotidiana en Nueva York sobre la exposición mediática. La protección de su espacio privado y el contacto con la vida real son, para ella, cruciales en la construcción de una personalidad auténtica y equilibrada.

La moda y la expresión auténtica

La moda constituye otra de sus grandes pasiones, entendida como adorno, y como expresión de arte y declaración de intenciones. Su colaboración con la estilista Elizabeth Stewart le permitió explorar diferentes identidades estéticas, alternando entre looks clásicos y propuestas innovadoras.

La actriz prioriza la vida
La actriz prioriza la vida real y la privacidad, alejándose de las redes sociales para mantener una personalidad auténtica (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mantiene lazos estrechos con diseñadores como Riccardo Tisci, Alessandro Michele y Sabato De Sarno, convencida de que el diseño puede tener un impacto social y político relevante.

La moda es mucho más que un envoltorio bonito. Para mí, es como visitar una galería de arte”, asegura la actriz, dejando en claro que cada elección estilística es una declaración consciente y reflexiva.

Vivir con intensidad: aprendizaje y autenticidad

En lo personal, Chastain reside en Nueva York con su esposo, Gian Luca Passi de Preposulo, ejecutivo de Moncler, y sus dos hijos. Su día a día está guiado por la curiosidad, el deseo constante de aprender y el firme propósito de vivir la vida al máximo, más allá de la fama o los reconocimientos profesionales.

“Quiero vivir la vida al máximo”, afirma, revelando que la autenticidad, la pasión por el conocimiento y la apertura a nuevas experiencias son los verdaderos motores de su trayectoria y de su vida.

