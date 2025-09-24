Entretenimiento

La contundente reacción de Jessica Chastain ante la suspensión de The Savant: “No estoy alineada con la decisión”

Jessica Chastain compartió en redes sociales su desacuerdo con la decisión de Apple TV+ de pausar el estreno de la serie, subrayando el valor de abordar temas difíciles en la pantalla

Por Uriel Monterrubio

La actriz Jessica Chastain manifestó públicamente su desacuerdo tras la postergación indefinida de la serie limitada The Savant, en la que participa como protagonista y productora ejecutiva. El martes 23 de septiembre, un portavoz de Apple TV+ confirmó a PEOPLE que el estreno, inicialmente previsto para el viernes 26 de septiembre con sus dos primeros episodios, quedaba suspendido sin nueva fecha.

Tras una cuidadosa consideración, hemos decidido posponer The Savant. Agradecemos su comprensión y esperamos poder lanzar la serie más adelante”, informó el comunicado de la plataforma.

En respuesta, Chastain, de 48 años, expresó su decepción a través de Instagram. La intérprete comenzó su mensaje valorando la colaboración con Apple y el equipo: “Quiero decir cuánto valoro mi colaboración con Apple. Han sido colaboradores increíbles y siento un profundo respeto por su equipo”. Sin embargo, aclaró su postura frente a la decisión tomada: “Dicho esto, quería comunicarles que no estoy alineada con la decisión de pausar el lanzamiento de The Savant”.

"The Savant trata de los
"The Savant trata de los héroes que trabajan todos los días para detener la violencia antes de que suceda, y honrar su coraje parece más urgente que nunca", escribió Chastain en sus redes sociales sobre el retraso del estreno de 'The Savant' (Créditos: Instagram/Jessica Chastain)

La actriz describió el proceso de creación de la serie, que se extendió por cinco años, y relacionó su relevancia con los episodios de violencia recientes en Estados Unidos. “En los últimos cinco años desde que comenzamos a trabajar en la serie, hemos visto una cantidad desafortunada de violencia en Estados Unidos”, detalló. Chastain enumeró ejemplos como el intento de secuestro de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer; el asalto al Capitolio del 6 de enero; los intentos de asesinato contra el presidente Trump; asesinatos políticos en Minnesota; el ataque contra el esposo de la presidenta Pelosi; el asesinato del comentarista Charlie Kirk; el tiroteo reciente en una filial de ABC en California; y más de 300 tiroteos escolares.

Según Chastain, estos hechos reflejan una mentalidad extendida por todo el espectro político que debe ser confrontada. “Nunca he rehuido tratar temas difíciles, y aunque desearía que esta serie no fuera tan relevante, lamentablemente lo es. The Savant trata sobre héroes que trabajan cada día para detener la violencia antes de que ocurra, y rendir homenaje a su valentía se vuelve más urgente que nunca”, explicó en su declaración.

Jessica Chastain reitera sus deseos
Jessica Chastain reitera sus deseos de ver el estreno de The Savant lo antes posible (Apple TV+)

La actriz concluyó remarcando su respeto hacia la decisión empresarial, pero manifestó su esperanza de que la serie pueda ser vista próximamente: “Mientras respeto la decisión de Apple de pausar el lanzamiento por ahora, sigo esperanzada en que la serie llegue pronto al público. Hasta entonces, deseo seguridad y fuerza para todos, y les avisaré si The Savant se estrena”.

The Savant cuenta con un elenco integrado por Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley y Toussaint Francois Battiste, con la participación especial de Pablo Schreiber. Según la sinopsis oficial, la trama sigue a una investigadora encubierta —interpretada por Chastain— encargada de infiltrarse en grupos de odio en internet para evitar ataques violentos de extremistas domésticos antes de que ocurran.

